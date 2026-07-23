أخبار الانتقالات | موعد إعلان صفقة أديمي .. كاسيميرو يرافق ميسي ومانشستر يونايتد يخطط لتعويضه بنجم الريال!

أعلن نادي إنتر ميامي، عن تعاقده رسميًا مع نجم وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، في صفقة انتقال حر، حيث يبقى عقده ساريًا حتى نهاية موسم 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029.

وقال كاسيميرو "أكثر ما يحفزني، وأعتقد أن هذا ينطبق على كل لاعب، هو الفوز والاستمرار في التطور. المشروع الذي قدمه لي النادي، إلى جانب الجهد الذي بذله الجميع لاستقطابي إلى هنا، يعني لي الكثير"، فيما علّق ديفيد بيكهام، مالك النادي، بقوله "أنا فخور للغاية بالترحيب بكاسيميرو وعائلته في إنتر ميامي. إنه شخص ولاعب لطالما أعجبت به. إنه لاعب فائز حقق الكثير في عالم كرة القدم، وبعد مسيرة رائعة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يسعدني أنه قرر أن يجعل ميامي موطنه الجديد".