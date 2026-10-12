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Ahli Merih DemiralGetty
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | ورطة آسيوية ورد "راقي" على ديميرال .. وتحذير بالانسحاب أمام الوصل في تلك الحالة!

الأهلي
ميريح ديميرال
روجير إيبانيز
الوصل
دوري أبطال آسيا النخبة

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • مفاجأة آسيوية

    أشارت صحيفة "عكاظ"، إلى أن الاتحاد الآسيوي قام بتحديثات في لوائحه، تمنع مشاركة أندية تخضع لملكية واحدة خلال مسابقة واحدة، ابتداءً من موسم 2027-2028، ضمن المادة الثامنة، فقرات 4-5-6، التي تحظر الملكية أو العضوية أو المشاركة في إدارة أو امتلاك سلطة على نادٍ آخر مشارك في نفس المسابقة، فضلًا عن عدم جواز سيطرة فرد أو كيان على أكثر من نادٍ مشارك في نفس المسابقة، إذا وجد خطر جوهري على النزاهة.

    يأتي ذلك في ظل استمرار خضوع الأهلي والاتحاد والنصر، لملكية صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي انتقلت فيه ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الوليد بن طلال.

  • موقف إيبانيز من مباراة الوصل

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الجهاز الطبي بنادي الأهلي، قد منح المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الضوء الأخضر للمشاركة في جزء من مباراة الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع التحذير من خوض المباراة كاملة، من أجل تفادي تعرضه للإجهاد قبل ملاقاة النصر في دوري روشن.

  • إشعار الأهلي بعد تصريح ديميرال

    لاقى المدافع التركي ميريح ديميرال، إشادة واسعة، بعد تصريحه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الوصل، حيث أعرب عن تعاطفه إزاء ضحايا الاعتداءات التي شهدتها المملكة، واصفًا السعودية بأنها بلده الثاني، ولذلك يشعر بحزن كبير إزاء ما حدث ويعلن تضامنه مع الجميع في مثل هذه الظروف.

    وحرص الأهلي على توجيه منشور خاص لديميرال، مرفق برمز "قلب أخضر"، خلال تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، والتي لاقى تفاعلًا كبيرًا، في ظل تحضيرات بعثة الراقي لمباراة الوصل التي ستقام على ملعب زعبيل.

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  • تحذير بالانسحاب

    دعا الإعلامي أحمد الشمراني، نحو إمكانية انسحاب بعثة الأهلي من مباراة الوصل الإماراتي في دوري النخبة الآسيوية، في حالة التعرض لأي تجاوزات، من قِبل الجماهير، على خلفية التوترات الدائرة بعد نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، الذي جمع بين المنتخبين السعودي والإماراتي.

    وقال الشمراني، عبر حسابه على منصة (إكس): "حشد جماهيري لمباراة الأهلي والوصل. حث على الحضور وتحريض والمهم عندي إذا شعر ممثلنا بأي تجاوز لا يتردد في الانسحاب فلوائح الاتحاد الدولي والآسيوي واضحة. أنا لا أحرض مثلهم، ولكن اذكر أن اللوائح تحمي كرة القدم من المحرضين والمتجاوزين".

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    لم يهدأ الشد والجذب بين جماهير السعودية والإمارات بعد كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بل انتقل ليكون الوعد في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث تعرض نادي العين لانتقادات واسعة على إثر تغريدة، اعتبرت استفزازًا للسعوديين.

  • كيف تشاهد مباراة الأهلي والوصل؟

    ما القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الوصل والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

    كيفية الحصول على تذاكر مباراة الوصل والأهلي: الأسعار ومعلومات المباراة ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد عن دوري أبطال آسيا للنخبة

    تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة يستضيف فيها الوصل الإماراتي الأهلي السعودي. ويدخل الفريقان هذه المواجهة القارية بتاريخ حافل ومواهب بارزة، ما ينذر بمنافسة قوية على أرض الملعب.

    وقدّمت المواجهات السابقة بين هذين الفريقين الكبيرين في غرب آسيا كرة قدم مثيرة، ما رفع الطلب على التذاكر بدرجة استثنائية بين المشجعين في أنحاء منطقة الخليج.

    جول يقدم لك كل التفاصيل المهمة لحجز مقعدك في المدرجات ومتابعة هذه المواجهة مباشرة من استاد زعبيل.

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