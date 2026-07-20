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محمود خالد

أخبار الانتقالات | سكالوني يحدد مصيره بعد خسارة كأس العالم .. وآرسنال يعوض ساليبا ببطل البرونزية!

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الألماني
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 يوليو 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • Maxence Lacroixgetty

    بالاس ينتظر مفاوضات تشيلسي لضم لاكروا

    ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن نادي كريستال بالاس، بات مستعدًا لمفاوضات تشيلسي من أجل ضم المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، ومن المتوقع أن يطلب بالاس أكثر من 55 مليون جنيه استرليني، التي دفعها توتنهام، مقابل ضم يان بول فان هيك، من برايتون.


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  • Lionel ScaloniDSports

    سكالوني يحدد مصيره مع الأرجنتين بعد خسارة كأس العالم

    كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن مستقبله مع راقصي التانجو، بعد خسارة لقب كأس العالم 2026، لصالح إسبانيا، حيث أكد أنه سيستمر على رأس الجهاز الفني، حتى ديسمبر المُقبل، وربما يتوقف بعد ذلك.

  • William Saliba France 2026 World CupGetty

    آرسنال يعوض ساليبا بنجم إنجلترا

    أفادت صحيفة "ذا صن"، بأن نادي آرسنال يستعد لإبرام صفقة قصيرة الأجل، مع جون ستونز، مدافع المنتخب الإنجليزي، والذي رحل عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم المنقضي، من أجل تعويض إصابة ويليام ساليبا في كأس العالم، فيما وضع قائمة مختصرة للبدلاء، تضم كلًا من إزري كونسا وجون مارتن، ثنائي أستون فيلا وريال سوسييداد.

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  • Spence InghilterraGetty Images

    نجم توتنهام يرغب في الرحيل إلى إنتر

    ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، بأن دجيد سبينس، ظهير توتنهام، بات في صدارة قائمة المرشحين للانتقال إلى إنتر، حيث ينتظر أن يقدم النيراتزوري عرضًا لضم الفائز ببرونزية كأس العالم، يتراوح بين 30-35 مليون يورو، وذلك من أجل تعويض فشل صفقة عنان خلايلة.

  • Mohamed Al-Owais Saudi Arabia World Cup 2022Getty Images

    العويس يعود رسميًا إلى الهلال

    أعلن نادي الهلال، عن تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي محمد العويس، ليعود إلى أرجاء الزعيم، بعد موسم في صفوف نادي العلا، حيث تم إبرام عقد معه لمدة عامين مقبلين، لينضم فورًا إلى معسكر النمسا.

  • Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images

    سيميوني يرغب في بقاء جونزاليس

    أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يرغب في الإبقاء على نيكو جونزاليس، جناح منتخب الأرجنتين، والذي يعود إلى يوفنتوس بعد انتهاء فترة الإعارة، فيما تشير التقارير إلى أن اليوفي يرفض بيع اللاعب بأقل من 30 مليون يورو، أو يظل اللاعب في قلعة تورينو، حيث يرتبط بعقد حتى 2029.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    سبب تأخر برشلونة في إعلان صفقة أديمي

    أصبح انتقال كريم أديمي من بوروسيا دورتموند إلى نادي برشلونة أمراً مؤكداً بعد أن أعلن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عن هذا الانتقال شخصياً بالفعل. كما شوهد الجناح في مقره الرياضي الجديد، حيث يُقال إنه اجتاز بنجاح الفحص الطبي الإلزامي. ومع ذلك، لم يصدر الإعلان الرسمي بعد. (تابع التفاصيل).

  • OliseGetty Images

    ريال مدريد يتراجع عن ضم أوليسي

    يبدو أن ريال مدريد لم يعد يرى أي فرصة لانتزاع مايكل أوليسي من صفوف بايرن ميونيخ، على الأقل في الوقت الحالي.

    وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فقد وصف «الملكيون» داخليًّا احتمال التعاقد مع هذا اللاعب المتميز بأنه «شبه مستحيل» (تابع التفاصيل).

  • Al Wasl vs. Al Nassr TicketsGetty

    أجنبي جديد يقترب من مغادرة النصر

    يبدو أن الأيام القادمة، ستشهد تطورات مهمة للغاية، في سوق الانتقالات الصيفية لعملاق الرياض النصر؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027. (تابع التفاصيل)