Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | العميد يتحرك لحسم صفقة محلية .. واتهام للإدارة بعد رفض الشكوى ضد توني!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 13 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • نجم الفيحاء مطلب!

    أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن نادي الاتحاد، دخل في مفاوضات مع راكان كعبي، محور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، حيث يحق له التفاوض مع نادٍ آخر دون العودة لإدارة ناديه.

    وبينما قدم الفيحاء عرضًا للاعبه كعبي من أجل التجديد، إلا أن العرض المقدم من الاتحاد، يعتبر الأكثر جدية والأعلى من الناحية المالية، ما يجعل اللاعب أقرب للرحيل إلى النادي الغربي.

    وجاء تحرك الاتحاد، بناءً على توصية من قِبل اللجنة الفنية في العميد، والتي وضعته ضمن الخيارات المطروحة لدعم الفريق في المرحلة المُقبلة، حيث شارك - حتى الآن - في 16 مباراة في دوري روشن، وصنع خلالها تمريرة حاسمة ضد النجمة.

    • إعلان
    موقف الغائبين عن مباراة الرياض

    ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن أربعة لاعبين يواصلون تدريباتهم في مقر الاتحاد في جدة، بعد التغيب عن مواجهة الرياض، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.

    ويغيب كل من محمدو دومبيا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، وكذلك جورج إلينيخينا وكارلو سيميتش، حيث يخضعون لتدريبات لياقية، فيما يواصل عوض الناشري برنامجه التأهيلي للعودة إلى التدريبات الجماعية.

    وشهدت قائمة الاتحاد، عودة صالح الشهري، بعد غياب منذ 29 يناير الماضي، للإصابة، فيما قرر سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق، استبعاد دانيلو بيريرا من مباراة الرياض، وإبقاء موسى ديابي على مقاعد البدلاء، للمرة الثانية في آخر 6 جولات، بينما تواجد فيصل الغامدي في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ 5 شهور، كما يتواجد يوسف النصيري أساسيًا، بعدما أثار قلق الجماهير بسبب غيابه عن التدريبات، الثلاثاء لشعوره بالإجهاد.

  • مقترح لإنهاء أزمة تأجيل الآسيوية

    فكرة لإنقاذ الموقف .. الاتحاد الآسيوي يخرج بمقترح "بديل جدة" لاستضافة المرحلة النهائية لدوري أبطال النخبة!!

    وسط الجدل العسكري الدائر في منطقة الشرق الأوسط، يستمر الغموض حول موقف البطولات الآسيوية خلال الموسم الجاري 2025/2026.

    الأمر بدأ بتأجيل مراحل إقصاء المغلوب التي تشارك بها الأندية السعودية، وذلك بسبب الأزمة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل.

    مباريات دور الـ16 تم تأجيلها بالفعل، وهناك جدل كبير حول مكان إقامة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل مجمع، في ظل الوضع الحالي في السعودية وأزمات السفر ببعض البلدان المحيطة.

    وثيقة رسمية تنهي أسطورة "ترشيح النصر" .. السيناريو الأقرب لحل أزمة تأجيل "دوري أبطال النخبة وآسيا 2"!

    الموقف لا يزال غامضًا، هكذا آلت نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ممثلي اتحادات دول غرب آسيا، من أجل رسم خارطة المباريات الإقصائية من البطولات القارية، بعد أزمة التأجيل على خلفية الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

    وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الذهاب والإياب لأندية غرب آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، إلى وقت لاحق، في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خسائر الاتحاد بعد رفض شكوى توني

    "خسائر جديدة للعميد بعد رفض شكوى إيفان توني"!.. اتهامات قوية ضد إدارة الاتحاد

    تواجه إدارة نادي الاتحاد القانونية، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بعد خسارة قضية الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    الاتحاد قدّم شكوى رسمية ضد توني؛ بعد الخسارة (1-3) أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    "سام 6" ومارادونا البلقان وجرح لا يُنسى في إنتر .. أساطير سبقوا طلال حاجي في تاريخ "الدبل هاتريك"!

    طلال حاجي، موهبة الاتحاد، الذي ارتبط اسمه كثيرًا بتحقيق الأرقام القياسية، رغم صغر سنه، والذي أثبت بأنه أحد هؤلاء المواهب القادمة بقوة، بعدما وجد أرضًا خصبة لفرض موهبته في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تنقل عبر منصة "STC TV" مجانًا، من خلال التسجيل البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف.

  • الاتحاد في دوري روشن السعودي

    ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...

    جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

    جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

    تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

