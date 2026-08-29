أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | "صفقة دولية بعد فك القيود" .. مفاوضات الاتحاد "شغل وكلاء" وبوستيكوجلو يشكو رغم إنجاز رونالدو!
بوستيكوجلو: لم أعش مثل هذا الضغط
أكد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، أنها المرة الأولى في مسيرته، التي يخوض فيها 5 مباريات خلال 13 يومًا، وأن الإرهاق كان واضحًا على لاعبيه، إلا أنهم يتعاملوا مع التحديات التي تواجه الفريق بشكل جيد.
ونوّه بوستيكوجلو، عقب الفوز على التعاون، بأنه سيمنح اللاعبين بعض الراحة، قبل مباراة الاتحاد، مضيفًا أنه لم يكن يستطيع التحضير بالشكل المطلوب بسبب ضيق الوقت.
أحداث مباراة النصر والتعاون
رونالدو يمحو تاريخ حمد الله .. "الصدفة" أنقذت كريستيانو وأحبطت "بكاية" جماهير النصر!
بعد أن نجح في مسح "رقمه التاريخي" مع النصر، كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على موعد مع مواجهة جديدة ضد عبد الرزاق حمد الله، في لقاء كان بعنوان "الصدفة"، حققت فيه كتيبة أنج بوستيكوجلو، فوزًا مثيرًا على التعاون بنتيجة (2-1)، في معقل الأول بارك.
بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.
النصر عاشق الريمونتادا: لا تحكموا على العقيدي أو تقولوا هاتوا الاتحاد .. ولماذا لا تعيد التفكير يا الهلال في نجم التعاون؟
أحضروا الاتحاد حالًا، شعار ربما ترفعه جماهير النصر، بعد ملحمة الأول بارك، الذي حوّل فيه رفاق رونالدو، تأخرهم أمام التعاون، إلى انتصار بنتيجة (2-1)، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.
فيديو | شاهد ملخص انتصار النصر على التعاون وهدف رونالدو
شاهد ملخص انتصار النصر على التعاون لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن بنتيجة هدفين لواحد، واستمرار النجم كريستيانو رونالدو في هز الشباك.
وعود بفك القيود عن النصر
أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن هناك وعودًا لإدارة النصر برفع بعض القيود المالية "مؤقتًا"، المفروضة من رابطة دوري المحترفين السعودي، حيث قدم مسيرو النادي، ضمانات الإيفاء بمبالغ الصفقات الجديدة من خلال دعم شرفي، مضيفًا أنه يتوقع أن تنهي إدارة النصر، صفقة دولية مع محترف بارز لدعم صفوفه، وكذلك السماح بتسجيل عقود اللاعبين المحليين، الذين تم تجديد عقودهم، قبل إغلاق الفترة الصيفية.
"الحمد لله الكيكة دخلت دون رقابة" .. تغريدة محذوفة تسخر من احتفال النصر بعيد ميلاد أنجي بوستيكوجلو
"شر البلية ما يُضحك" .. هذا هو الوصف الأنسب للطريقة التي سخر بها الإعلامي السعودي متعب بن عبدالله الهزاع، من احتفال مدرب النصر أنجي بوستيكوجلو بعيد ميلاده.
العالمي يمر بأزمة طاحنة تخص خضوع النادي للرقابة المالية، مما يؤثر على حامل لقب دوري روشن السعودي بالسلب، ويمنعه من التصرف بأريحية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كلمات تقلق الجماهير.. الكشف عن "خطة داخلية" لتعطيل النصر!
أثار القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش مساء الجمعة، "مخاوف" جمهور عملاق الرياض النصر؛ وذلك بالتزامن مع البداية القوية للفريق الأول، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
النصر يستهدف الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه في الموسم الرياضي الماضي؛ مع المنافسة بقوة على باقي البطولات، محليًا وقاريًا.
حقيقة التفاوض مع غريب
خرجت تقارير إعلامية لتؤكد وجود مفاوضات من قِبل نادي الاتحاد، للتعاقد مع عبد الرحمن غريب، جناح النصر، في الفترة الصيفية، وأن العميد اقترب من التوصل لاتفاق مع اللاعب.
في المقابل، خرج الناقد عدنان جستنيه، ليكشف الحقيقة، عبر حسابه على منصة (إكس)، معلقًا "التفاوض مع عبد الرحمن غريب (طراطيش كلام)، معلومة لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا. لا يضحكوا عليكم وكلاء اللاعبين".
فيديو | " حسمها تركي آل الشيخ" .. سامي الجابر يروي تفاصيل محاولة النصر لخطف صفقة الهلال
العالمي حاول التدخل في اللحظات الأخيرة
رونالدو يعلق على رقمه التاريخي
أعرب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بتحقيق رقمه القياسي كأكبر هدّاف في تاريخ النصر بدوري المحترفين السعودي، مؤكدًا أنه ليس إنجازًا فرديًا، وأنه يشكر زملائه لأنه من دونهم ما كان ذلك ممكنًا، كما وجه الشكر للجماهير على دعمه طوال الوقت.
وعن انتصار النصر ضد التعاون، قال رونالدو، عبر منصة (ثمانية)، "خطوة بخطوة، لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولكن في الشوط الثاني، صنعنا الفرص وأصبح الفريق أكثر سرعة، وكانت ردة فعلنا رائعة".
كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟
يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كسر الأرقام القياسية، حيث أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية بعد أن كسر رقم الإيراني علي دائي قبل شهور.
ويسعى النجم البرتغالي الآن للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، ليصنع إنجازًا جديدًا يُكتب باسمه بعيدًا عن كافة منافسيه.
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟
"شباب" النصر يستعد لقاهر البطل
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يبدأ رحلته بـ"قاهر البطل" .. بداية جيدة للهلال والاتحاد يواجه "ضحية العشرة"!
بعد جولة من المفاجآت، يترقب عشاق "دوري المواهب"، الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
ويبحث حامل اللقب، الحزم، عن تعويض مفاجأة السقوط في الافتتاحية، أمام الجبلين، فيما يستهلّ "شباب" النصر، مشواره، بعد تأجيل لقاءه الأول أمام الوطن.
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "قاعدة صواريخ الأهلي وأخطبوط الجبلين يتحدى يامال النصر" .. مواهب منتظرة في الجولة الثانية!
جاءت الجولة الافتتاحية مبشرة بموسم مليء بالإثارة، لتصبح العيون متجهة صوب "مواهب منتظرة"، في الأسبوع الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم "2026-2027"، والذي يُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
النصر في دوري روشن
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027
كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2026-2027 ونتائجه وترتيبه...
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
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