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أخبار الانتقالات | المرشح الأمثل لدفاع برشلونة .. موقف ليفربول من أراوخو وكومو يحسم مستقبل نيكو باز
ليفربول وأراوخو .. انتقال نهائي من برشلونة؟
أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن نادي ليفربول يعتزم الانتظار حتى نهاية الموسم، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، حول تحويل إعارته إلى صفقة انتقال دائمة، مقابل 47 مليون جنيه استرليني.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك حالة رضا كبير عن أداء الأوروجوياني في أنفيلد، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يرحل فيرجيل فان دايك وجو جوميز مع نهاية الموسم، فضلًا عن اختيار أراوخو كأفضل لاعب لشهر أكتوبر.
مدافع أعسر في قلعة البلوجرانا
أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن برشلونة يعتزم التعاقد مع قلب دفاع أعسر بشكل طارئ في فترة الانتقالات الشتوية، فيما برز ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، كخيار منطقي، في ظل صعوبة حسم صفقات على غرار أليساندرو باستوني وجوسكو جفارديول من إنتر ومانشستر سيتي بسبب التكلفة المالية، في الوقت الذي يعد فيه ليساندرو مرشحًا للرحيل عن أولد ترافورد، فيما استبعد الإعلامي فابريتسيو رومانو، فكرة إجراء صفقة تبادلية مع آرسنال، بضم بييرو هينكابي مقابل أليخاندرو بالدي، لأن الجانرز لا يملك نية للتخلي عن مدافعه.
بينهم فرانك ولامبارد .. أبرز المرشحين لخلافة ساج
أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن توماس فرانك بات مرشحًا رئيسيًا لخلافة بيير ساج، في حالة اتخاذ كريستال بالاس قرارًا بإقالته في فترة التوقف، بعد الخسارة أمام ليفربول والتواجد في قاع الدوري الإنجليزي.
وجاء أيضًا في قائمة المرشحين، كل من فرانك لامبارد، شون دايتش، فيتور بيريرا، كيم هيلبيرج، فيتور ماتوس، توني بوبوفيتش.
الهلال في سباق من أجل كامارا
أشار موقع Fusssballnews، إلى أن الهلال دخل سباقًا مع تشيلسي وإنتر، من أجل التعاقد مع وسط ميدان أستون فيلا، بوبكر كامارا، والذي استعاد دوره الأساسي تحت قيادة أوناي إيمري بعد العودة من الإصابة، رغم أن فيلا متردد في التخلي عن لاعبه.
كومو يحسم مستقبل نيكو باز ورامون تحت أنظار مدريد
"مدريد دائمًا يستعيد لاعبيه" .. المدير الرياضي في كومو يحسم مستقبل نيكو باز ورامون
تحدّث المدير الرياضي لنادي كومو، كارلألبرتو لودي، عن التكهنات المتزايدة بشأن احتمال إقدام ريال مدريد على تفعيل بند إعادة الشراء الخاص بكل من نيكو باز وخاكوبو رامون. وقد أصبح النجمان الناشئان، اللذان تخرّجا سابقًا من أكاديمية "لا فابريكا"، شخصيتين محوريتين للفريق الإيطالي، ما أثار مخاوف جماهير كومو من أن العودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو قد تكون في الأفق.
صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس
أفاد موقع Tuttojuve، بأن برشلونة يضع أندريا كامبياسو نصب عينيه في يناير، بعرض محتمل يتراوح بين 20-25 مليون يورو، وسط اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول أيضًا، فيما قد يبرم يوفنتوس صفقة تبادلية بضم بالدي، إلا أن الصفقة لم تصل إلى المفاوضات المتقدمة.
بند تجديد عقد فيليكس
بعد أنباء الهلال وبرشلونة: تفاصيل بند تجديد جواو فيليكس مع النصر .. "ليس تلقائيًا و3 شروط لتفعيله"
مع اقترابه من دخول الفترة الحرة، لا يزال البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، في انتظار "تفعيل" الإدارة لبند تجديد عقده، قبل انتهائه في يونيو 2027، في ظل الأحاديث ما بين رغبته في العودة لأوروبا، أو ترقب الهلال لموقفه.
دي بروينه مهدد بالرحيل عن نابولي
ثلاثة شجارات في أسبوع واحد .. دي بروينه مهدد في نابولي!
كيفن دي بروينه دخل هو الآخر في قلب العاصفة، بعد الخسارة الثقيلة في دوري أبطال أوروبا على يد بورتو التي عقّدت فرص تأهل فريق ماسيميليانو أليجري وفاقمت من حالة الأزمة التي يعيشها نابولي.
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