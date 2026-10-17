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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | الاختبار الأخطر على البريكان .. إيفان توني ينافس رونالدو وميسي وحقيقة ضم مدرب سعود السابق!

الأهلي
دوري روشن السعودي
إيفان توني
إدوارد سبيرتسيان
مارينو بوسيتش

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 17 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق السابع عشر من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • تفاصيل إصابة الخماسي

    كشف النادي الأهلي عن التقرير الطبي حول الخماسي المصاب، في الفريق الأول لكرة القدم، موضحًا أن زكريا هوساوي قطع شوطًا متقدمًا في برنامجه العلاجي، وبدأ التدريبات البدنية ضمن مراحل التأهيل، أما عن ويندرسون جالينو، فإنه يخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما يواصل الحارس إدوارد ميندي برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب تدريباته داخل الملعب.

    وبحسب تقرير الأهلي، فإن نايف مسعود يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي ميدانيًا، ضمن خطة التعافي من الإصابة، فيما بدأ صالح أبو الشامات برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة مفصل الكتف، والذي يشمل جلسات العلاج وتمارين صالة الحديد الخاصة.

  • سبيرتسيان يكشف عن كلماته "العربية"

    أعرب الأرميني إدوارد سبيرتسيان، متوسط ميدان الأهلي، عن فخره بأنه جزء من هذا الفريق العظيم، وأنه يتطلع للفوز بالألقاب في قلعة الراقي، فيما أبدى إعجابه بأهازيج الجماهير "للأهلي جينا"، كما تفوه سبيرتسيان ببعض الجمل بالعربية، مثل "مرحبًا بالجميع اسمي إدوارد، كيف حالك؟ تمام. خلاص شكرًا".

  • Ivan Toney Al-Ahli 2025-26Getty

    مرشحان لجائزة أفضل لاعب

    كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن قائمة المرشحين المئة لجائزة أفضل لاعب في العام، خلال موسم 2025-2026، حيث تواجد إيفان توني، ممثلًا عن الأهلي، في القائمة، التي تضم أيضًا إدوارد سبيرتسيان، خلال مسيرته مع كراسنودار، قبل انتقاله إلى الراقي في الصيف، وكذلك ثنائي النصر، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، مع مهاجم القادسية، خوليان كينيونيس، بالإضافة إلى ليونيل ميسي ولامين يامال وكيليان مبابي ومايكل أوليسي ولوكا مودريتش ونيكو باز، وغيرهم.

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  • الاختبار الأصعب أمام البريكان

    "3 معايير لأفضل لاعب في آسيا" .. شروط خاصة أجبرت الاتحاد السعودي على اختيار سالم والبريكان وتجاهل نجم النصر!

    كشف الصحفي السعودي بدر بالعبيد، عن الآلية التي يستخدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل ترشيح اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لكل عام.

    وتطرق بالعبيد خلال تواجده مع الإعلامي "خالد الشنيف" عبر برنامج "دورينا"، إلى سبب عد تواجد عبد الإله العمري ضمن القائمة النهاية المرشحة للفوز بالجائزة الخاصة بالعام الحالي 2026.

    "عن تجربة أبارك لهذا اللاعب والجائزة فقدت مصداقيتها" .. أبرز ردود الأفعال حول ترشح الدوسري والبريكان لأفضل لاعب في آسيا!

    ما إن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، بين تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان في القائمة، برفقة الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، حتى أثار الأمر موجة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض، وتوقعات باللاعب الأكثر استحقاقًا للجائزة.

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    "إن لم يترشح هذا العام، فمتى يترشح؟"، لعلّ هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثير من المتابعين، عند رؤية القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في انتظار الإعلان عن الفائز في بانكوك، في التاسع عشر من نوفمبر.

    في سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.

    فيديو | "سيمنحوها للحارس الإيراني" .. إعلامي سعودي يحذر من تكرار سيناريو " سامي الجابر 2005" مع الدوسري والبريكان

    كشف الإعلامي السعودي بدر الصقري، عن كواليس تخص حصول حمد المنتشري على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2005 على حساب سامي الجابر في اللحظات الأخيرة، وإمكانية تكرار ذلك بشكل مختلف هذا العام.

    وقال الصقري خلال ظهوره عبر برنامج "نادينا" إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "غير مريح" في اختياراته، مشيرًا إلى وجود عوامل غير واضحة تؤثر على اختيار الفائز بالجائزة.

  • dino-toppmoller(C)GettyImages

    حقيقة ترشيح مدرب لانس السابق لخلافة بوسيتش

    أفاد موقع winwin إلى عدم صحة ما تردد حول تواصل مسؤولي الأهلي مع دينو توبمولر، المدير الفني السابق لنادي لانس، الذي يضم المحترف سعود عبد الحميد، من أجل تولي تدريب الفريق، حال رحيل مارينو بوسيتش، فيما يظل ملف توبمولر محل تقدير كبير من مسؤولي النادي وأنه خيار ضمن الخيارات الجادة، ولكن دون تواصل رسمي حتى اللحظة.

  • عودة رياض محرز إلى دوري روشن؟

    "اختار الشمال بسبب ضيق الوقت" .. غموض إعلان صفقة رياض محرز يثير التوقعات بعودته للسعودية!

    "يسراه صنعت التاريخ، وطموحنا يكتب الفصل القادم"، بتلك الكلمات، أعلن نادي الشمال عن تعاقده رسميًا مع النجم الجزائري رياض محرز، ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعد ثلاثة مواسم مع الأهلي، والتي شهدت إنجازات خالدة في ملاعب السعودية.

  • احصل على تذاكر مباراة الأهلي والغرافة

    كيفية الحصول على تذاكر الأهلي ضد الغرافة: أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة، تفاصيل المباراة، البيع في اللحظات الأخيرة والمزيد

    تتجدد الإثارة القارية في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد الأهلي السعودي لاستضافة الغرافة القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المرموق في جدة. ويملك الفريقان تشكيلتين تضمان عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين والنجوم، ما يجعل هذه المواجهة من أكثر مباريات مرحلة المجموعات ترقبًا.

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