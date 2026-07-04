أعلن النادي الأهلي، رسميًا، عن رحيل النجم الجزائري رياض محرز، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بعد ثلاث سنوات من كتابة التاريخ، داخل أرجاء قلعة الراقي، حيث قاده لإنجاز تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين.

وبعد 122 مباراة، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 46 تمريرة حاسمة، انتهت رحلة رياض محرز مع الأهلي، لينضم إلى الإيفواري فرانك كيسييه، الذي رحل أيضًا عن العملاق الجدّاوي.

ووجه رياض محرز رسالة وداع إلى زملائه، قائلًا "إلى رفاقي، شكرًا لكم على كل ما شاركناه، لقد كنت محظوظًا بعيش لحظات لا تُنسى معكم، والفوز بالألقاب، وكتابة فصل من تاريخ هذا النادي، وبناء روابط ستبقى دائمًا أقوى من كرة القدم.

أنا فخور بأنني قاتلت معكم حتى النهاية، لطالما حرصت على وضع مصلحة الفريق والجهاز الفني والنادي فوق كل اعتبار، حتى على حساب مصالحي الشخصية أحيانًا، لأني كنت أؤمن إيمانًا راسخًا بهذا المشروع وبالأشخاص الذين يمثلونه.

أنا سأرحل مرفوع الرأس، أعلم أنني كنت وفيًا لزملائي، ووفيًا للجهاز الفني، ووفيًا للنادي، ووفيًا لجماهيره حتى النهاية. أتمنى لكم أيها اللاعبون، من صميم قلبي، دوام التوفيق والنجاح، أتمنى من صميم قلبي، أيها اللاعبون، أن تبقوا متحدين. أتمنى من صميم قلبي، أيها اللاعبون، أن تحققوا كل هدف وضعناه معًا.

أينما قادتنا كرة القدم. لن أنسى أبدًا الأخوة الذي وجدتهم في غرفة الملابس هذه. اعتنوا بأنفسكم يا إخوتي، شكرًا لكم على كل شيء".