Goal.com
مباشر
Hamad Al-Montashari Mohamed Noor Sergio Conceicao Ittihad
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | أنباء مبشرة عن الثنائي "المُصاب" .. انقلاب في الاتحاد وكشف أدوار نور والمنتشري!

دوري روشن السعودي
تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 2 إبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الثاني من إبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تطورات إصابة بيرجفاين والنصيري

    أفادت صحيفة "الرياضية" بأن الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح الاتحاد، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على خوض تدريبات انفرادية بالجري حول الملعب وبالكرة.

    في المقابل، اكتفى يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، بأداء تدريبات انفرادية، بعد تعرضه لإصابة بسيطة، في الوقت الذي يستعد فيه العميد لملاقاة الحزم، الجمعة، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

    في سياق آخر، تقرر تشكيل فريق عمل خاص في الاتحاد، بقيادة الرئيس التنفيذي دومينجو سواريز، والمدير الرياضي رامون بلانيس، والمستشارين محمد نور وحمد المنتشري، بإشراف يومي من فهد سندي، رئيس مجلس الإدارة، للتركيز على تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومتابعة احتياجات الفريق على المستويين الإداري واللوجستي والجوانب الإعلامية.

    جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباريات.

    "تطبيقًا للعدالة": الرابطة تسعد الهلال والأهلي والاتحاد بقرار رسمي .. وطلب نصراوي طارئ بعد أزمة الصليبي!

    قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاستجابة لطلبات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "الأهلي، الهلال، الاتحاد"، وكذلك النصر، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن تطبيق مبدأ العدالة، فيما يتعلق أيضًا بتواجد الشباب في دوري أبطال الخليج.

  • Sergio Conceicao Ittihad Mohamed Noor Hamad Al-Montashari (Goal Only)Goal AR

    أدوار نور والمنتشري .. وأزمة انقلاب في الاتحاد

    "لا تحملونهما المسؤولية إذا خسر الاتحاد": كشف أدوار محمد نور وحمد المنتشري .. وحقيقة التدخل في قرارات كونسيساو!

    الأجواء ليست على ما يُرام، فكان لزامًا على أبناء النادي، المساهمة من أجل العبور من النفق المظلم، هكذا بات التصور حول أسطورتي الاتحاد، محمد نور وحمد المنتشري، اللذين تقرر انضمامهما كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.

    وجاء قرار إدارة الاتحاد، بانضمام نور والمنتشري للمنظومة، بعد أيام من "صدمة" الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح.

    "يستصغرهم ويتعامل معهم بسوء".. كواليس جديدة في أزمة انقلاب نجوم الاتحاد على سيرجيو كونسيساو

    يعيش عملاق جدة الاتحاد، موسمًا سيئًا للغاية في 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    الاتحاد خسر جميع البطولات؛ حيث لم يتبق أمامه سوى دوري أبطال آسيا "النخبة"، الذي وصل فيه إلى دور ثمن النهائي.

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    سعوديون يقولون "لا" لمحمد صلاح

    "تسجيل ابنته في مدرسة جدة وتسويق البرامج له مرحلة لن تعود" .. رفض سعودي جديد لانضمام محمد صلاح لدوري روشن

    بعدما أصبح لاعبًا حرًا لم يعد المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مرغوبًا به بدوري روشن السعودي .. هذا هو الرأي الذي ينضم له فرد جديد كل يوم في الوسط الرياضي!

    لأن العقل يقول العكس.. لهذا لا يمكن للدوري السعودي رفض محمد صلاح!

    تداولت الأوساط الرياضية في الساعات القليلة الماضية تقارير إعلامية أثارت جدلًا واسعًا حول حقيقة موقف مسؤولي دوري روشن للمحترفين من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

    وزعمت بعض الأنباء أن هناك اتجاهًا لرفض قدوم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما أحدث صدمة لدى الجماهير العربية والعالمية على حد سواء.

    وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية لاسيما بعد أن أعلن الفرعون المصري بشكل واضح رحيله عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الجاري مما جعل الأنظار تتجه صوب المملكة العربية السعودية كوجهة محتملة ومثالية للنجم العالمي.

    "لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح

    يبدو أن الطريق لم يعدد ممهدًا كما كان من قبل أمام خطوة انتقال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الجاري، رغم أنه أصبح صفقة حرة.

  • Algeria v Guatemala - International FriendlyGetty Images Sport

    حسام عوار في فترة التوقف

    في مباراة شهدت شبهة اضطهاد للعلم الجزائري .. المدافع" داروين نونيز يوقف رياض محرز ولقطة غاية في الغرابة تلخص حال حسام عوار

    اكتفى منتخبا الجزائر وأوروجواي بختام التوقف الدولي لشهر مارس الجاري بالتعادل السلبي دون أهداف، وديًا فيما بينهما، في لقاء أقيم على أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية.

    الجزائر تصلح ما أفسده الأهلي والاتحاد: رياض محرز يجمع "شتات" عوار .. ولغز نجل زيدان أمام جواتيمالا

    مباراة من طرف واحد، لم يتكلف فيها رياض محرز ورفاقه عناءً كبيرًا، حتى جاء الانتصار الساحق للمنتخب الجزائري على جواتيمالا بنتيجة (7-0)، في مباراة تحضيرية ضمن أسبوع الفيفا.

    "قد يلعب مع سعود عبدالحميد في فريق واحد".. 3 عروض أوروبية لنجم الاتحاد

    دخل أحد نجوم عملاق جدة الاتحاد، حسابات العديد من الأندية الأوروبية؛ في محاوله لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، بشكلٍ رسمي.

    الاتحاد يُعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وسط عديد المشاكل الإدارية، وغموض بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
نيوم crest
نيوم
نيوم