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أخبار الانتقالات | اتفاق الريال وتشيلسي على كوكوريلا .. السيتي يؤمن بقاء نجمه وآرسنال يدخل خط بوعدي سريعًا!
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ريال مدريد يحسم صفقة كوكوريلا
أفادت شبكة "بي بي سي"، بأن نادي ريال مدريد وافق على إبرام صفقة بقيمة 51.8 مليون جنيه استرليني، من أجل ضم مارك كوكوريلا، مدافع تشيلسي، بعد منافسات كأس العالم.
ورغم ارتباط اسم كوكوريلا، بأتلتيكو مدريد أو العودة إلى برشلونة، إلا أن ريال مدريد دخل بقوته، بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز، لمقعد الرئاسة، وتعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، حيث تم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، بشأن انتقال نهائي بقيمة 47.5 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 4.3 ملايين أخرى كإضافات.
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ليس كوكوريلا فقط .. نجم آخر من تشيلسي
عادت التقارير الصحفية لتربط اسم النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بنادي ريال مدريد الإسباني، وسط أنباء تؤكد وجود مفاوضات سرية يجريها وكيل أعماله منذ شهرين، ما يمهد لصدام جديد يثير غضب إدارة تشيلسي الإنجليزي بسبب رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال للنادي الملكي (طالع التفاصيل).
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السيتي يتحرك لإبقاء نجمه من شباك الميرينجي
وتحدث الإعلامي فابريتسيو رومانو، عن يوشكو جفارديول، قلب دفاع مانشستر سيتي، الذي ارتبط اسمه أيضًا، برغبة ريال مدريد في التعاقد معه، خلال الفترة الصيفية.
ورغم أن ريال مدريد بذل جهودًا حثيثة لأسابيع، من أجل حسم الصفقة، إلا أن السيتي أبدى ثقة كبيرة بأنه سيبرم عقدًا جديدًا مع نجمه الكرواتي قريبًا، حيث يمتد حتى يونيو 2031، براتب محسّن، وفي انتظار الموافقة النهائية من اللاعب.
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مانشستر ينتظر انتقال أموريم إلى ميلان
وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي مانشستر يونايتد سيوفر مبلغًا كبيرًا إذا ما تمت صفقة التعاقد مع روبن أموريم، ليصبح المدير الفني الجديد لميلان.
يأتي ذلك بعدما كلف قرار اليونايتد بإقالة أموريم وطاقمه التدريبي في يناير، مبلغ 15.9 مليون جنيه استرليني كتعويض، إلا أن هذا سيتقلص، وربما بملايين الدولارات، إذا صار أموريم مدرب ميلان القادم، حيث تجرى حاليًا مفاوضات متقدمة بين الطرفين، فيما ينتظر أن يلتقي الناديان في فترة ما قبل الموسم، في 15 أغسطس.
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آرسنال يريد نجم المغرب "المتألق"
أفادت تقارير إعلامية بأن نادي آرسنال قد بادر بخطوة ملموسة للتعاقد مع أيوب بوعدي، في محاولة منه للتفوق على نخبة الأندية الأوروبية في التعاقد مع أحد أكثر المواهب إثارة في عالم كرة القدم.
وأصبح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفًا رئيسيًا لنادي شمال لندن، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مستعد لتسريع خططه (طالع التفاصيل).
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نجم توتنهام يبقى .. ضربة إلى مانشستر سيتي
أعلن نادي توتنهام عن توقيع عقد جديد مع ظهيره الأيمن، بيدرو بورو، حتى يونيو 2031، مع خيار للتمديد لموسم آخر.
وجاءت خطوة توتنهام لتسدل الستار على أنباء تحرك مانشستر سيتي، الذي أبدى رغبة في ضم صاحب الـ26 عامًا، من أجل دعم الجبهة اليمنى.
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لاعب جديد يطلب الرحيل عن ليفربول
ذكرت تقارير بأن الهولندي كودي جاكبو، أبدى رغبة في اتخاذ خطوة جديدة خلال الموسم المُقبل، لينضم إلى ركب محمد صلاح وروبرتسون وآرني سلوت، بمطالبته بالرحيل عن الريدز في الصيف (طالع التفاصيل).