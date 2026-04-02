أخبار الاتحاد اليوم | أنباء مبشرة عن الثنائي "المُصاب" .. انقلاب في الاتحاد وكشف أدوار نور والمنتشري!

أفادت صحيفة "الرياضية" بأن الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح الاتحاد، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على خوض تدريبات انفرادية بالجري حول الملعب وبالكرة.

في المقابل، اكتفى يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، بأداء تدريبات انفرادية، بعد تعرضه لإصابة بسيطة، في الوقت الذي يستعد فيه العميد لملاقاة الحزم، الجمعة، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

في سياق آخر، تقرر تشكيل فريق عمل خاص في الاتحاد، بقيادة الرئيس التنفيذي دومينجو سواريز، والمدير الرياضي رامون بلانيس، والمستشارين محمد نور وحمد المنتشري، بإشراف يومي من فهد سندي، رئيس مجلس الإدارة، للتركيز على تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومتابعة احتياجات الفريق على المستويين الإداري واللوجستي والجوانب الإعلامية.

