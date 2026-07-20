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أخبار الانتقالات | سكالوني يحدد مصيره بعد خسارة كأس العالم .. وآرسنال يعوض ساليبا ببطل البرونزية!
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بالاس ينتظر مفاوضات تشيلسي لضم لاكروا
ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن نادي كريستال بالاس، بات مستعدًا لمفاوضات تشيلسي من أجل ضم المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، ومن المتوقع أن يطلب بالاس أكثر من 55 مليون جنيه استرليني، التي دفعها توتنهام، مقابل ضم يان بول فان هيك، من برايتون.
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سكالوني يحدد مصيره مع الأرجنتين بعد خسارة كأس العالم
كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن مستقبله مع راقصي التانجو، بعد خسارة لقب كأس العالم 2026، لصالح إسبانيا، حيث أكد أنه سيستمر على رأس الجهاز الفني، حتى ديسمبر المُقبل، وربما يتوقف بعد ذلك.
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آرسنال يعوض ساليبا بنجم إنجلترا
أفادت صحيفة "ذا صن"، بأن نادي آرسنال يستعد لإبرام صفقة قصيرة الأجل، مع جون ستونز، مدافع المنتخب الإنجليزي، والذي رحل عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم المنقضي، من أجل تعويض إصابة ويليام ساليبا في كأس العالم، فيما وضع قائمة مختصرة للبدلاء، تضم كلًا من إزري كونسا وجون مارتن، ثنائي أستون فيلا وريال سوسييداد.
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نجم توتنهام يرغب في الرحيل إلى إنتر
ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، بأن دجيد سبينس، ظهير توتنهام، بات في صدارة قائمة المرشحين للانتقال إلى إنتر، حيث ينتظر أن يقدم النيراتزوري عرضًا لضم الفائز ببرونزية كأس العالم، يتراوح بين 30-35 مليون يورو، وذلك من أجل تعويض فشل صفقة عنان خلايلة.
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العويس يعود رسميًا إلى الهلال
أعلن نادي الهلال، عن تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي محمد العويس، ليعود إلى أرجاء الزعيم، بعد موسم في صفوف نادي العلا، حيث تم إبرام عقد معه لمدة عامين مقبلين، لينضم فورًا إلى معسكر النمسا.
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سيميوني يرغب في بقاء جونزاليس
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يرغب في الإبقاء على نيكو جونزاليس، جناح منتخب الأرجنتين، والذي يعود إلى يوفنتوس بعد انتهاء فترة الإعارة، فيما تشير التقارير إلى أن اليوفي يرفض بيع اللاعب بأقل من 30 مليون يورو، أو يظل اللاعب في قلعة تورينو، حيث يرتبط بعقد حتى 2029.
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سبب تأخر برشلونة في إعلان صفقة أديمي
أصبح انتقال كريم أديمي من بوروسيا دورتموند إلى نادي برشلونة أمراً مؤكداً بعد أن أعلن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، عن هذا الانتقال شخصياً بالفعل. كما شوهد الجناح في مقره الرياضي الجديد، حيث يُقال إنه اجتاز بنجاح الفحص الطبي الإلزامي. ومع ذلك، لم يصدر الإعلان الرسمي بعد. (تابع التفاصيل).
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ريال مدريد يتراجع عن ضم أوليسي
يبدو أن ريال مدريد لم يعد يرى أي فرصة لانتزاع مايكل أوليسي من صفوف بايرن ميونيخ، على الأقل في الوقت الحالي.
وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، فقد وصف «الملكيون» داخليًّا احتمال التعاقد مع هذا اللاعب المتميز بأنه «شبه مستحيل» (تابع التفاصيل).
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أجنبي جديد يقترب من مغادرة النصر
يبدو أن الأيام القادمة، ستشهد تطورات مهمة للغاية، في سوق الانتقالات الصيفية لعملاق الرياض النصر؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027. (تابع التفاصيل)
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