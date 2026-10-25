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أخبار النصر اليوم | "تأجيل مباراة الوصل قرار مجحف وعلى الاتحاد السعودي التدخل" .. والفيفا يفصل في هدف رونالدو "الجدلي"!
ردود الأفعال على تأجيل مباراة الوصل
أثار قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غضبًا عارمًا في الأوساط الرياضية السعودية، بسبب تأجيل مباراة الوصل، التي كانت مقررة غدًا "الإثنين"، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، على خلفية تعثر سفر بعثة الفريق الإماراتي لأسباب أمنية.
الناقد الرياضي تركي الغامدي، وصف القرار بأنه بمثابة "سقطة جديدة" للاتحاد الآسيوي، ويجب على الاتحاد السعودي أن يكون قويًا لحفظ حقوق النصر والأندية السعودية المشاركة في البطولة.
وبالمثل، طالب الناقد عبد العزيز المريسل، الاتحاد السعودي بمخاطبة نظيره الآسيوي، بشأن السبب وراء تأجيل تلك المباراة، في الوقت الذي تسافر فيه أندية المملكة برًا، لخوض المباريات الآسيوية.
وبدوره، قال الإعلامي فلاح القحطاني، إن هذا القرار يعكس فشل الاتحاد الآسيوي، وضعفه أمام الأندية الآسيوية غير السعودية.
رسميًا | تبعات الصراع الحوثي .. تأجيل مواجهة النصر والوصل بالنخبة الآسيوية
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، تأجيل مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
الفيفا يفضل في هدف رونالدو
أكد الإعلامي عيسى الجوكم، أن اللجنة الفنية لدائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اجتمعت اليوم، لمناقشة الهدف الجدلي للنصر أمام الفيصلي، حول ما إذا كان الهدف مسجلًا باسم كريستيانو رونالدو، أم عكسيًا على المدافع أندريه جيروتو.
وبحسب رواية الجوكم، فإن اللجنة رجعت للحديث ما بين حكم المباراة وتقنية الفيديو لحظة احتساب الهدف، فيما قررت دائرة التحكيم رفع الحالة للجهة المختصّة بالاتحاد الدولي لكرة القدم لأخذ مرئياتها.
وسط مطالبات إعادة واقعة ميتروفيتش .. الحكم يحسم الجدل حول حرمان كريستيانو رونالدو من هدفه الـ982 ضد الفيصلي!
أثار الهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في مرمى الفيصلي، جدلًا كبيرًا حول مدى صحة احتسابه باسم قائد النصر، في مباراة الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي "2026-2027"، والتي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
واحتفل جمهور نادي النصر، بتسجيل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 982 في مسيرته الكروية، ليقترب أكثر من تحقيق حلم الألفية، بعدما استغل كرة عرضية أرسلها جواو فيليكس، خلال تنفيذ ركلة حرة، ليضعها برأسه في شباك الحارس فيرناندو باتشيكو.
تمديد عقد فيليكس
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن نادي النصر يتجه نحو تمديد عقد صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، لمدة موسمين إضافيين، بحسب الاتفاقية المبرمة مع اللاعب في صيف 2025، ولا يحق لأطراف خارجية إيقاف تفعيل البند، أو الدخول في مزايدة على استمرار فيليكس.
ووفقًا لذلك، فإن تفعيل البند لموسمين إضافيين، يعني زيادة راتب فيليكس السنوي من 10 إلى 12.5 مليون يورو.
يأتي ذلك في إطار التقارير التي أشارت إلى رغبة جواو فيليكس في العودة إلى برشلونة، بعد انتهاء عقده مع النصر في صيف 2027، خاصة وأن البرتغالي صرح بأنه سعيد داخل قلعة العالمي، إلا أنه لا يستبعد فكرته عودته إلى أوروبا يومًا ما.
رد النصر على احتفال رونالدو
وجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، رسالة تهنئة إلى ناديه النصر، بمناسبة ذكرى التأسيس الحادي والسبعين، حيث احتفل البرتغالي بعبارة "71 عامًا من الشغف، يوم ميلاد سعيد"، ليعلق النادي عبر حسابه الرسمي بقوله "إرث وتاريخ عظيم سُطّر وكُتب منذ 71 سنة، ومعًا سنصنع ونكتب تاريخًا جديدًا يُروى".
النصر بعد تأجيل مباراة الوصل
وكان النصر قد استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بخسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، قبل أن يحصد أولى ثلاث نقاط آسيوية، بفوزه على نيفتشي الأوزبكي في الأول بارك، بنتيجة (3-1)، قبل أن يتم تأجيل مباراته الثالثة في دوري النخبة، أمام الوصل، التي كانت مقررة في معقل العالمي في الرياض.
وعقب ذلك، فإن النصر سيخوض مواجهة أمام الخلود، في الأول بارك، الخميس، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي، قبل أن يحل ضيفًا على باختاكور الأوزبكي في طشقند، في الثاني من نوفمبر، بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
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