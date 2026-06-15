أخبار الانتقالات | اتفاق الريال وتشيلسي على كوكوريلا .. السيتي يؤمن بقاء نجمه وآرسنال يدخل خط بوعدي سريعًا!

أفادت شبكة "بي بي سي"، بأن نادي ريال مدريد وافق على إبرام صفقة بقيمة 51.8 مليون جنيه استرليني، من أجل ضم مارك كوكوريلا، مدافع تشيلسي، بعد منافسات كأس العالم.

ورغم ارتباط اسم كوكوريلا، بأتلتيكو مدريد أو العودة إلى برشلونة، إلا أن ريال مدريد دخل بقوته، بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز، لمقعد الرئاسة، وتعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، حيث تم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف، بشأن انتقال نهائي بقيمة 47.5 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 4.3 ملايين أخرى كإضافات.

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