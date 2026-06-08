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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | "مدة العقد" تقرب كيسييه من الرحيل .. وحديث إيبانيز بين رسالة فيرمينو ورهانه الرابح على السعودية!

الأهلي
دوري روشن السعودي
روجير إيبانيز
فرانك كيسييه
زكريا هوساوي
صالح وهيب أبو الشامات

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 8 يونيو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثامن من يونيو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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    روجر إيبانيز يكشف .. رسالة فيرمينو ورؤيته باللعب في الأهلي

    كشف روجر إيبانيز، مدافع النادي الأهلي، عن كواليس انتقاله إلى الراقي، ورؤيته الصائبة حول التواجد في المنتخب البرازيلي من بوابة جدة، بعدما قرر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استدعاءه في قائمة السليساو المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    وقال إيبانيز، خلال ظهوره عبر برنامج UM ASSADO PARA، إن روبرتو فيرمينو شجعه على الانتقال إلى الأهلي، بعدما أخطره وكيله بوصول عرض من السعودية، في آخر مواسمه قبل الرحيل عن روما، مضيفًا أن فيرمينو أرسل رسالة نصية إليه، قائلًا "أريد أن أحضرك إلى هنا".

    وكشف إيبانيز عن معاناته في البداية من الأجواء الحارة في السعودية، خاصة في النهار، الأمر الذي شبهه روجر وكأن "تنينًا يلقي النار في وجهك"، مضيفًا أنه في أولى مباراة، بعد انتهاء الشوط الأول، قال لفيرمينو إنه لن يستطيع المواصلة والأمر فوق طاقته، بسبب الحرارة، ولكن الأخير طالبه بالاستكمال، وانتهت المباراة بالفوز بثلاثية نظيفة.

    وأشار إيبانيز إلى تطور الحال داخل الأهلي الذي أعاد بناء نفسه بعد الصعود من الدرجة الأولى، وأنه في بدايته مع الراقي، كان معدل التدريبات منخفضًا للغاية، إلا أن المدرب الألماني ماتياس يايسله جاء بنية رفع مستوى التدريب، حتى صعد بشكل كبير.

    وقال إيبانيز إن هناك من حذره من خطوة الانتقال إلى السعودية، التي قد تؤثر على حظوظه في الانضمام لمنتخب البرازيل، إلا أنه كان يرى أن الدوري السعودي يتطور ويشهد استقطاب عدد من نجوم العالم، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار، ما دفعه للعب في هذا الدوري الذي تطور كثيرًا، مبينًا أن رؤيته كانت العودة للسليساو من بوابة روشن.

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  • Franck Kessie Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    فرانك كيسييه يقترب من مغادرة الراقي

    أكد الإعلامي الرياضي عمار باحكيم، عبر برنامج "في 90"، أن الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الأهلي، سيرحل بنسبة تقارب الـ90%، عن الراقي في الميركاتو الصيفي، بسبب خلاف بين الطرفين حول مدة تجديد العقد.

    وأوضح باحكيم أن إدارة الأهلي وصلت في عرضها إلى تجديد العقد لمدة سنتين، إلا أن كيسييه يرفض التنازل عن شرطه بأن تكون مدة العقد ثلاث سنوات، فيما أضاف أن الراقي مُقبل على أربع صفقات أجنبية، سواء في خانة المواليد أو الكبار، مضيفًا أنه سيتم التدعيم في مراكز رقم 10، والجناح والظهير الأيسر.

    وفي هذا السياق، أشار المحلل الرياضي حسين بابا، بأن فرانك كيسييه سيكون الخاسر من عدم تجديد عقده، كونه لن يجد قيمة هذا العرض في أوروبا، فيما أيده الناقد نواف القاضي، والذي قال إن الأهلي يملك البدائل، مثل فالنتين أتانجانا.


  • الأهلي يكشف عن معسكره الصيفي

    كشف الحساب الرسمي بنادي الأهلي، عن برنامج المعسكر الصيفي للفريق الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، والذي سيقام على مدار 25 يومًا.

    وبحسب برنامج الأهلي، فإن بعثة الراقي ستطير إلى النمسا في الثالث من يوليو، من أجل بدء المعسكر التحضيري الذي سيستمر حتى السادس عشر، ثم ترحل إلى البرتغال، لخوض المعسكر الثاني الذي يقام حتى الثامن والعشرين، قبل العودة إلى جدة.

  • Saleh Abu Al Shamat GOAL ONLYGOAL AR

    استبعاد ثنائي الأهلي من كأس العالم في عيون الهريفي

    "استبعاد نجم الأخضر لسبب سلوكي وكنو غير مناسب" .. فهد الهريفي يثير الجدل حول رأيه في قائمة السعودية بكأس العالم!

    أثار فهد الهريفي، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، جدلًا، بشأن الاعتراض على قرارين من قِبل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر الحالي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

    وجاء اعتراض فهد الهريفي على قرارين من دونيس؛ الأول باستبعاد زكريا هوساوي، والثاني بضم محمد كنو في القائمة النهائية للأخضر بكأس العالم، فيما أيّد خطوة المدرب اليوناني باستبعاد صالح أبو الشامات.

  • ميركاتو الأهلي

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  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".