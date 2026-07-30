أخبار الاتحاد اليوم | رباعية مايوركا تٌسقط "البدلاء" .. حسم بديل ميتاي ورد النصر على ضم عبدالإله العمري!

وتلقى فريق الاتحاد، خسارة أمام ريال مايوركا، بنتيجة (2-4)، في مباراة ودية، أقيمت على ملعب لاكينتا، ضمن معسكر العميد في إسبانيا، ضمن التحضير للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وتواجد الحارس بريدراج رايكوفيتش، في المدرجات، حيث حرص على مصافحة فريقه السابق، بينما غاب المحور سامو كوستا، الذي يقترب من الانتقال إلى النصر، في انتظار موافقة لجنة الرقابة المالية.

ووقع ماتيو بوريل وعدنان البشري على ثنائية الاتحاد، بالدقيقتين 12 و76، فيما جاءت رباعية مايوركا من خلال سيرجي داردير وأبوباكا سوماهورو وبابلو توري وزيتو لوفومبو، في الدقائق 5 و18 و55 و66.

وخاض الاتحاد وديته الثالثة، تحت قيادة المدرب الألماني ينز فيسينج، بعد تحقيق انتصارين على أورلاندو بيراتس بنتيجة (3-2)، ولاس بالماس بنتيجة (2-1).

وأعلن الاتحاد عن خوض مباراتين وديتين في يوم واحد؛ حيث يلعب مباراته الأولى - بالبدلاء - صباحًا بملاقاة ريال مايوركا على ملعب لاكينتا، ثم يخوض مباراته الثانية - بالأساسيين - ضد مالقا، في بانوس، مساءً.