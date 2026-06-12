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Franck Kessie with Ahli fansGetty
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | عقوبات آسيوية وإيقاف لاعبين في النخبة .. بديل فرانك كيسييه ويايسله مطلوب من عملاق إيطاليا!

الأهلي
دوري روشن السعودي
ماتياس يايسله
فرانك كيسييه

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 12 يونيو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من يونيو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • Zakaria Hawsawi زكريا هوساوي kooora

    عقوبات آسيوية ضد الأهلي

    أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، العديد من العقوبات، بشأن الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال موسم 2025-2026، حيث وقعت غرامات على الأهلي والهلال والاتحاد.

    وجاءت قرارات الاتحاد الآسيوي ضد الأهلي على النحو التالي..

    * غرامة مالية قدرها 3 آلاف دولار، بسبب تأخر انطلاق الشوط الأول من مواجهة الدحيل القطري، لمدة 3 دقائق و10 ثوانٍ، باعتبارها المخالفة الرابعة للراقي.

    * غرامة مالية قدرها 2.5 ألف دولار، لسوء السلوك من قِبل الفريق بعد حصول 5 لاعبين على عقوبات انضباطية خلال لقاء الدحيل.

    * إيقاف محمد عبد الرحمن، لمدة 4 مباريات، وغرامة قدرها 10 آلاف دولار، لاستخدام ألفاظ أو إشارات مسيئة.

    * إيقاف زكريا هوساوي، لثلاث مباريات وغرامة قدرها ألفي دولار، بعد طرده بسبب السلوك العنيف.

    * غرامة مالية قدرها 60 ألف دولار ضد الأهلي، بسبب إلقاء الجماهير 35 زجاجة مياه على أرض الملعب، وإشعال 7 ألعاب نارية وقنابل دخانية في النهائي ضد ماتشيدا زيلفيا، باعتبارها المخالفة الثالثة.

    وبخلاف ذلك، فقد قرر الاتحاد الآسيوي فرض عقوبات ضد الهلال، بأكثر من 12 ألف دولار، لمخالفتين في مباراة السد القطري، بين التأخر في انطلاق شوطي المباراة، وعدم ارتداء بعض أعضاء الجهازين الفني والإداري لبطاقات الاعتماد.

    وكان الاتحاد أيضًا ضمن طائلة العقوبات من قِبل الاتحاد الآسيوي، اشتملت على غرامات مالية، وإيقاف أحمد شراحيلي لـ10 مباريات، وغرامة قدرها 10 آلاف دولار، بعد طرده نتيجة الاعتداء تجاه أحد مسؤولي مباراة ماتشيدا في ربع النهائي، مع غرامة ضد الحارس بريدراج رايكوفيتش، بقيمة 5 آلاف دولار لتوجيه إشارة غير لائقة خلال المباراة، مع غرامة 25 ألف دولار ضد النادي، بسبب إلقاء جماهيره 13 زجاجة مياه وحذاء وعلبة تجاه مسؤولي المباراة، باعتبارها المخالفة الثانية.

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  • Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    يايسله في مفاوضات مع عملاق إيطاليا

    الأهلي يحسم صفقة "كينتي" برقم قياسي .. واجتماع إسبانيا يمهد لرحيل ماتياس يايسله إلى عملاق إيطاليا

    اقترب النادي الأهلي السعودي من حسم صفقة دفاعية واعدة، بضم الدولي الجامبي الشاب أبوبكر سيدي كينتي من صفوف نادي ترومسو النرويجي، ضمن فترة الانتقالات الصيفية 2026.

    ووفقًا لموقع "footy-africa"، فقد اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المالية، ليكون اللاعب الجامبي أحدث التدعيمات القوية للنادي الأهلي في الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة فور الانتهاء من الفحوصات الطبية الروتينية، لتكون بمثابة نجاح جديد للكرة الجامبية على الساحة الدولية.

  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    الأهلي يستقر على بديل فرانك كيسييه

    نجم يوفنتوس.. ماتياس يايسله يختار "بديل" فرانك كيسييه في الأهلي

    حدد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، "بديل" النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    كيسييه اقترب من الرحيل عن الأهلي، خلال صيف العام الحالي؛ حيث يرفض تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026 - حتى الآن -، لرغبته في العودة إلى أوروبا وتحديدًا الملاعب الإيطالية.

    ثورة في سوق الانتقالات .. لاسانا ديارا يُغير مجرى التاريخ وسلاح ذو حدين لحماية اللاعبين وابتزاز الأندية!

    رغم أن الأنظار كلها تتجه نحو المكسيك مساء اليوم، الخميس، لترقب افتتاح كأس العالم 2026 بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر الإعلان عن ثورة شاملة بسوق الانتقالات في كرة القدم.

    الأمر يتعلق بلوائح جديدة تخص الميركاتو، سيتم تطبيقها بشكل إجباري على جميع الاتحادات اعتبارًا من يناير 2027، مما يعني سوق الانتقالات الحالي هو الأخير بالشكل القديم للصفقات.

    العنوان الرئيسي لتلك التغييرات يتمثل في الشروط الجزائية، وهي خطوة يتم تطبيقها بالفعل في الدوري الإسباني، لكن بعض المنافسات الأخرى لا تعتمد عليها، لتترك الأمور مفتوحة فيما يتعلق ببيع اللاعبين.

    ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، سيتم منح اللاعبين دورًا فعالًا في عمليات انتقالهم، مما يمنحهم المزيد من الصلاحيات على حساب الأندية، لإيقاف حالات التعنت التي أجبرت البعض على الاستمرار بفرقهم عكس رغبتهم الصريحة!

  • ميركاتو الأهلي

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  • FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".