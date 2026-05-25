أخبار الانتقالات | موقف تشواميني من مانشستر يونايتد .. وجهة روبرتسون وصراع برشلونة وبايرن ميونخ على نجم نيوكاسل!

كشف مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، عن رأيه بشأن مستقبل برونو فيرنانديش، قائد الفريق، والذي لعب دورًا كبيرًا في قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورد كاريك على سؤال حول مصير فيرنانديش، في الصيف، معربًا عن ثقته ببقاء اللاعب في مانشستر يونايتد، بقوله "نعم، إنه مؤثر للغاية، لقد كان قائدًا وقدوة حسنة بطرق مختلفة، ليس لدي أي سبب للتفكير بخلاف ذلك".

وكان فيرنانديش قد حطم رقمًا قياسيًا، كأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصنع 21 تمريرة حاسمة في موسم واحد.