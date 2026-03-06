أخبار الأهلي اليوم | قرارات يايسله قبل الديربي .. وأبو الشامات يختار فريقه الجديد "حال الرحيل" ويتغزل في نجمه!

أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قرر استبعاد متوسط الميدان، إنزو ميلوت، من قائمة مباراة الاتحاد، فيما استقر على استدعاء ماتيوس جونسالفس لديربي جدة.

وفي هذا السياق، كشف الحساب الرسمي لرابطة مشجعي الأهلي، عبر منصة (إكس)، عن محتوى تيفو الراقي في مدرجات مباراة الديربي، والذي يتضمن كلمة Dominance، أي "سيطرة أو هيمنة".

سبب فني أم بدني؟ قرار مفاجىء لكونسيساو باستبعاد محترف الاتحاد من الديربي ضد الأهلي

اتخذ سيرجيو كونسيساو مدرب فريق الاتحاد، قرارًا حاسمًا باستبعاد أحد نجومه المحترفين، قبل مباراته المنتظرة في ديربي جدة ضد الأهلي.

العميد يستعد للعب أمام الأهلي مساء اليوم، الجمعة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، وبهذه المناسبة أعلن المدرب البرتغالي عن قائمة اللاعبين الأجانب لخوض المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

