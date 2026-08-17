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أخبار الانتقالات | رونالدو يلمح بالاعتزال .. تفاصيل عقد رودري وموعد وصول كانسيلو إلى برشلونة!
كريستيانو رونالدو: هذا العام قد يكون الأخير لي
أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تصريحات لافتة حول مستقبله الكروي وموعد تعليق حذائه بصورة نهائية، ملمحًا إلى اقتراب رحلته التاريخية داخل المستطيل الأخضر من محطتها الختامية.
وتحدث أسطورة الساحرة المستديرة عن تطلعاته للموسم الجديد وما يخطط له عقب إسدال الستار على مسيرة امتدت لخمسة وعشرين عامًا من الألقاب والنجاحات والأرقام القياسية غير المسبوقة.
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تفاصيل انتقال رودري إلى برشلونة
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن برشلونة يستعد لتقديم نجم الوسط الإسباني رودري، الأربعاء، في ملعب كامب نو، حيث سيوقع عقدًا لمدة أربع مواسم، حتى عام 2030.
وتقدم برشلونة بعرض ثالث هذا الأسبوع، لضم صاحب الـ30 عامًا، وبعد مفاوضات، تم التوصل لاتفاق مبدئي، من أجل حسم صفقة اللاعب مقابل 64.5 مليون جنيه استرليني.
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كانسيلو يتنازل من أجل برشلونة
أكد الإعلامي توني خوانمارتي، لقناة العربية، أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، أوجد صيغة لفسخ عقده، حيث لم يكن هناك أي تفاهم لديه مع سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، مبينًا أن كانسيلو قرر أن يتنازل عن جزء من راتبه، وبذل جهودًا كبيرة ليكون لاعبًا حرًا.
وأضاف أن كانسيلو سينضم إلى برشلونة كلاعب حر، بعقد نهائي، لأول مرة، لمدة موسمين، مع خيار لتمديده لعام ثالث، والإعلان الرسمي سيكون خلال 48 ساعة، منوهًا بأن الظهير البرتغالي لن يحصل على مكافأة نظير انتقاله، وإنما سينال رواتبه التي تعادل 40% من رواتبه مع الهلال.
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أستون فيلا يتفق مع بارما حول سوزوكي
ذكرت شبكة سكاي في إيطاليا، بأن نادي أستون فيلا توصل لاتفاق مع بارما، من أجل التعاقد مع الحارس الياباني زيون سوزوكي، مقابل 29.9 مليون جنيه استرليني (35 مليون يورو).
وكان يوفنتوس قد قدم عرضًا بقيمة 8.5 ملايين استرليني لضم حارس أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، إلا أنه تم رفض العرض، ليتقلص الاهتمام بالحارس الأرجنتيني.
وارتبط اسم سوزوكي بقوة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، إلا أن عقبة وقفت في طريق الصفقة، ورغم اهتمام يوفنتوس بضم إيميليانو منذ بداية فترة الانتقالات، إلا أنه كان يراقب سوزوكي أيضًا، وينتظر انتقاله إلى سان جيرمان، من أجل التفاوض على استعارته.
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موقف الهلال من نيتو وكاسادو
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، أن نادي الهلال قد حدد موعدًا جديدًا للتفاوض المباشر مع تشيلسي، من أجل مناقشة صفقة بيدرو نيتو، خلال الأسبوع، وأن النادي قدم بالفعل عرضًا للجناح وفريقه.
ونوّه رومانو بأن مارك كاسادو، وسط ميدان برشلونة، سيكون الراحل الجديد عن قلعة البلوجرانا، بعد انتقال تومي ماركيز إلى براجا، إلا أنه لم تُجر محادثات مع الهلال، وهناك خيارات أخرى متاحة مع وكيله جورج مينديز.
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ليفربول قد يعاني مع باركولا ومباي
كشفت صحيفة "ذا ميرور"، عن عائق يواجه ليفربول من أجل ضم ثنائي باريس سان جيرمان، برادلي باركولا وإبراهيم مباي، في الوقت الذي كان يأمل فيه الريدز في الاستفادة من تعاقد بطل أوروبا مع ميكا جودتس وفيران توريس.
ويتمثل العائق في القيمة الكبيرة للصفقة، حيث يبلغ سعر صفقة باركولا 130 مليون جنيه استرليني، مقابل 42 مليون استرليني لمباي، ويعتقد أن هذه المبالغ باهظة للغاية بالنسبة لليفربول.
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