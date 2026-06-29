أخبار الانتقالات | جاكا ليس للبيع يا تشيلسي .. محطة ليفاندوفسكي الجديدة ومودريتش يرد على العودة لريال مدريد!

أفادت "سكاي سبورتس"، بأن نادي سندرلاند رفض عرضًا من تشيلسي، بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني، من أجل التعاقد مع جرانيت جاكا، حيث أفاد بأن القائد السويسري ليس للبيع.

ويدرك سندرلاند، رغبة تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، في العودة للعمل مع جاكا الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني في باير ليفركوزن، إلا أن النادي في وضع مالي قوي، كما أنه لا يزال هناك موسمان متبقيان في عقد نجم الوسط، في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في الدوري الأوروبي.