أخبار النصر اليوم | "تأجيل مباراة الوصل قرار مجحف وعلى الاتحاد السعودي التدخل" .. والفيفا يفصل في هدف رونالدو "الجدلي"!

أثار قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غضبًا عارمًا في الأوساط الرياضية السعودية، بسبب تأجيل مباراة الوصل، التي كانت مقررة غدًا "الإثنين"، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، على خلفية تعثر سفر بعثة الفريق الإماراتي لأسباب أمنية.

الناقد الرياضي تركي الغامدي، وصف القرار بأنه بمثابة "سقطة جديدة" للاتحاد الآسيوي، ويجب على الاتحاد السعودي أن يكون قويًا لحفظ حقوق النصر والأندية السعودية المشاركة في البطولة.

وبالمثل، طالب الناقد عبد العزيز المريسل، الاتحاد السعودي بمخاطبة نظيره الآسيوي، بشأن السبب وراء تأجيل تلك المباراة، في الوقت الذي تسافر فيه أندية المملكة برًا، لخوض المباريات الآسيوية.

وبدوره، قال الإعلامي فلاح القحطاني، إن هذا القرار يعكس فشل الاتحاد الآسيوي، وضعفه أمام الأندية الآسيوية غير السعودية.

رسميًا | تبعات الصراع الحوثي .. تأجيل مواجهة النصر والوصل بالنخبة الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، تأجيل مواجهة النصر السعودي والوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.