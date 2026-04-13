أخبار الأهلي اليوم | قرار رسمي ومبادرة رائعة من محرز .. وأخبار مبشرة ليايسله حول المصابين قبل لقاء الدحيل!

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن شركة النادي الأهلي، قررت بشكل رسمي، التقدم بطلب لاستقدام طواقم تحكيم أجنبية، لإدارة المباريات المتبقية للفريق خلال منافسات الموسم الحالي، وذلك بعد تقييم دقيق وشامل لمراجعة مصلحة الفريق وحفظ الحقوق التنافسية.

"سيُعاقب توني ويايسله ولو ثبت إدانة الحكم الرابع": الأهلي يرد على الاتحاد السعودي في واقعة "ركزوا على الآسيوية"!

زلزال في ملاعب السعودية، منذ أن وجه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اتهامًا إلى الحكم الرابع في مباراة الفيحاء، بأنه طالب اللاعبين بالتركيز على الآسيوية.

وسط العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، تعادل الأهلي مع الفيحاء بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين "المُقدمة" من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.