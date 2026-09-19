أخبار الاتحاد اليوم | وجهة مفاجئة لرامون بلانيس .. سخرية من الأهلي وتحرك لتأمين بقاء لاعب العميد قبل يناير!

"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. مشجع اتحادي يثير الجدل باحتفاله مع جماهير صن داونز ضد الأهلي!

بينما كان الأهلي يتجرع مرارة الهزيمة في قلب الملعب، كانت مدرجات ملعب لوفتوس فيرسفيلد، تشهد واقعة مثيرة للجدل، تجاه عملاق جدة الذي خسر لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، لصالح ماميلودي صن داونز.

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شهد سقوط الأهلي في نهائي كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، تبعيات كثيرة فور إطلاق صافرة النهاية، في ميدان لوفتوس فيرسفيلد، لتعلن تتويج ماميلودي صن داونز، بطل إفريقيا، باللقب.

الأهلي خسر البطولة، للموسم الثاني على التوالي، على إثر الهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة (1-2)، في بريتوريا، حيث لعب نونو سانتوس، دور البطولة، بإحراز ثنائية بطل إفريقيا، فيما اكتفى بطل نخبة آسيا، بهدف وحيد تسبب فيه الحارس رونوين ويليامز بالخطأ في مرماه.



