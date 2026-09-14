أخبار الانتقالات | بيولي يقترب من تدريب صلاح .. عملاق إيطالي يراقب إندريك وجناح سبورتنج يشعل سباقًا أوروبيًا!

أفاد الصحفي الأرجنتيني جوستافو مينديز، أن أولمبياكوس وباوك اليونانيين يعدان الأنسب لمستقبل ماورو إيكاردي، الذي لا يزال بلا نادٍ بعد شهرين من رحيله عن جلطة سراي، فيما نقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، بأن هناك وجهات إيطالية في انتظار إيكاردي أيضًا، ما بين لاتسيو وبارما.

ووفقًا للتقارير، فإن لاتسيو قدم عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو لموسم واحد، ثم رفع عرضه لاحقًا لعقد لمدة عامين بما يقارب 3 ملايين يورو سنويًا، وكانت المحادثات مع المدير الرياضي أنجيلو فابياني تسير بشكل إيجابي، إلا أن وكلاء إيكاردي قرروا تعليق الصفقة مؤقتًا لتقييم جميع البدائل، فيما يُقال أيضًا إن أتلتيكو مينيرو وإيفرتون أبديا اهتمامًا سابقًا به.