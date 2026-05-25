أخبار النصر اليوم | اعتزال نجم سابق على الهواء .. نجل رونالدو يخطف الأضواء ورد حاسم على رحيل جيسوس
شايع شراحيلي يعلن اعتزاله .. ويكشف تجاهل رونالدو وسلوك الدوسري
أعلن شايع شراحيلي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر، عبر بودكاست "مع مسفر"، عن قراره باعتزال اللعب بشكل نهائي، مؤكدًا أنه قد يعود إلى الملاعب كإداري أو فني، ولكن ليس كلاعب كرة.
وأوضح شراحيلي أنه يعطي الأولوية للنصر، لدرجة دفعته لتجاهل كريستيانو رونالدو وعدم مصافحته أو الرد على ابتسامته، بعدما أهدر عدة فرص في مباراة تعادل فيها النصر مع الأخدود بنتيجة (3-3)، خلال العام الماضي، قبل أن يراجع نفسه فيما بعد، ويتساءل عمّا فعل مع القائد البرتغالي.
وأضاف شراحيلي أن الأمير فيصل بن تركي، قدم الكثير لنادي النصر، وقام بتغيير حوالي 138 لاعب، من أجل إعادة الفريق إلى مصاف البطولات، مضيفًأ أن رحيله دمّر الكثير من اللاعبين، وهو أحدهم، مضيفًا "هذا الإنسان كان يحتوينا ويرتب حياتنا، وفعل أشياءً كثيرة من أجلنا".
في المقابل، تطرّق شراحيلي للحديث عن تعرضه للظلم بسبب سلمان المالك، رئيس النصر الأسبق، بقوله "فاوضني على التجديد لمدة 4 شهور حتى نهاية الموسم، وقال لي ماذا قدمت للنادي؟ بعدما قضيت 13 عامًا، وكنت أقضي في النادي أكثر مما أقضيه مع أهلي".
وتحدث شراحيلي بدوره عن سالم الدوسري، قائد الهلال، بقوله "كانت علاقتنا جميلة وكنا معًا في غرفة المنتخب، وعندما التقيته آخر مرة تعامل معي بطريقة سيئة، ظل واقفًا يغلق أزاره ثم سلم عليّ، لم أحب تلك الطريقة، وردي سيكون بعد كأس العالم".
تألق نجل رونالدو .. وبطاقة كريستيانو النادرة تحطم الرقم القياسي
فيديو | "مثل أبيك": نجل رونالدو يسير على خطى والده بهدف رائع من ركلة حرة .. ليس كريستيانو جونيور!
"لست وحدك من تسجل من الركلات الحرة"، وكأنها رسالة من الابن إلى الأب، تؤكد أن إرث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، باقٍ في الملاعب، إذا ما قرر اعتزال كرة القدم، في أي وقت.
بأكثر من مليون دولار .. بطاقة كريستيانو رونالدو "النادرة" تحطم رقمه القياسي وتقترب من عرش ميسي!
على عادته، يعشق كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية على أرض الملعب، ولكن النجم البرتغالي قد حقق الآن إنجازًا جديدًا مذهلًا في عالم المقتنيات الفاخرة. فقد بيعت بطاقة تداول نادرة، هي الوحيدة من نوعها، تحمل صورة مهاجم فريق النصر، بمبلغ يعزز مكانته كرمز عالمي يتجاوز حدود الملاعب.
"ليونيل ميسي عاتبني على تفضيلي لكريستيانو" .. سكولاري: هكذا أخبرت رونالدو بلحظة وفاة والده
تحدث المدير الفني الأسبق لمنتخبي البرتغال والبرازيل لويس فيليبي سكولاري بصراحة عن التنافس الأبدي بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وكشف عن تفاصيل لم تكن معروفة من قبل عن علاقته بقائد المنتخب البرتغالي.
إنجاز "مالي" هذه المرة .. ميسي يلتحق برونالدو في نادي "المليار"
لم يعد ليونيل ميسي مجرد عملاق على أرض الملعب؛ بل أصبح رسمياً عضواً في نادي المليارديرات.
رد على رحيل جيسوس وهجوم ضد الهريفي
"اترك نرجسيتك وداء العظمة" .. هجوم على فهد الهريفي بعد تقليله من تاريخ الأهلي في الدوري السعودي
مع انتهاء الموسم الكروي في دوري روشن السعودي والبطولات القارية الآسيوية، لم تهدأ الأجواء بين النصراويين؛ أبطال الدوري السعودي، والأهلاويين؛ أبطال دوري أبطال آسيا للنخبة، بل تواصل الشد والجذب، وهذه المرة فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، بطل المشهد.
رغم إشارته بالرحيل .. عبد الله الماجد يرد على مغادرة جيسوس للنصر برسالة حاسمة لمستقبله!
في أول مواسمه، كتب التاريخ مع النصر، هكذا بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي أشار إلى نيته في الرحيل مع نهاية الموسم.
20 دوري .. وعودة بطولة بعد غياب
"إكس" يحرج النصر .. رحلة صعود تاريخية ولكن اتحاد الكرة جعل إنجازك وهميًا!
عزيزي النصراوي، قبل أن توجه أصابع الاتهام إليّ وتقول هلالي، يجب أن تدرك بأني أقيّم الأمر بنظرة الحياد، فهل ما يفعله النصر بمثابة "سقطة"، معلومة تاريخية استغلها بطريقة خاطئة؟ أم من حقه أن يفتخر بجميع بطولاته التي تحمل رحلة صعوده التاريخية إلى القمة.
برسالة اعتذار .. موهبة الهلال يكشف السبب وراء ارتدائه قميص النصر!
"لاعب الهلال يرتدي قميص النصر"، عنوان صنع حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، حول ظهور أحد مواهب الزعيم بقميص جاره في الرياض.
عبد العزيز جرموش، يعد أحد المواهب التي قدمت أداءً متميزًا مع الهلال، خلال منافسات دوري جوّي للنخبة، بموسم 2025-2026.
الأهلي يفلت من المواجهات الصعبة .. قرعة ليست سهلة للهلال والنصر والاتحاد في دور الـ32 بكأس الملك 2026-27
أُجريت الأحد، قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم المقبل 2026-2027، عبر بث مباشر على القنوات الفضائية، بمشاركة 16 فريقًا من دوري روشن للمحترفين ومثلهم من دوري يلو للدرجة الأولى.
الزمالك والنصر يلتقيان في بطولة "عائدة بعد غياب" .. مفاجأة خالد الغندور والحسم بعد كأس العالم!
بطل بعد غياب وصراع الجولة الأخيرة، سمات اجتمعت في النصر والزمالك، اللذين توجا بلقب الدوري في مصر والسعودية، ويبدو أن ملعبًا واحدًا قد يجمع بين الفريقين على بطولة جديدة.
أبطال موسم 2025-2026
وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.
وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.
واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.
وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.