أخبار الأهلي اليوم | ورطة آسيوية ورد "راقي" على ديميرال .. وتحذير بالانسحاب أمام الوصل في تلك الحالة!

دعا الإعلامي أحمد الشمراني، نحو إمكانية انسحاب بعثة الأهلي من مباراة الوصل الإماراتي في دوري النخبة الآسيوية، في حالة التعرض لأي تجاوزات، من قِبل الجماهير، على خلفية التوترات الدائرة بعد نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، الذي جمع بين المنتخبين السعودي والإماراتي.
وقال الشمراني، عبر حسابه على منصة (إكس): "حشد جماهيري لمباراة الأهلي والوصل. حث على الحضور وتحريض والمهم عندي إذا شعر ممثلنا بأي تجاوز لا يتردد في الانسحاب فلوائح الاتحاد الدولي والآسيوي واضحة. أنا لا أحرض مثلهم، ولكن اذكر أن اللوائح تحمي كرة القدم من المحرضين والمتجاوزين".
"ننتظركم بالسعودية والله يعطيكم على قدر نيتكم" .. استياء كبير من منشور "المطار" في رحلة العين من الإمارات إلى العراق
لم يهدأ الشد والجذب بين جماهير السعودية والإمارات بعد كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بل انتقل ليكون الوعد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث تعرض نادي العين لانتقادات واسعة على إثر تغريدة، اعتبرت استفزازًا للسعوديين.