أخبار الانتقالات | لايبزيج يحدد سعر ديوماندي .. تطورات مستقبل رودري ونجم أتلتيكو على رادار الأهلي!

أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن نادي لايبزيج، قرر تحديد سعر بيع عقد الإيفواري يان ديوماندي، والذي يواجه سباقًا كبيرًا من عمالقة أوروبا، من أجل التعاقد معه، حيث بدا النادي الألماني أكثر انفتاحًا على فكرة بيعه مقابل 112 مليون جنيه استرليني (130 مليون يورو).

ديوماندي الذي لعب دورًا في انتصار كوت ديفوار على الإكوادور، في افتتاحية مشواره بكأس العالم، كان محور اهتمام ليفربول، الذي أبدى استعداده لشرائه مقابل 86 مليون استرليني، إلا أن لايبزيج يريد بيعه بأكبر من ذلك، خاصة مع وجود منافسة من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.