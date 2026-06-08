أخبار الانتقالات | مورينيو جاهز للعودة .. كوكوريلا ينتظر برشلونة، وبايرن وباريس يفسدان خطة ريال مدريد الكبرى!

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مارك كوكوريلا، ظهير تشيلسي، يعطي الأولوية للعب مع نادي برشلونة، بعدما أخبر إدارة البلوز بأنه يريد الرحيل، فيما ينتظر أن تبلغ قيمة الصفقة ما بين 40-50 مليون يورو.

ويدرك كوكوريلا بأن وضعه أيضًا مرتبط بمصير أليخاندرو بالدي مع برشلونة، والذي يجب أن يرحل كي يتمكن الظهير الإسباني من الانتقال إلى البلوجرانا.

في المقابل، أكد التقرير أن كوكوريلا يفضل عدم التسرع في اتخاذ خطوته الجديدة، حيث يصبّ كل تركيزه على اللعب في كأس العالم، على أن يتخذ القرار النهائي بعد نهاية البطولة، خاصة وأنه إلى جانب برشلونة، هناك اهتمام باللاعب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها من الدوريات الخمس الكبرى، بعدما راقبته أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، كما أبدى بايرن ميونخ اهتمامًا به قبل أشهر، إلا أن هذا الخيار بات مستبعدًا عمليًا.