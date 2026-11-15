أخبار الأهلي اليوم | مطالبة بتكريم الأسطورة .. عرقلة تجديد البريكان و"أزمة من فراغ" بسبب رديف!

أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن ما ذكره عبد الله رديف، مهاجم الأهلي، بشأن تمثيل نفسه في المفاوضات مع الراقي، وأنه تفاوض مع الإدارة بشكل مباشر، لم يثبت على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود قضية منظورة بشأن هذا الأمر، حيث يطالب وكيله بعمولة خاصة نتيجة هذا الانتقال.

ووصف الشيخي الأمر، عبر برنامج "نادينا"، بأن الإدارة الرياضية بالأهلي "الأجنبية" أوجدت قضية من العدم، والأمر أن رديف انتقال ووكيله كان يطالب بعمولته، والمستندات تؤكد أن وكيل رديف كان موجودًا في النادي وشارك في المفاوضات، وأن الأمر مسألة وقت، قبل الحكم لصالح الوكيل.

وتمثلت الأزمة التي تمت الإشارة إليها في وقت سابق، بأنه تم محاولة إقناع عبد الله رديف، بالتوقيع مع وكيل أجنبي، مقابل نسبة 10%، وهو الأمر الذي جعل الصفقة عالقة لمدة 3 أسابيع، كما أنه بعد التوقيع، قرر الوكيل خالد بن جلوي، تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، فيما نشر ابن جلوي، رسالة مطولة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، وجه فيها اتهامات عدة تحت عنوان "المحتال الرياضي"، الذي وصفه بأنه لا يمد يده إلى الخزينة، بل يستولي بهدوء على حق الآخرين.