أخبار الاتحاد اليوم | العميد يتحرك لحسم صفقة محلية .. واتهام للإدارة بعد رفض الشكوى ضد توني!

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن نادي الاتحاد، دخل في مفاوضات مع راكان كعبي، محور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، حيث يحق له التفاوض مع نادٍ آخر دون العودة لإدارة ناديه.

وبينما قدم الفيحاء عرضًا للاعبه كعبي من أجل التجديد، إلا أن العرض المقدم من الاتحاد، يعتبر الأكثر جدية والأعلى من الناحية المالية، ما يجعل اللاعب أقرب للرحيل إلى النادي الغربي.

وجاء تحرك الاتحاد، بناءً على توصية من قِبل اللجنة الفنية في العميد، والتي وضعته ضمن الخيارات المطروحة لدعم الفريق في المرحلة المُقبلة، حيث شارك - حتى الآن - في 16 مباراة في دوري روشن، وصنع خلالها تمريرة حاسمة ضد النجمة.