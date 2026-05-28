أخبار الانتقالات | نجم نيوكاسل إلى برشلونة .. آرسنال يحدد سعر جابرييل وفينيسيوس يرد على "التجديد" للريال!

أفادت شبكة "بي بي سي" بأن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد، على ضم المهاجم الإنجليزي أنتوني جوردون، بقيمة تزيد عن 80 مليون يورو، أي ما يتخطى حاجز الـ69 مليون جنيه استرليني.

ومن المنتظر أن يجري جوردون الفحص الطبي في برشلونة، اليوم، وقد يستمر حتى المساء أو الغد، وإذا سارت الأمور على ما يُرام، فبالإمكان أن يعلن العملاق الكتالوني عن الصفقة، الجمعة، أو الأحد.

ويستعد جوردون للسفر مع زملائه في منتخب إنجلترا، إلى الولايات المتحدة، لحضور معسكر تدريبي قبل نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي يقترب فيه برشلونة من حسم الصفقة، رغم تدخل بايرن ميونخ الذي أجرى مناقشات رسمية مع نيوكاسل، إلا أنه كان هناك تفاوت في التقييم بين الناديين، قبل أن يتقدم البلوجرانا بعرض مقبول من أجل حسم الصفقة، علمًا بأن إيفرتون سيحصل على نسبة 10% من أي ربح يحققه نيوكاسل من صفقة بيع اللاعب.