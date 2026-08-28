أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | فيسينج يطلب نجم بنفيكا ونصراوي في الصورة .. ورد ألماني على سعر "شبيه روبن"!
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أزمة في صفقة موسى ديابي
ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الجناح الفرنسي موسى ديابي، الذي كان يتأهب للتوجه إلى ألمانيا، يواجه تعثرات في الانتقال إلى باير ليفركوزن، بسبب عدم اتفاق اللاعب مع الاتحاد حول مستحقاته المالية.
ومن المنتظر أن يتم حسم الخلاف بين الطرفين خلال الساعات المُقبلة، لاستكمال صفقة انتقال الياباني ريتسو دوان إلى قلعة العميد.
الاتحاد ينقض على "وسط" بنفيكا
أفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، بأن نادي الاتحاد يتابع عن كثب، لياندرو باريرو، متوسط ميدان بنفيكا، وقدم عرضًا رسميًا له، بناءً على رغبة المدير الفني ينز فيسينج، الذي يعرف اللاعب جيدًا، ويرغب في ضمه إلى فريقه.
ويرتبط لياندرو باريرو "26 عامًا"، بعقد مع بنفيكا حتى يونيو 2029، فيما ساهم في قيادة فريقه إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما سجل هدفًا في مرمى آرهوس، في مرحلة التصفيات.
نجم النصر يقترب .. واعتراض على سعر دوان
الحلم القديم يقترب.. الاتحاد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نجم النصر
يبدو أن عملاق جدة الاتحاد، اقترب من حسم "صفقة محلية" كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد بدأ يكثف من تحركاته مؤخرًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ على أمل تعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
فيديو | "قيمته 17 مليونًا وتبيعونه للاتحاد بـ30؟" .. اعتراض قوي على سعر ريتسو دوان، ورد ألماني: إنه يشبه آريين روبن!
أثارت صفقة انتقال ريتسو دوان من آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف الاتحاد السعودي هذا الصيف، حالة من الجدل، بسبب القيمة المالية التي سيدفعها العميد لنظيره الألماني.
وفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن دوان أصبح على أعتاب الانضمام لصفوف العميد مقابل 30 مليون يورو، وذلك لسد الفراغ الناتج عن رحيل موسى ديابي إلى باير ليفركوزن.
أزمة يوفنتوس مع كيسييه وجدل رغبة بنزيما في الاتحاد
"أفضل من النصيري وأقترح إعارته لنيوكاسل": رغبة بنزيما في الاتحاد تثير الاتهامات إلى الهلال .. والدليل رونالدو!
"هل يعود كريم بنزيما إلى الاتحاد؟"، سؤال أثار الكثير من الجدل، خلال الساعات الماضية، في ظل تعالي مؤشرات رحيل الفرنسي عن الهلال، في الفترة الصيفية، خاصة مع قرب إعلان صفقة الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، القادم من أستون فيلا.
ما بين خلافه مع المدير الفني سيموني إنزاجي، ووضعه بين خياري اللعب في القائمة الآسيوية أو المغادرة، وكذلك الحديث عن قيمة مستحقاته المتبقية، في حالة إنهاء عقده، بات مسألة رحيل كريم بنزيما عن الهلال، أقرب من أي وقت مضى.
محاولة أخيرة للتفوق على روما والاتحاد .. يوفنتوس يفكر في التخلي عن لاعبه لحل خلاف فرانك كيسييه
إنها ساعات حافلة حقًّا بالنسبة ليوفنتوس ومستقبل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، فقد أعطى اللاعب الأولوية القصوى للعودة إلى إيطاليا بعد تجربة استمرت عدة سنوات في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الأهلي، وهو الآن في انتظار معرفة العرض النهائي من إدارة يوفنتوس، في انتظار معرفة الخطوات التي سيتخذها روما والاتحاد اللذين دخلا بقوة في السباق على لاعب الوسط السابق في ميلان.
وتشير آخر المستجدات التي نقلتها قناة «سكاي سبورت» إلى أن اللقاء الأول بين الوفد المرافق للاعب وإدارة يوفنتوس لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق بسبب بعض الخلافات حول تفاصيل الصفقة.
الاتحاد "رايح جاي": غطرسة كريم بنزيما العائق الأكبر.. لا تراهنوا على تكرار "تجربة أنطوان جريزمان" في الملاعب السعودية!
قصة المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في الملاعب السعودية، أصبحت مثل "المسلسلات التركية" التي تمتد مواسمها؛ بشكلٍ يجعلها تبدو وكأنها لا تنتهي أبدًا، نظرًا لكثرة عدد حلقاتها وتعدد أجزائها.
بنزيما انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كواحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق، في تاريخ المملكة.
منطقة الظل ومحترف الاتحاد يهدد بالرحيل
وكالته تعلنها رسميًا.. محترف الاتحاد يهدد بـ"الرحيل" بسبب صفقة فرانك كيسييه المحتملة
أيام بسيطة وينتهي الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ ورغم ذلك لا يزال هُناك جدل كبير للغاية، بشأن الأسماء "القادمة والراحلة" عن عملاق جدة الاتحاد.
الاتحاد عانى بشدة في الموسم الماضي 2025-2026، والذي ودعه بـ"صفر ألقاب"؛ ولكنه عاد بشكلٍ أفضل للغاية في بداية العام الرياضي الحالي، مع مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج.
من سجن الهلال إلى معاناة سعود: "منطقة الظل" تهدد أبو راسين .. مهاجم الاتحاد هرب منها والأمل في أياكس!
منذ بداية المشروع السعودي في 2023، وبينما كانت المملكة تضع نفسها بقوة على خارطة الكرة العالمية، باستقطاب عدد من نجوم اللعبة، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار، كان الحديث في خط موازٍ عن احتراف نجوم السعودية إلى أوروبا.
ومع تراجع مستوى المنتخب السعودي، وصولًا إلى كأس العالم 2026، وخروجه مبكرًا من الدور الأول، تعالت الأصوات حول فتح عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن، من أجل دفع نجوم الكرة السعودية، للاحتراف في الخارج، بحثًا عن اكتساب المزيد من الخبرات، في الوقت الذي ندد فيه هيرفي رينارد، وقبله روبرتو مانشيني، حينما قادوا الأخضر، بقلة دقائق مشاركة المحليين في المسابقة.
الاتحاد في دوري روشن
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب
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