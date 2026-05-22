أخبار الاتحاد اليوم | اتجاه لإقالة كونسيساو .. أبرز قرارات سندي ومطالب بفتح تحقيق شامل بعد خماسية القادسية!

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، موسم 2025-2026، حاملًا لثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه ودّع مبكرًا بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة أمام النصر، بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي.
وتم إقالة الفرنسي لوران بلان، من تدريب الاتحاد، بعد خسارة مباراة النصر في الجولة الرابعة، ليتم التعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لقيادة الفريق، وكانت أكبر إنجازاته هو إقصاء رفاق كريستيانو رونالدو، من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ورغم ذلك، إلا أن الاتحاد خاض موسمًا "صفريًا"، احتلّ فيه المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة من 34 مباراة، بعدما حقق 16 فوزًا مقابل 7 تعادلات، و11 هزيمة، كان آخرها بالسقوط أمام القادسية بنتيجة (1-5) في الجولة الأخيرة.
وانتهت رحلة الاتحاد في كأس الملك، خلال الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدفين لمثلهما، وكان الأمل الأخير هو المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة كونسيساو غادرت من ربع النهائي، على يد ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.
وكانت الضربة القوية للاتحاد، في فترة الميركاتو الشتوي، حينما غادر القائد كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، إلى صفوف الهلال وفنربخشه، فيما كان الإنجاز الوحيد للعميد، هو حجز بطاقة التأهل إلى "ملحق" دوري أبطال آسيا للنخبة.