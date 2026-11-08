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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | أزمة في قمة النصر بسبب فراس البريكان .. وحسم الجدل حول منح كأس القارات للراقي!

الأهلي
فراس البريكان
مارينو بوسيتش
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026..

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الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

الفيصلي

الفيصلي

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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المباريات التالية
الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

الفيصلي

الفيصلي