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أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتخلى عن ثنائي الدفاع.. ورونالدينيو يرحب بالأهلي المصري!
آرسنال يضع 70 مليون يورو سعرًا مبدئيًا لبيع زوبيميندي
كشفت صحيفة آس الإسبانية أن لاعب الوسط الإسباني مارتين زوبيميندي يدرس الرحيل عن صفوف آرسنال بعد معاناته من قلة دقائق المشاركة المنتظمة خلال الفترة الماضية.
ويحظى اللاعب باهتمام جاد من أتلتيكو مدريد وتشيلسي الساعي للم شمله بمدربه الأسبق تشابي ألونسو، في وقت حددت فيه إدارة الجانرز مبلغ 70 مليون يورو كسعر مبدئي للتفاوض حول بيعه.
مورينيو يحدد ثنائي ريال مدريد الراحل ويتمسك بإندريك
أفاد الصحفي إيفان مارتين بأن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد لا ينوي السماح برحيل أي لاعب في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة باستثناء المدافع راؤول أسينسيو والظهير الأيسر فيرلاند ميندي لخروجهما تمامًا من حساباته الفنية.
وأكد التقرير تمسك مورينيو ببقاء المهاجم البرازيلي الشاب إندريك وعدم إعارته رغم قلة مشاركاته، لعدم رغبته في إجراء تغييرات كبيرة على قوام الفريق منتصف الموسم.
آرسنال يتفق مع ديكلان رايس ويقترب من تحصين ثلاثي الفريق
أعلنت شبكة سكاي سبورتس توصل نادي آرسنال إلى اتفاق شفهي مع نجم وسطه ديكلان رايس لتوقيع عقد طويل الأمد يضعه في الفئة الأعلى أجرًا داخل النادي بالتساوي مع بوكايو ساكا.
وبالتوازي مع ذلك، يقترب الجانرز من حسم تجديد عقود الثلاثي ديفيد رايا ويوريين تيمبر وبييرو هينكابي لتأمين القوام الأساسي للفريق لسنوات مقبلة.
نيوكاسل يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد لضم لويس هول
ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن إدارة نيوكاسل يونايتد أعلنت رفضها القاطع لبيع الظهير الأيسر لويس هول في يناير المقبل رغم الاهتمام المستمر من مانشستر يونايتد.
ويرتبط الدولي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2031، مع إشارة التقرير إلى أن الماكبايس سيطلبون مبلغًا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني حال التفكير في بيعه مستقبلًا.
برشلونة وباريس سان جيرمان يتنافسان على ضم جفارديول
كشفت صحيفة إل ناسيونال عن دخول ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان في سباق لمراقبة الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي تحسبًا للتحرك لضمه الصيف المقبل في ظل الغموض المحيط بمستقبل النادي الإنجليزي.
ويرفض السيتي التخلي عن المدافع البالغ من العمر 24 عامًا في يناير الجاري، وسط ترقب من أندية ليفربول وبايرن ميونخ وتشيلسي والنصر السعودي لتطورات الموقف.
فيورنتينا يسعى لتمديد استعارة موهبة ريال مدريد ماتانتونو
أشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى رغبة نادي فيورنتينا في الإبقاء على الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو المعار من ريال مدريد لموسم إضافي.
ويعول الفيولا على العلاقات الجيدة مع النادي الملكي والمنافسة على المقاعد الأوروبية لحسم تمديد الإعارة وتفادي أطماع الأندية المنافسة المهتمة بضم اللاعب.
صراع إيطالي ألماني على موهبة كوينز بارك رينجرز سكارليت
أفادت شبكة سكاي سبورتس باهتمام ناديي ميلان الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني بالتعاقد مع الجناح الويلزي الشاب ليون سكارليت لاعب كوينز بارك رينجرز البالغ من العمر 17 عامًا.
ولفت خريج أكاديمية آرسنال الأنظار بشدة عقب تصعيده للفريق الأول ومشاركته في 6 مباريات بدوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم.
رونالدينيو يرحب بالانضمام إلى الأهلي في تجربة تسويقية
كشف الإعلامي محمد المحمودي عبر برنامج من القاهرة على قناة أون سبورت عن ترحيب الأسطورة البرازيلية رونالدينيو بفكرة الانضمام إلى النادي الأهلي المصري حال تلقيه عرضًا مناسبًا يتوافق مع توجهاته.
وأوضح المحمودي عقب تواصل فريق البرنامج مع وكيل وشقيق النجم البرازيلي أن تواجد الأخير حاليًا مع نادي رافينا الإيطالي لا يرتبط بعقد احترافي بل يندرج ضمن إطار تسويقي واستثماري نجح في جذب 3 من كبار الرعاة العالميين.
وأكد وكيل اللاعب أن النجم المتوج بالكرة الذهبية عام 2005 يدرك جيدًا قيمة ومكانة الأهلي باعتباره أكبر أندية القارة الإفريقية وصاحب شعبية جارفة، مما يجعل فكرة خوض تجربة مماثلة في مصر أمرًا واردًا وقابلًا للدراسة.
وشدد التقرير على عدم وجود مفاوضات رسمية أو عروض مقدمة من إدارة القلعة الحمراء حتى الآن، في وقت يعتمد فيه الأمر على مدى جدية التحرك للاستفادة من القيمة التسويقية العالمية للاعب.
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