أخبار الانتقالات | اتفاق على انتقال ديوماندي للريال .. باريس يحدد سعر باركولا وبنزيما يرفض مقترح الهلال!

أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن يان ديوماندي، بات قريبًا من الانتقال بشكل رسمي إلى ريال مدريد، بعد التوصل لاتفاق مع لايبزيج على ضم الجناح الإيفواري، والذي سيطير إلى مدريد، هذا الأسبوع للخضوع للفحص الطبي، وتوقيع عقود حتى يونيو 2031.

وكان باريس سان جيرمان قد قرر الانسحاب من الصفقة، في الوقت الذي قدم فيه الريال عرضًا جديدًا إلى النادي الألماني الذي رفض عرضًا أوليًا، ليتم تقديم عرض محسن، بقيمة 120 مليون يورو، والذي يتضمن رسومًا ثابتة قدرها 100 مليون.