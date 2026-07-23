أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | اتفاق نهائي مع "ابن الهلال" .. صفقة نجم الفتح ورد قاطع على عرض مانو كوني!
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اتفاق نهائي مع "رديف"
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة نادي الأهلي، توصلت لاتفاق نهائي مع عبد الله رديف، مهاجم الهلال السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.
وكان الهلال قد أعلن عن رحيل رديف، بعد الاتفاق على عدم تجديد عقده، وذلك بعدما خاض اللاعب 4 فترات إعارة، أثناء فترته مع الزعيم، إلى صفوف التعاون والشباب والاتفاق والفيحاء.
رسميًا .. مسعود "الصفقة الخامسة" في الأهلي
أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا، مع نايف مسعود، متوسط ميدان الفتح، لمدة أربعة مواسم مُقبلة، مقابل ما يعادل 3.51 ملايين يورو، فيما علّق اللاعب على انتقاله إلى قلعة الراقي، بقوله "الانضمام إلى الأهلي يمثل خطوة مهمة في مسيرتي، أعلم جيدًا قيمة هذا النادي وتاريخه الكبير، كما أدرك حجم المسؤولية تجاه جماهيره. سأبذل كل ما أملك داخل الملعب، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، وأن نحقق معًا النجاحات التي تليق باسم الأهلي".
وانضم مسعود "25 عامًا"، إلى قائمة تعاقدات الأهلي الصيفية، بعد البرتغالي فرانشسيكو ترينكاو، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، ومشعل المطيري.
موعد مباراة كأس القارات
تقرر رسميًا أن يلتقي الأهلي مع بطل أوقيانوسيا، في مباراة الملحق ببطولة "القارات الثلاث (آسيا، إفريقيا، المحيط الهادئ)"، في 26 أغسطس المُقبل، على أن يتأهل الفائز لمواجهة ماميلودي صنداونز، بطل إفريقيا، في 19 سبتمبر، على اللقب، ضمن منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتينيتال 2026".
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رد حاسم على عرض كوني وصراع على جوهرة روما
فيران توريس و"المعاقب" من النصر: نجوم حرموا أندية روشن من إنجاز كأس العالم .. والهلال والأهلي "أكبر مستفيد"!
قبل عامين، كان دوري روشن السعودي يتغنى بإنجاز اثنين من نجومه، بعدما عاد المنتخب الإسباني من غياب، ليتوج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، إلا أن السيناريو اختلف تمامًا، عند المُقارنة بإنجاز الماتادور الحالي، بفوزه بكأس العالم 2026.
قد ينتقل إلى نادٍ آخر في السعودية!.. رد رسمي على عرض الأهلي للتعاقد مع مانو كوني
ردت وكالة النجم الفرنسي مانو كوني، متوسط ميدان نادي روما الإيطالي، على الأخبار التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "الانتقال المحتمل" للاعب إلى عملاق جدة الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الأهلي يقوم بعملية "إحلال وتجديد"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك رغم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسمن الماضيين.
الأهلي يصارع مانشستر يونايتد على جوهرة روما .. ويدق أبواب برشلونة من أجل مارك كاسادو
بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي خطوات ملموسة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث تواصل "الراقي" بشكل مباشر مع نادي روما الإيطالي للاستفسار عن المتطلبات المالية والشروط اللازمة لإتمام التعاقد مع مانيو كونيه.
ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الفرنسي خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث نجح في لفت الأنظار بفضل قدراته البدنية العالية ورؤيته المميزة في وسط الملعب.
هجوم سعودي على فنربخشه: الأهلي يقترب من نجم تركيا.. والاتحاد ينافس القادسية للتعاقد مع سفيان أمرابط
يبدو أن الأندية السعودية الكبيرة، وجهت أنظارها إلى العملاق التركي فنربخشه؛ لتدعيم صفوفها بعددٍ من نجومه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وتعمل الأندية السعودية المختلفة، على تدعيم صفوفها بقوة؛ سواء للحفاظ على مُنجزات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، أو للعودة إلى منصات التتويج مجددًا.
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مصير محرز وكيسييه بعد مغادرة الأهلي
"الموافقة أو الانسحاب".. كواليس مثيرة في مفاوضات يوفنتوس مع فرانك كيسييه
منذ 3 أسابيع.. ودّع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، عملاق جدة الأهلي؛ حيث أصبح لاعبًا حرًا، بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا".
وانضم كيسييه إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أساسًا، صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، بشكلٍ رسمي.
بعدما أغلق الأهلي أبوابه .. نادٍ إيطالي يصدم رياض محرز رسميًا: لسنا مهتمين بك!
لا يمر الجناح الجزائري رياض محرز بأفضل فتراته حاليًا سواء للوداع المبكر لكأس العالم 2026 أو لكونه أصبح لاعب حر فجأة وسط غموض كبير في خطوته المقبلة.
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ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027
ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.
ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.
أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.
ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.
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