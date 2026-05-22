محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | اتجاه لإقالة كونسيساو .. أبرز قرارات سندي ومطالب بفتح تحقيق شامل بعد خماسية القادسية!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 22 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    إقالة كونسيساو

    ذكرت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة نادي الاتحاد، تتجه نحو إقالة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ومراجعة كافة الأمور المالية، خلال المرحلة المُقبلة.

    أبرز القرارات في عهد سندي

    استعرض الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، أبرز قرارات فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد، بعد ختام موسم 2025-2026.

    وذكر هود، في رسالة مطولة عبر منصة (إكس)، بأن أبرز قرارات سندي، التي ستكون للمستقبل الاتحادي، هي إقالة المدير الرياضي رامون بلانيس، وإقالة المديرة التنفيذية ومسؤولة التنسيق للأجهزة الإدارية في كرة القدم، لايا فينايكسا، وعدم تجديد عقد كريم بنزيما ونجولو كانتي، والسعي لإعادة مستحقات الاتحاد، وتعيين مدير مالي جديد.

    في المقابل، ذكر هود بأن أبرز سلبيات مجلس إدارة الاتحاد، بأنه كان يجب إبعاد رامون بلانيس قبل الفترة الشتوية، وكذلك رحيل كونسيساو في فترة التوقف الماضية.


  • الاتحاد يلعب ملحق آسيا خارج أرضه

    أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن الاتحاد سيواجه الجزيرة الإماراتي، خارج أرضه، في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق آلية التصنيف الجديدة، التي تقسم الأندية إلى فئة (الأعلى تصنيفًا) من كل اتحاد، ثم فئة (النادي الثاني) من الاتحاد ذاته، حتى وإن كان الاتحاد صاحب التصنيف الأعلى قاريًا.

    ووفق ذلك، فإن الاتحاد جاء ضمن فئة (النادي الثاني)، ليصبح مطالبًا بخوض مباراة فاصلة خارج أرضه أمام الجزيرة الإماراتي.

    مطالب بتحقيق شامل بعد خماسية القادسية

    ندد الناقد السعودي عبدالله فلاته، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها نادي الاتحاد السعودي، مشيرًا إلى أن حالة التخبط الإداري، هي السبب الرئيسي وراء النتائج السيئة للفريق بموسم 2025/2026 مع المدرب سيرجيو كونسيساو، وكان آخرها السقوط 5/1 أمام القادسية بالجولة 34 من دوري روشن.

    وخلال حديثه، طالب فلاته التحقيق في ملف لايا فينايكسا، التي جاءت للنادي من أجل العمل كطبيبة نفسية، قبل أن يتم تحويلها لمنصب إداري في وقت لاحق.

    إلى كريم بنزيما.. هل ما زلت تشعر بـ"الراحة" مع الهلال عكس الاتحاد!

    "أشعر بالراحة أكثر في الهلال"؛ هكذا كانت كلمات النجم الفرنسي كريم بنزيما الأولى، بعد انضمامه إلى عملاق الرياض في الميركاتو الشتوي الماضي.

    هُنا أساسًا.. أراد بنزيما إيصال رسالة إلى ناديه السابق الاتحاد؛ حيث كان قد دخل في مشاكل مع مجلس الإدارة وعدد من زملائه اللاعبين، في الفترة الأخيرة قبل الرحيل.

    لكن بعد 4 أشهر من ترك العميد الاتحادي، والانضمام إلى الزعيم الهلالي؛ يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، بل قد تزداد تعقيدًا.

    نعم.. بنزيما يعيش أيامًا متوترة في الهلال؛ سواء من الناحية البدنية والفنية، أو حتى في علاقته مع جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير.

  • ركلة جزاء "لم تحتسب"

    كشف خبراء التحكيم عن استحقاق الاتحاد لركلة جزاء، لم تُحتسب في مباراة القادسية، في الجولة الأخيرة، بسبب تدخل خشن من قِبل أوتافيو، على مهند الشنقيطي، داخل المنطقة.

    الخبير التحكيمي محمد فودة، قال إن اللقطة تعتبر ركلة جزاء واضحة، متسائلًا بشأن قرار الحكم بإلغاء الركلة بعد التوجه لتقنية الفيديو، كما طالب بضرورة إنذار لاعب القادسية، فيما أيّده التحكيمي سمير عثمان، بقوله إنها ركلة جزاء بسهولة، حتى وإن لعب لاعب القادسية على الكرة؛ لأنه دخل بتهور.

    مشوار نادي الاتحاد في موسم 2025-2026

    ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، موسم 2025-2026، حاملًا لثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه ودّع مبكرًا بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة أمام النصر، بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي.

    وتم إقالة الفرنسي لوران بلان، من تدريب الاتحاد، بعد خسارة مباراة النصر في الجولة الرابعة، ليتم التعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لقيادة الفريق، وكانت أكبر إنجازاته هو إقصاء رفاق كريستيانو رونالدو، من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ورغم ذلك، إلا أن الاتحاد خاض موسمًا "صفريًا"، احتلّ فيه المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة من 34 مباراة، بعدما حقق 16 فوزًا مقابل 7 تعادلات، و11 هزيمة، كان آخرها بالسقوط أمام القادسية بنتيجة (1-5) في الجولة الأخيرة.

    وانتهت رحلة الاتحاد في كأس الملك، خلال الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدفين لمثلهما، وكان الأمل الأخير هو المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة كونسيساو غادرت من ربع النهائي، على يد ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    وكانت الضربة القوية للاتحاد، في فترة الميركاتو الشتوي، حينما غادر القائد كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، إلى صفوف الهلال وفنربخشه، فيما كان الإنجاز الوحيد للعميد، هو حجز بطاقة التأهل إلى "ملحق" دوري أبطال آسيا للنخبة.