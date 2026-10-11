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Hilal IttihadGetty
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | مطالبة بمعاقبة نجم الهلال .. هجوم ضد النصيري و"هؤلاء الأربعة لا يستحقون قميص العميد"!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
الهلال
يوسف النصيري
يانز ويسينغ

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

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  • مطالبة بمعاقبة لاعب الهلال

    وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، مطالب بمعاقبة أولي واتكينز، مهاجم الهلال، على خلفية استفزازه لجماهير الاتحاد، بعد إحراز هدف في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه يجب على لجنة الانضباط أن تتخذ قرارًا انضباطيًا سريعًا، بعد تساؤله بشأن موقف الحكم "السلبي" تجاه الواقعة.

    وأشار جستنيه أيضًا إلى أن الحكم غضّ الطرف عن احتساب مخالفة ضد الهلال، بعد إعاقة أولي واتكينز، للظهير فارس عابدي، أثناء محاولة بدء هجمة مرتدّة اتحادية خلال اللقاء، معلقًا "حكم شاهد ماشاف حاجة"، فيما انتقد أيضًا مخرج المباراة، بداعي تركيزه على جماهير الهلال، وتجاهله جمهور الاتحاد، وكأنه لم يحضر إلى الملعب.


  • "هؤلاء اللاعبين لا يستحقون قميص الاتحاد"

    علّق الإعلامي سعود الصرامي، على أداء الاتحاد في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، التي شهدت خسارة العميد بنتيجة (2-3)، بقوله إن العملاق الجدّاوي، يمتلك عناصر مميزة، سواءً المدرب أو اللاعبين الأجانب، إلا أن أزمته تكمن في اللاعبين المحليين، خاصة في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، إنه بالنظر إلى مهند الشنقيطي وبديله أحمد الجليدان على الطرف الأيمن، أو فارس عابدي وبديله معاذ فقيهي على الطرف الأيسر، جميعهم أداؤهم باهت، ولا يتوقع أن يكونوا أظهرة لنادٍ جماهيري كبير وبطل آسيا، ولا يليق بهم ارتداء قميص الفريق.


  • كواليس الكلاسيكو: غضب عارم تجاه الحكم وهجوم على النصيري

    "تصرفك غير مسؤول ولا يجب أنا يمر مرور الكرام" .. هجوم اتحادي على يوسف النصيري بعد كلاسيكو الهلال

    رغم أنه قدم مباراة جيدة إلا أن المغربي يوسف النصيري؛ مهاجم الاتحاد، لم يسلم من الهجوم عقب هزيمة فريقه أمام الهلال بالأمس، ليس على إثر مستواه الفني، إنما نظير لفتته مع حارس الزعيم مواطنه ياسين بونو عقب هز شباكه.

    "تعرضنا لأعمال عدائية!" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس واقعة الاشتباك مع قوات الأمن عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

    في مشهد سيطرت عليه الفوضى عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد وسط روايات متنافضة، كشف البرتغالي دانيلو بيريرا؛ نجم الاتحاد، عن كواليس الاشتباك مع رجال الأمن باستاد المملكة أرينا، عقب إطلاق صافرة النهاية.

    "هذا الرجل سبب خسارتنا" .. يوسف النصيري يستاء بعد خسارة الاتحاد ويوجه رسالة إلى نجم الهلال

    بدى المهاجم المغربي يوسف النصيري راضيًا عن أداء زملائه في الاتحاد رغم الهزيمة في الكلاسيكو أمام الهلال، لكنه اتهم الحكم السعودي خالد الطريس بالتأثير على نتيجة اللقاء.

    عين على الحكم "فيديو" | رغم قراراته الجدلية ضد الهلال .. لاعبو الاتحاد ينفجرون غضبًا ضد خالد الطريس!

    لم يكد الحكم خالد الطريس، يطلق صافرة النهاية، لمباراة الكلاسيكو، حتى انفجر لاعبو الاتحاد، غضبًا تجاهه، في ليلة الخسارة أمام الهلال، بنتيجة (2-3)، في ملحمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، التي أقيمت على ملعب المملكة ارينا.

    وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم محلي لإدارة القمة المُقامة على ملعب المملكة أرينا، بقيادة خالد الطريس، كحكم ساحة، والحكمين المساعدين عبد الرحيم الشمري وسعد السبيعي، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، فضلًا عن إدارة عبد الله الشهري لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد وزي.

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  • الاتحاد يخسر كلاسيكو الهلال

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    عذرًا، الهلال لم يحسن ضيافة الاتحاد في المملكة أرينا، كفة الكلاسيكو مالت تجاه الزعيم، الذي ألحق الخسارة الأولى للعميد في دوري روشن السعودي، بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الثامنة.

    الهلال كسب بثلاثية جابرييل مارتينيلي وأولي واتكينز وكريسنسيو سامرفيل، في الدقائق 11 و30 و64، بينما جاء رد الاتحاد بهدفي يوسف النصيري وستيفن بيرجفاين (من علامة الجزاء) في الدقيقتين 22 و89.

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    الآن، يمكن لجماهير الهلال أن يطووا صفحة أليكسندر ميتروفيتش، وهم يملكون سلاحًا فتاكًا اسمه "أولي واتكينز"، القادم من أستون فيلا، ليثبت بأنه لن يكون فقط صفقة الصيف بامتياز، وإنما نجم قادم ليحسم المواقع الكبيرة، أبرزها ما صنعه في مباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد.

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    يؤمن الإعلامي عدنان جستنيه، أن الهلال تتم مجاملته بشكل واضح في جدولة المباريات في السنوات الأخيرة، على حساب باقي المنافسين وبشكل واضح.

  • ذكرى طريفة مع أسامة المولد

    استعاد ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال، ذكرى طريفة مع أسامة المولد، أحد نجوم الجيل الذهبي للاتحاد، مشيرًا إلى أن المولد كان يواجه غضبًا كبيرًا من الجماهير بسبب كثرة حصوله على البطاقات، قبل أن تأتي مباراة الكلاسيكو.

    وقال القحطاني عن تلك الواقعة "إذا نال المولد إنذارًا في تلك المباراة، فسيتعرض للإيقاف، وكان هناك تهييج إعلامي واستياء من الجماهير، وفي منتصف المباراة، كنت أستلم الكرة، فجاء خلفي وضربني، والحكم جاء مسرعًا، فقال له أسامة "يرحم أمك" (في إشارة رجاء لعدم تلقيه إنذار)، وقمتُ حينها وأشرت إليه بأن الأمور بخير، وطلبت منه أن يتجاهل الواقعة".

    الطريف في الأمر هو ما ذكره القحطاني بعد ذلك، مؤكدًا أنه بعد خمس دقائق فقط، ارتكب المولد مخالفة ضد الفريدي ونال بطاقة.

    "ظننت أنها هللات في جيبه" .. ياسر القحطاني يستعيد ذكرى طريفة "يحظرها الفيفا" عن وليد عبد الله!

    واقعة أفلتت من قانون الفيفا، كشف عنها أسطورة نادي الهلال، ياسر القحطاني، في حوار طريف، استعاد به ذكريات مواجهة سابقة في الملاعب، أمام وليد عبد الله، حارس الدرعية الحالي، والذي سبق وأن ارتدى قميصي الشباب والنصر.

    وفي حلقة جمعته بعدد من نجوم الكرة السعودية، وجه ياسر القحطاني سؤالًا إلى مناف أبو شقير، أسطورة نادي الاتحاد، بشأن أولى مباراة خاضها ضد الهلال، قبل أن يفاجئه بمعلومة طريفة.

  • تحذير سعودي من استفزاز الإمارات

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    لم يهدأ الشد والجذب بين جماهير السعودية والإمارات بعد كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بل انتقل ليكون الوعد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث تعرض نادي العين لانتقادات واسعة على إثر تغريدة، اعتبرت استفزازًا للسعوديين.

  • الاتحاد في دوري روشن

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