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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | تألق سبيرتسيان وكينتيه في ثمانية سالفيلدين .. قلق جالينو ومفاجأة ترينكاو بعد تدخل السيتي وتوتنهام!

الأهلي
إدوارد سبيرتسيان
A. Kinteh
جالينو
فرانشيسكو ترينكاو

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 11 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الحادي عشر من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • سبيرتسيان وكينتيه يتألقان في "ثمانية" الأهلي

    حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على بينزجاو سالفيلدين، بثمانية أهداف دون مقابل، في مباراة ودية، ضمن معسكر الراقي في النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    وشهدت "ودية" الأهلي، ترك الصفقات الجديدة، لبصمتهم بقوة، حيث وقع إدوارد سبيرتسيان على أول أهداف اللقاء، في أولى بمشاركة بقميص الراقي، فيما تمكن موسى أبو بكر كينتيه، من إحراز هدفين في المواجهة.

    وأكمل مهرجان الثمانية، كل من صالح أبو الشامات، ريكاردو ماتياس (هدفين)، مشعل المطيري، ياسين الزبيدي.

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  • Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    جالينو لا يزال مصدر قلق في الراقي

    وبينما يحتفل الأهلي بثمانيته، كان البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح الراقي، لا يزال مثار جدل، بشأن مدى جاهزيته للمشاركة، وذلك بعدما ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن اللاعب ليس جاهزًا بعد للمشاركة في المباراة الودية.

    الجهاز الطبي بالأهلي، لا يزال يرغب في أن يكمل جالينو برنامجه التأهيلي، قبل دخول التدريبات الجماعية، بعدما عانى البرازيلي من الإصابة بتمزق في الرباط الجانبي، وفي غضروف القدم اليمنى، خلال مشاركته أمام النصر، في الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي، في نهاية إبريل الماضي.

  • Luis Suarez Trincao Sporting CPGetty

    رغم جدل السيتي وتوتنهام .. الأهلي يقترب من ترينكاو

    أفاد الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، بأن فرانشيسكو ترينكاو، نجم سبورتنج لشبونة، وافق على الشروط الشخصية مع الأهلي، لإبرام عقد يمتد حتى عام 2030، مقابل 12 مليون يورو سنويًا.

    وأضاف شيرا، أن صفقة سبورتنج لشبونة، التي تقدر بمبلغ 50 مليون يورو، وصلت إلى مراحلها النهائية، وجميع الأطراف المعنية واثقة من إتمام الصفقة قريبًا.

    لعبة من وكيل أعماله؟ مانشستر سيتي وتوتنهام يتدخلان لإفساد صفقة ترينكاو على الأهلي!

    قرر الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتوتنهام، التدخل من أجل تعطيل انتقال فرانشيسكو ترينكاو لاعب سبورتينج لشبونة إلى صفوف الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وهو الأمر الذي دفع اللاعب لتأجيل حسم مستقبله، بعدما كان قريبًا للغاية من الانضمام للراقي، لخوض رحلة جديدة بعيدًا عن أوروبا في دوري روشن السعودي.

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  • الاتحاد يسير على خطى الأهلي

    ينز فيسينج مدربًا للاتحاد رسميًا: بعد جدل التأسيس وسخرية الهبوط التاريخي!.. العميد يقرر استنساخ تجربة الأهلي "لكن بطريقة مقلقة"

    "تنافُس تاريخي على زعامة جدة، غيرة رياضية وانتقام.."؛ قل ما شئت عزيزي القارئ، فالمملكة العربية السعودية تشهد واحدًا من أكثر الديربيات إثارة ومتعة.

    الحديث هُنا عن ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي؛ فالتنافس التاريخي بين هذين الناديين العملاقين، لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط.

    نعم.. نحن نُشاهد جدلًا كبيرًا بين إعلاميي ومؤرخي الناديين؛ بالإضافة إلى الجماهير التي تدخُل في مناكفات مستمرة، في المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    لكن يبدو أن نادي الاتحاد، الذي تعمد "السخرية" من الأهلي لسنواتٍ عديدة؛ اعترف ضمنيًا بنجاح قلعة الراقي في الموسمين الماضيين تحديدًا، مع رغبة في "استنساخ" تجربته.

    هذا الأمر تجلى بوضوح؛ عندما أعلن العميد الاتحادي مساء الجمعة، تعاقده مع المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج رسميًا.

  • FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

    ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027

    ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.

    ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

    أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.

    ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.