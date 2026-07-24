أخبار الأهلي اليوم | كروزيرو يضم مدافع الراقي .. حجم إصابة أبو الشامات وتعليق رياضتين رسميًا!

أعلن نادي كروزيرو عن تعاقده رسميًا مع المدافع الشاب جوستافو إيناسيو، صاحب الـ19 عامًا، بعد موسم قضاه في الأهلي.

ومن المقرر أن يعزز إيناسيو، أكاديمية النادي تحت 20 عامًا، بعقد يستمر حتى 2028، علمًا بأن جوستافو بدأ مشواره في فريق أمريكا إم-جي البرازيلي للشباب، قبل أن يتعاقد معه الأهلي في سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يشارك مع الفريق الأول في أية مباراة، ليعود سريعًا إلى البرازيل.