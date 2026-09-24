أخبار الانتقالات | خطة مفاجئة لكين قبل الاعتزال .. ريال مدريد يراقب "زميل أوليسي" وألابا يرحل إلى إيطاليا!

أكد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، أنه بصدد توقيع عقد جديد مع العملاق البافاري، قد يستمر حتى عام 2029، بعد ارتباط اسمه سابقًا ببرشلونة واهتمام من دوري روشن السعودي، منوهًا بأن هناك بعض الأمور التي لا تزال بحاجة إلى التسوية، فيما توقع ألا يطول الأمر قبل الإعلان الرسمي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن صاحب الـ33 عامًا، كشف عن وضع خطة لمستقبله، تتعلق برغبته في الانتقال إلى الولايات المتحدة، للعب في دوري MLS، فيما قد يُنهي مسيرته بممارسة رياضة أخرى، باللعب في دوري كرة القدم الأمريكية NFL، على غرار براندون أوبري، مؤكدًا أنه جاد في ذلك الأمر، وأن كل شيء سيعتمد على ما سيحدث في مسيرته الكروية، خلال السنوات الخمس أو الست المُقبلة، وأنه يعتبر تلك الخطوة أكثر واقعية من ممارسة الجولف.