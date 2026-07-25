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أخبار الأهلي اليوم | خالد الغامدي يعتزم الاستقالة .. مفاجأة نجم ريال مدريد وتلميح برحيل يايسله قريبًا!
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نهاية رحلة رئيس الأهلي
ذكرت صحيفة "الجزيرة"، بأن خالد الغامدي، يتوجه اليوم، لتقديم استقالته من رئاسة شركة نادي الأهلي، تمهيدًا للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد.
ومن المقرر أن تشمل القائمة التي ينوي الغامدي، المشاركة بها في انتخابات اتحاد القدم، كلًا من "صالح أبو نخاع، مونس الضوي، فيصل الشريف، إبراهيم العنقري"، كما قد تشهد إعلان مفاجأة جديدة.
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الأهلي ينتظر إشارة فينيسيوس
رغم إشارة البرازيلي فينيسيوس جونيور - مسبقًا - إلى رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن عدم تجديد عقده بشكل رسمي، فتح الباب أمام إمكانية رحيله، حيث أوضح الإعلامي بن جاكوبس، أن آرسنال ينتظر اغتنام الفرصة إذا تلقى تشجيعًا من اللاعب، رغم عدم التقدم بأي عرض رسمي حتى اللحظة.
وأضاف بن جاكوبس أن فينيسيوس قد تم اقتراحه على ليفربول أيضًا، رغم عدم وجود أي تواصل أو نقاش، بينما تحلم شخصيات سعودية بارزة بالتعاقد مع النجم البرازيلي، ويُعتقد أن الأهلي سيكون بين الأندية المهتمة به إذا انفتح على قرار الانتقال.
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رحيل مفاجئ ليايسله؟
"يايسله طار" .. أنباء عن رفض المدرب الألماني عرض الأهلي وتفاوضه مع الهلال
فجر الإعلامي السعودي الشهير محمد البكيري مفاجأة كبرى بخصوص مستقبل مدرب الأهلي ماتياس يايسله ولمح إلى رحيل وشيك للألماني عن صفوف بطل آسيا
ويملك يايسله عقدًا مع الأهلي حتى يونيو 2027، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدرب بتوقيع عقد جديد يمتد حتى يونيو 2029 بحسب التقارير الإعلامية.
وفي يونيو الماضي، قالت "لاجازيتا" إن يايسله التقى مع إدارة ميلان بعد ترشيحه لتولي تدريب الروسونيري خلفًا لماسيمليانو أليجري، ولكن النادي الإيطالي استقر في نهاية المطاف على تعيين روبين أموريم.
أبو الشامات يتدرب في الشواطئ
ذكرت صحيفة "الرياضية" بأن الفحوص الطبية أظهرت سلامة صالح أبو الشامات، من الإصابة في الرباط الصليبي، ورغم معاناته من كدمة قوية في الركبة، خلال مباراة فيتوريا جيماريتش، إلا أنها لن تعيقه عن التدريبات، حيث يجري مرانه على شواطئ مدينة لشبونة، ضمن معسكر الفريق في البرتغال.
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ما ينتظر الأهلي في موسم 2026-2027
ويتطلع الأهلي لاستمرار مسيرة إنجازاته مع المدرب ماتياس يايسله، بعد موسمين، كتب فيهما التاريخ بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة "مرتين" على التوالي، وكذلك التتويج بكأس السوبر السعودي.
ولا يزال الحلم مطاردًا للأهلي، بالبحث عن لقب الدوري السعودي، الغائب منذ عام 2016، علمًا بأن كتيبة ماتياس يايسله، أنهت الموسم الماضي، في المركز الثالث بجدول المسابقة، برصيد 81 نقطة، بعد تحقيق 25 فوزًا مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.
أيضًا، يتطلع الأهلي لمشاركة فعّالة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، للمرة الثانية تواليًا، من أجل تعويض مشاركته السابقة التي خسر فيها لقب كأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ)، بالخسارة أمام بيراميدز المصري.
ويدخل الأهلي موسم 2026-2027، بالمنافسة على خمسة ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، كأس القارات للأندية.
روزنامة الأهلي في أغسطس
ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره، بملاقاة الدرعية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في الثالث عشر من أغسطس، في الجولة الأولى من الموسم الجديد في دوري روشن السعودي.
ويخوض الأهلي مواجهة "خارج الديار" أمام الأنوار في حوطة بني تميم، في 17 أغسطس، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يلعب مباراته الأولى على أرضه، في الإنماء، بملاقاة أبها، في 22 أغسطس، ضمن دوري روشن، قبل أن يبدأ رحلته في كأس إنتركونتينينتال، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، في 26 أغسطس، ضمن "ملحق" مباراة كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ).
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