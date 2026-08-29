أخبار النصر اليوم | "صفقة دولية بعد فك القيود" .. مفاوضات الاتحاد "شغل وكلاء" وبوستيكوجلو يشكو رغم إنجاز رونالدو!

رونالدو يمحو تاريخ حمد الله .. "الصدفة" أنقذت كريستيانو وأحبطت "بكاية" جماهير النصر!

بعد أن نجح في مسح "رقمه التاريخي" مع النصر، كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على موعد مع مواجهة جديدة ضد عبد الرزاق حمد الله، في لقاء كان بعنوان "الصدفة"، حققت فيه كتيبة أنج بوستيكوجلو، فوزًا مثيرًا على التعاون بنتيجة (2-1)، في معقل الأول بارك.

بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.

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أحضروا الاتحاد حالًا، شعار ربما ترفعه جماهير النصر، بعد ملحمة الأول بارك، الذي حوّل فيه رفاق رونالدو، تأخرهم أمام التعاون، إلى انتصار بنتيجة (2-1)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.

فيديو | شاهد ملخص انتصار النصر على التعاون وهدف رونالدو

شاهد ملخص انتصار النصر على التعاون لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن بنتيجة هدفين لواحد، واستمرار النجم كريستيانو رونالدو في هز الشباك.