أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | "سندي رفض نصيحة الاستقالة" .. ورد حاسم على ترشيح مغربي وجزائري لخلافة موسى ديابي!
"عناد" سندي ورسالة غامضة عن تخريب الأندية
قال أسعد عبد الكريم، عضو شرف نادي الاتحاد، إنه لا يجد من مسؤولي النادي، من يسأله عن أحواله، وجميعهم "شاهد ما شافش حاجة"، كما تساءل بشأن ما إذا كان هناك من يدير الاتحاد أو النصر في الوقت الحالي، واصفًا إياهم بـ"المندسين".
وأضاف عبد الكريم، في تصريحات لبرنامج "في المرمى"، أنه لم يكن هناك إلا مرشحين في الاتحاد، فهد سندي وأنمار الحائلي، والآخر انسحب، مضيفًأ أن عادت به الأيام لما دعم سندي.
وتابع "كان هناك تواصل بيني وبين فهد سندي، هل كان صادقًا أو لا يملك المعلومات؟ وطلب رأيي في استقالته، ورددت عليه "خير ما تفعل"، إلا أنه ذهب ولم يقدم استقالته".
ووصف عبد الكريم "سرية" ميزانيات الأندية، بأنها عمل غير صحيح، مضيفًأ أن الدولة تعلن ميزانيتها بكل شفافية كل ربع سنة، ويجب الإعلان عن الدعم المالي للأندية بكل شفافية.
ووجه شرفي الاتحاد رسالة غامضة، بقوله "هل هناك نادٍ أصلًا يستمر كبطل في السنوات الخمس الماضية؟ الأهلي كان فريقًا مرتبًا وجيدًا، وفجأة يتم تخريبه، ومن قام بهذا لا فكر لديه".
من يكون بديل موسى ديابي؟
بديل ديابي: فينورد يرد على انتقال أنيس حاج موسى للاتحاد .. وبديله المغربي "غير متاح"!
تبدو فرص انتقال مهاجم فينورد، أنيس حاج موسى، إلى الاتحاد، ضئيلة، في ظل مساعي العميد للبحث عن بديل للجناح الفرنسي موسى ديابي، فيما بات الخيار الجديد هو المغربي شمس الدين طالبي.
وأعلن باير ليفركوزن عن ضم موسى ديابي، صاحب الـ27 عامًا، بشكل نهائي، بعقد حتى صيف 2031، في صفقة تقدر بمبلغ 30 مليون يورو، وبينما كان الاتحاد ينتظر وصول بديله الجزائري إلى جدة، اليوم الخميس، خرجت تصريحات من نادي فينورد، تؤكد أنه من الصعب إتمام صفقة أنيس حاج موسى.
موقف ريوس أمام النصر وعروض أوروبي للغامدي
حتى لا تفوته كأس آسيا .. عرض أوروبي ينقذ أحلام فيصل الغامدي من "أسر" دكة البدلاء!
لا يزال فيصل الغامدي، متوسط ميدان نيوم، المُعار من صفوف الاتحاد، يعاني من قلة دقائق المشاركة، في الوقت الذي تلقى فيه عرضًا خارجيًا من نادي أتروميتوس اليوناني، لاستعارته في الميركاتو الصيفي.
الغامدي، صاحب الـ25 عامًا، عاد إلى الاتحاد، في الموسم الماضي، بعد انتهاء رحلته الاحترافية في نادي بيرشكوت البلجيكي، ليعاني من أزمة قلة دقائق المشاركة، قبل أن ينتقل إلى نيوم، على سبيل الإعارة، إلا أن بدايته في موسم 2026-2027، لم تأتِ بالبشرى بأنه سينال دقائق كافية للمشاركة.
موقف ريوس أمام النصر: تجربة مصرية "ناجحة" تتحدى عقلية فيسينج .. و"يجب التعامل مع أزمة نجم الاتحاد الجديد"!
وجه نادي الاتحاد، رسالة طمأنينة إلى جماهيره، بعد إعلانه التعاقد رسميًا مع ريتشارد ريوس، المحور الكولومبي القادم من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتبدأ التساؤلات حول ما إذا كان صاحب الـ26 عامًا، قادرًا على التواجد في مباراة النصر.
وبعد مباراتين "غريبتي الأطوار"، انتزع فيهما الاتحاد فوزًا ثمينًا - بأداء دفاعي - على القادسية، بهدف نظيف، ثم تعثر أمام الفتح بتعادل سلبي، في مقابل شهدت فرصًا محققة عديدة، بات العميد أمام اختبار صعب، في معقل الإنماء، يوم السبت المُقبل، حيث يواجه النصر، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.
صفقات حرة في موسم الميركاتو
من ثنائي ريال مدريد الراحل إلى كريم بنزيما ورياض محرز!.. كتيبة مرعبة من "الأسماء العالمية الحرة" بلا أندية
أُغلِق سوق الانتقالات الصيفية، في معظم الدوريات الأوروبية، بنهاية يوم 1 سبتمبر 2026؛ ولكن لا يزال هُناك العديد من النجوم العالميين الكبار، الذين لم يحسموا مستقبلهم حتى الآن.
هؤلاء النجوم لا يزالوا بإمكانهم الانتقال إلى بعض الفرق الأوروبية، التابعة للدول التي لم يُغلق فيها الميركاتو بعد؛ أو حتى اللجوء إلى المسابقات الخليجية، وخاصة دوري روشن السعودي للمحترفين.
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