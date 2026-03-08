Goal.com
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | "توصية" تحسم مصير فابينيو .. وكونسيساو يثور في الجميع بعد السقوط في الديربي!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 8 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    توصية تحسم مستقبل فابينيو

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن اللجنة الفنية في نادي الاتحاد، أوصت الإدارة بتجديد عقد متوسط الميدان البرازيلي فابينيو تفاريس، لموسم رياضي إضافي، كما حدث مع المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا.

    وجاءت توصية اللجنة الفنية، في إطار العمل على تدعيم الدفاع، بخلاف موقع اللاعب كمحور ارتكاز، فيما تم الاتفاق بين اللجنة ومسؤولي النادي، على تأجيل اتخاذ القرار النهائي، بشأن تجديد عقده، إلى وقت لاحق، من أجل إجراء تقييم شامل للجوانب الفنية، قبل التجديد، علمًا بأن البرازيلي سينتهي عقده مع العميد في يونيو المُقبل.

    من ناحية أخرى، يجري عوض الناشري، لاعب الاتحاد، فحوصات ميدانية، من أجل تحديد مدى قدرته على المشاركة في مباراة الرياض، المقررة الجمعة، في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي، حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، بعد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الحزم.

  • رسالة تحذير من الرابطة

    ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن رابطة دوري المحترفين السعودي، وجهت تحذيرًا إلى اتحاد القدم وممثلي الأندية، بشأن مقترح تقديم الجولة الثامنة والعشرين إلى منتصف الأسبوع الجاري، بأنه قد يحمل أضرارًا كبيرة على الأندية السعودية.

    وبررت الرابطة تحذيرها بشأن تقديم مباريات الجولة الثامنة والعشرين، للأندية الأربعة الكبرى، كون التوقيت الجديد سيؤثر سلبًا على 15 ناديًا، وقد يضع بعض الأندية في مواقف تنافسية غير عادلة؛ حيث قد يجد أحد الأندية نفسه أمام مواجهة فريقين كبيرين تواليًا، فضلًا عن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، حال خوض أحد الأندية المتصارعة على الهروب من الهبوط، لمباراة غير مقررة في الجدول.

    وقدمت الرابطة اقتراحًا بديلًا يتمثل في إقامة الجولة المقدمة يومي 21 و22 مارس، إذا ما كان تعديل الجدول أمرًا إجباريًا، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي بتعديل روزنامة مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث أن الفترة المقترحة تعد نافذة زمنية مناسبة، كونها تأتي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وقبل فترة أيام الفيفا.

    غضب كونسيساو بعد السقوط في الديربي

    توابع زلزال الأهلي: كونسيساو ينفجر غضبًا ضد لاعبي الاتحاد .. "أحدهم نال النصيب الأكبر من الكعكة"

    يبدو أن أجواء نادي الاتحاد، باتت فوق صفيح ساخن، أعقاب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي، بنتيجة (1-3)، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء.

    الأهلي حقق فوزًا بثلاثية جاءت عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما اكتفى الاتحاد بهدف وحيد أحرزه فابينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

    ولعل لقطة المباراة، تمثلت في الهدف الثالث للأهلي، الذي جاء بخطأ فادح من الحارس بريدراج رايكوفيتش، قبل أن يقتنص فراس البريكان الكرة منه، ويضعها في الشباك.

    "هناك أسئلة لا أفهمها".. سيرجيو كونسيساو "ينفعل" على صحفي بعد سقوط الاتحاد ويوجه اتهامًا للأهلي!

    أثار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد نهاية ديربي جدة الكبير، ضد النادي الأهلي.

    خطأ معلق وورقة شراحيلي وإصابة محرز .. أبرز اللقطات في ديربي جدة، والأهلي يسخر من الاتحاد!

    "جدة خضراء .. دائمًا"، هكذا جاء شعار نادي الأهلي، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة الديربي أمام الاتحاد، بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

  • كواليس ما بعد السقوط أمام الأهلي

    لجنة الانضباط تضع الحملة ضد احتفالية إيفان توني "في مهب الريح" .. وروجر إيبانيز يتهكم بالعربية بعد هزيمة الاتحاد

    يبدو أن الحملة الموجهة ضد الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد الفوز في ديربي جدة أمام الاتحاد، لن تؤتي بثمارها، بحسب آخر التسريبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

    فيديو | "جاء بطلب من ابني" .. توني يكشف سر احتفاله المثير للجدل بعد التسجيل في الاتحاد

    خرج إيفان توني مهاجم فريق الأهلي، من أجل توضيح الطريقة التي احتفل بها بعد تسجيله في شباك الاتحاد بديربي جدة.

    فيديو | "العميد يغلي" .. ثلاثية الأهلي تضع رئيس الاتحاد في نقاش ساخن وحاد مع محمد نور!

    ليلة محبطة عاشها نادي الاتحاد السعودي، بعد خسارة ديربي جدة أمام نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي.

    الاتحاد سقط بنتيجة 3/1، استمرارًا للنتائج السيئة للعميد على المستوى المحلي، والتي جعلته يستمر في الابتعاد تمامًا عن سباق الصدارة مع الأهلي والنصر والهلال.

    محمد نور أسطورة الاتحاد ونجمه السابق، كان حاضرًا في الديربي، وظهر في مشهد أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    فيديو | الدعيع : الهلال مثل الخيل الأردني والأهلي يمكنه تصدر الدوري حتى لو كان مدربه حمد المنتشري!

    مزح محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، بأن الأهلي يمكنه الحصول على لقب دوري روشن، حتى لو كان حمد المنتشري مدربًا له.

    خطوة رسمية للوحدة تنذر الاتحاد بإشعال ملف "عميد الأندية السعودية" من جديد

    أعلن نادي الوحدة السعودي، عن تشكيل لجنة خاصة من أجل البت في الأمور الخاصة بتاريخه وألقابه وأرشيفه منذ الإنشاء وحتى الآن.

    وقال الوحدة إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على تاريخ النادي وعراقته، مع تسليط الضوء على دوره في الكرة السعودية بشكل عام.

    الاتحاد في دوري روشن السعودي

    مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

