أخبار الاتحاد اليوم | "سندي رفض نصيحة الاستقالة" .. ورد حاسم على ترشيح مغربي وجزائري لخلافة موسى ديابي!

قال أسعد عبد الكريم، عضو شرف نادي الاتحاد، إنه لا يجد من مسؤولي النادي، من يسأله عن أحواله، وجميعهم "شاهد ما شافش حاجة"، كما تساءل بشأن ما إذا كان هناك من يدير الاتحاد أو النصر في الوقت الحالي، واصفًا إياهم بـ"المندسين".

وأضاف عبد الكريم، في تصريحات لبرنامج "في المرمى"، أنه لم يكن هناك إلا مرشحين في الاتحاد، فهد سندي وأنمار الحائلي، والآخر انسحب، مضيفًأ أن عادت به الأيام لما دعم سندي.

وتابع "كان هناك تواصل بيني وبين فهد سندي، هل كان صادقًا أو لا يملك المعلومات؟ وطلب رأيي في استقالته، ورددت عليه "خير ما تفعل"، إلا أنه ذهب ولم يقدم استقالته".

ووصف عبد الكريم "سرية" ميزانيات الأندية، بأنها عمل غير صحيح، مضيفًأ أن الدولة تعلن ميزانيتها بكل شفافية كل ربع سنة، ويجب الإعلان عن الدعم المالي للأندية بكل شفافية.

ووجه شرفي الاتحاد رسالة غامضة، بقوله "هل هناك نادٍ أصلًا يستمر كبطل في السنوات الخمس الماضية؟ الأهلي كان فريقًا مرتبًا وجيدًا، وفجأة يتم تخريبه، ومن قام بهذا لا فكر لديه".



