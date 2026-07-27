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أخبار الأهلي اليوم | أسطورة الراقي في قائمة خالد الغامدي .. انفراجة بأزمة يايسله وشرط الاتفاق لبيع راضي العتيبي!
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الاتفاق يحدد سعر بيع العتيبي
أفادت صحيفة "الرياضية"، بشرط نادي الاتفاق، للموافقة على بيع عقد الظهير راضي العتيبي إلى الأهلي، بعدما فتح الراقي خط تواصل مع "النواخذة"، من أجل الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ورغم أن إدارة الاتفاق ترغب في بقاء العتيبي، في ظل امتلاكه بندًا يحق له تمديد عقده لموسم إضافي، إلا أنها ردت على الأهلي، باشتراط مبلغ 18 مليون ريال، من أجل بيع المدة المتبقية من عقده.
وتأتي محاولات الأهلي لضم راضي العتيبي، في ظل غموض موقف الظهير علي مجرشي، الذي لا يزال الحديث جاريًا بشأن سبب غيابه المفاجئ، بعد عودته من رحلة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026.
وبخلاف العتيبي، فقد أشار الإعلامي خالد الزهراني إلى أن الأهلي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى محلي جديد، ويجهز خياراته من أجل بدء التفاوض في الميركاتو الصيفي.
عضو الأهلي ينضم إلى قائمة الغامدي
كشفت صحيفة "الجزيرة"، عن قائمة خالد الغامدي، رئيس نادي الأهلي السابق، التي ينوي الترشح بها في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، والتي شهدت تواجد خالد الهندي، الذي تقدم باستقالته أيضًا من عضوية مجلس إدارة الأهلي، للتواجد في قائمته، فضلًا عن وجود أسطورة الراقي، حسين عبد الغني، للترشح على عضوية الاتحاد.
وتضم قائمة خالد الغامدي، للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي، كلًا من إبراهيم العنقري، مونس الضوي، صالح أبو نخاع، حسين عبد الغني، خالد الهندي، محمد المقاطي، أحمد الحربي، نواف الغامدي، فيصل الشريف.
انفراجة في أزمة يايسله
ذكر الإعلامي محمد البكيري، بأن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، أعطى بارقة أمل للإدارة التنفيذية، لحسم ملف تجديد عقده من عدمه، حيث سيعقد المدرب اجتماعًا مع الإدارة، بعد عودته إلى جدة.
وكان وفدًا من الأهلي، يضم أحمد الشنقيطي وخالد طاش وحازم الحازمي، قد سافروا إلى معسكر الفريق في البرتغال، من أجل الوصول إلى حل مع يايسله لتمديد عقده المتبقي له سنة، حتى 2029، بما يرضي الطرفين، إلا أن الوفد عاد إلى جدة دون أي قرار حاسم، حيث رفض المدرب الألماني مناقشة مسألة تجديد عقده أثناء انشغاله بالمعسكر الإعدادي للموسم الجديد.
يذكر أن البكيري قد ألمح بأن وجهة يايسله، حال فشل تجديد عقده مع الأهلي، قد تكون إلى نادي الهلال محليًا، فيما يملك الألماني أكثر من فرصة لتدريب أحد الأندية الأوروبية.
حكم مصري لإدارة مباراة الإنتركونتينينتال
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين طاقم حكام مصري، بقيادة أمين عمر، لإدارة مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، المقررة في 26 أغسطس، في ملحق كأس القارات الثلاث، ضمن بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتينينتال 2026).
ومن المقرر أن يقود أمين عمر، طاقم التحكيم، بمعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكام مساعدين، ومحمود ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود عاشور مهمة حكم تقنية الفيديو، ويعاونه طارق مجدي.
"بند كارثي في لائحة دوري روشن"
"تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" .. مطالبات بتعديل بند في اللائحة يهدد بكارثة لأندية دوري روشن!
أثارت رابطة دوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، على خلفية قرار وُصف بأنه سيتسبب في أزمة كبرى للأندية المشاركة في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
وحددت الرابطة موعد انطلاق دوري روشن، في الثالث عشر من أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.
306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.
نبذ بنزيما وتجريد رونالدو من رجاله .. هدم "الأعمدة الثلاثة" يدق جرس الإنذار في المشروع السعودي!
منذ ليلة الثلاثين من ديسمبر 2022، التي كانت بمثابة "لحظة فارقة" في المشهد السعودي، بعد إعلان نادي النصر عن صفقته التاريخية، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صار مشروع المملكة، محور حديث العالم، لاسيما بعدما تابعه موسم ميركاتو صيفي "استثنائي" بكل معنى الكلمة، بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى دوري روشن، بالتزامن أيضًا مع انتقال ملكية الأندية الأربعة الكبار (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ولكن، يمكن القول إن المشروع السعودي، الذي تكلّل بالفوز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، وبات يراهن على نجومه الأجانب، في مقارعة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد تحقيق نتائج قياسية في نسب المشاهدات وشراء حقوق البث، يمرّ حاليًا بالاختبار الأصعب على الإطلاق، وكأنه أمام طريقين؛ أكون أو لا أكون.
ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027
ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.
ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.
أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.
ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.
روزنامة الأهلي في أغسطس
ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره، بملاقاة الدرعية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في الثالث عشر من أغسطس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي.
ويخوض الأهلي مواجهة "خارج الديار" أمام الأنوار في حوطة بني تميم، في 17 أغسطس، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، في الإنماء، بملاقاة أبها، في 22 أغسطس، ضمن دوري روشن، قبل أن يبدأ رحلته في كأس إنتركونتينينتال، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في 26 أغسطس، ضمن "ملحق" مباراة كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ).
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