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Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | ترشيح نجم سبورتنج كبديل لميلوت .. اعترافات ديميرال وحقيقة قرار حل الراقي!

الأهلي
بيدرو جونسالفيس
إنزو ميلوت
روبرت ليفاندوفسكي
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 6 يونيو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق السادس من يونيو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • Pedro Goncalves Sporting CPGetty Images

    نجم سبورتنج يعوض رحيل ميلوت

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البرتغالي بيدرو جونسالفس، لاعب فريق سبورتنج لشبونة، دخل دائرة اهتمامات الأهلي، من أجل تعويض الرحيل المرتقب للفرنسي إنزو ميلوت، الذي يتأهب النادي لتسويق عقده خلال الفترة الصيفية.

    ووضع المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، لاعب سبوتنج، في مقدمة اختياراته إلى الألماني ماتياس يايسله، من أجل تعويض إبعاد إنزو ميلوت، علمًا بأن جونسالفس خاض 41 مباراة، في جميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.

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  • Al Ahli v Al Duhail: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    اعترافات ديميرال ومفاجأة رئيس فنربخشة

    خطط لاستفزاز الجماهير ونجم النصر دخل قائمته السوداء!.. اعترافات مثيرة من ميريح ديميرال

    فتح النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي، ملف الكلاسيكو السعودي الكبير ضد نادي النصر؛ وذلك ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.

    وقتها.. الأهلي خسر (0-2) ضد النصر، في المباراة التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك"، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    كواليس تحرك ميريح ديميرال للرحيل عن الدوري السعودي .. والأهلي يتحدى فنربخشه بأول رد رسمي

    فجر هاكان صافي؛ مرشح رئاسة نادي فنربخشه التركي، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد الأنباء التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعاقده مع ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي.

    مفاجأة صادمة.. مرشح فنربخشه يتفق مع نجم الأهلي

    يبدو أن عملاق جدة الأهلي، بات مهددًا بخسارة واحد من أفضل نجومه، خلال صيف العام الحالي.

    الأهلي صنع التاريخ في الموسمين الماضيين "2024-2025" و"2025-2026"؛ وذلك بتتويجه بلقب النخبة الآسيوية، على أمل انتزاع دوري روشن السعودي للمحترفين في العام الرياضي القادم.

  • حقيقة حل الأهلي

    بعد جدل الاتحاد.. رد حاسم يكشف حقيقة حل الأهلي بسبب "الخراب"

    في اليومين الماضيين.. عاش الشارع الرياضي السعودي على وقع جدل كبير؛ بخصوص حقيقة حل نادي الاتحاد بقرار من الأمير عبدالله الفيصل، وزير الداخلية وقتها.

    هذا الجدل أشعله القانوني والمؤرخ الرياضي محمد بن علي القدادي، ورد عليه الإعلامي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي (طالع القصة كاملة).

    وها نحن نعيش اليوم، جدلًا جديدًا على طريقة حل الاتحاد عام 1378 هجريًا؛ لكن مع عملاق جدة الآخر الأهلي، هذه المرة.

    دولتان من الخليج الأقرب .. الكشف عن موعد الإعلان عن مستضيف كأس السوبر السعودي 2026

    أعلن نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن شهر سبتمبر المقبل سيكون الموعد الرسمي للكشف عن الدولة الحاضنة لبطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2026-2027، بالإضافة إلى إجراء مراسم سحب القرعة الخاصة بها.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    حقيقة رفض ليفاندوفسكي وعرض لنجم أرمينيا

    وكيل روبرت ليفاندوفسكي يكشف حقيقة رفضه الانتقال للسعودية.. ويرد على "الصفقة التبادلية" بين الهلال وجلطة سراي

    مع انتهاء موسم 2025-2026، وبدء جميع الأندية الاستعدادات للعام الرياضي الجديد؛ ارتبط أكثر من اسم عالمي، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    من بين الأسماء العالمية التي ارتبطت بالدوري السعودي؛ كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الألماني ليروي ساني، حيث قيل إن عملاق الرياض الهلال تحديدًا يريدهما.

    لكن مؤخرًا.. ترددت أنباء عن أن ليفاندوفسكي، أغلق الباب في وجه الانتقال إلى السعودية؛ حيث يُفاضل بين البقاء في الملاعب الأوروبية، أو الذهاب إلى الدوري الأمريكي.

    والد نجم أرمينيا يعلنها رسميًا.. الأهلي قدّم عرضًا إلى نجلي وهذا قراره!

    حسم مكرتيتش، والد النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب نادي كراسنودار الروسي، مصير انتقال نجله إلى عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي.

    تقارير أعلنت اقتراب الأهلي من حسم صفقة سيبرتسيان، في صيف العام الحالي؛ بعد أن أعطى اللاعب "الضوء الأخضر" إلى بطل آسيا، للانضمام إلى صفوفه رسميًا.

    بفضل الحرارة وفرمان توخيل .. "البديل" كين يمنح إيفان توني الفرصة لإسكات الجميع في كأس العالم!

    من الطبيعي والمنطقي أن يكون هاري كين هو الرجل الرئيسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، ولكن حسابات توماس توخيل قد تجعلنا نراه على دكة البدلاء!

    نعم، هذا ما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" حول تقليص دور مهاجم بايرن ميونخ، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بنسختها الموسعة التي تشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

    الأمر ربما يكون صادمًا للبعض، لأن آخر ما يحتاجه المدرب الألماني هو أن يبدأ البطولة بصورة سيئة مع افتقاد قيمة كين الهجومية الضخمة، مما قد يؤدي إلى إخفاق وخروج مبكر يطيح به من منصبه.

  • ميركاتو الأهلي

    ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟

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  • FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

    مشوار الأهلي في موسم 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في المباراة النهائية.

    أما في دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق الأهلاوي المسابقة في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".