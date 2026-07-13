أخبار الانتقالات | مطاردة إنجليزية لمرموش .. توقعات برحيل بونو وآرسنال يخطط لخطف خوليان ألفاريز!

وسط اهتمام متزايد من إنجلترا وألمانيا، أفاد موقع TEAMtalk بأن ناديي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل أبديا رغبة بالتعاقد مع عمر مرموش، فضلًا عن أندية في البوندسليجا، فيما ينتظر الدولي المصري ووكلاؤه، توضيحًا من المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، لمعرفة ما إذا كان ضمن خططه في الموسم الجديد، قبل أن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله.

ويطمح توتنهام لتعزيز صفوفه بضم مرموش، مع النظر أيضًا إلى زميله في السيتي، سافينيو، فيما يمتلك نيوكاسل أموالًا للتصرف بها، بعد بيع ساندرو تونالي إلى توتنهام مقابل 100 مليون جنيه استرليني.