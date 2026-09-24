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أخبار الانتقالات | خطة مفاجئة لكين قبل الاعتزال .. ريال مدريد يراقب "زميل أوليسي" وألابا يرحل إلى إيطاليا!
هاري كين يريد ختام مسيرته خارج كرة القدم
أكد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، أنه بصدد توقيع عقد جديد مع العملاق البافاري، قد يستمر حتى عام 2029، بعد ارتباط اسمه سابقًا ببرشلونة واهتمام من دوري روشن السعودي، منوهًا بأن هناك بعض الأمور التي لا تزال بحاجة إلى التسوية، فيما توقع ألا يطول الأمر قبل الإعلان الرسمي.
وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن صاحب الـ33 عامًا، كشف عن وضع خطة لمستقبله، تتعلق برغبته في الانتقال إلى الولايات المتحدة، للعب في دوري MLS، فيما قد يُنهي مسيرته بممارسة رياضة أخرى، باللعب في دوري كرة القدم الأمريكية NFL، على غرار براندون أوبري، مؤكدًا أنه جاد في ذلك الأمر، وأن كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في مسيرته الكروية، خلال السنوات الخمس أو الست المُقبلة، وأنه يعتبر تلك الخطوة أكثر واقعية من ممارسة الجولف.
ريال مدريد يضع عينه على لاعب البايرن
أكد الصحفي كريستيان فالك، أن ريال مدريد يراقب عن كثب، اللاعب الشاب لينارت كارل، الذي يلعب في بايرن ميونخ، وذلك بعد فشله في حسم صفقة مايكل أوليسي، الذي أعلن البافاري عن كونه ليس للبيع.
وكان كارل قد اعترف بأن ريال مدريد هو ناديه المفضل، فيما قلل بايرن ميونخ، من شأن التلميحات بأن الألماني الشاب، صاحب الـ18 عامًا، يفكر في مغادرة أليانز أرينا، في الوقت الذي ينتهي عقده فيه خلال عام 2029.
ديفيد ألابا ينتقل إلى الدوري الإيطالي
أكد الصحفي المختصّ في أخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أن ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، يستعد للانضمام إلى أودينيزي الإيطالي، حيث سيوقع عقدًا لمدة موسم رياضي، حتى يونيو 2027.
نيتو يعود إلى يوفنتوس
ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، بأن الحارس نيتو مورارا، يستعد للعودة إلى يوفنتوس، بعد تسع سنوات، حيث تسارعت المفاوضات خلال الـ72 ساعة الماضية، من أجل توقيع عقد حتى يونيو 2027، في ظل بحث المدرب لوتشيانو سباليتي عن بديل فوري للحارس كاميل جرابارا، الذي تعرض لإصابة، فيما تفوق نيتو على سيرجيو ريكو وجاسبر سيليسن، كونه لاعبًا حرًا، بعد رحيله عن بوتافوجو.
إريكسن ينهي عقده مع فولفسبورج
أعلن نادي فولفسبورج عن إنهاء عقد كريستيان إريكسن، بالتراضي، والذي كان مقررًا أن يستمر حتى 30 يونيو 2027، بعد أن سقط على أرض الملعب، للمرة الثانية، أثناء لعبه مع منتخب الدنمارك في مباراة ودية ضد أوكرانيا، خلال الصيف، ولم يلعب منذ الحادث الذي وقع قبل ثلاثة أشهر، فيما علق إريكسن بأنه في الوقت الحالي، من المهم بالنسبة له أن يكون قريبًا من عائلته في بلاده.
روبرتسون يحدد شرط البقاء مع توتنهام
أكد أندي روبرتسون، لاعب توتنهام، أنه تلقى عدة عروض، بعدما انتهى وقته في ليفربول، موضحًا في بودكاست "Stick to Football"، أن السبيرز طالما كان هو الفريق المفضل بالنسبة له، طالما بقي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونوّه روبرتسون، بأنه لم يكن يرغب في الذهاب إلى دوري البطولة "الدرجة الأولى" مع توتنهام، إلا أن شعر بالثقة عندما شاهد المدرب دي زيربي مع الفريق.
تيجاني ريندرز يعترف: لا يمكن رفض أموال السعودية
أجرى تيجاني ريندرز صفقة انتقال أثارت الكثير من الجدل الصيف الماضي. فقد انتقل لاعب خط وسط المنتخب الهولندي من مانشستر سيتي إلى القادسية، ويقر في مقابلة مع قناة NOS بأن الجانب المالي كان بالتأكيد أحد الدوافع وراء ذلك.
بدا أن دور ريندرز في مانشستر قد انتهى. فقد استقدم النادي الإنجليزي ثلاثة لاعبي خط وسط هم إليوت أندرسون وأيوب بوعدي وإنزو فرنانديز، الذين كلفوا النادي أكثر من مائة مليون يورو (طالع التفاصيل).
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