أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن إصابة مجرشي .. مفاجأة للجماهير ويايسله: تمنيت هذا الأمر بعد مباراة الهلال!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الفحوصات التي أجراها علي مجرشي، الظهير الأيمن للأهلي، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، والتي تعرض لها أثناء المشاركة مع المنتخب السعودي في المباراة الودية أمام صربيا، فيما يستعد لبدء برنامج العلاج، اليوم، في انتظار تحديد الجهاز الطبي لفترة غيابه عن الملاعب.

وفي هذا السياق، تأكد غياب الفرنسي فالنتين أتانجانا، متوسط ميدان الأهلي، عن مباراة ضمك، بعد إصابته بكدمة قوية في الساق، مع تمزق في المفصل، والتي تعرض لها إثر احتكاك مع أحد زملائه خلال تدريبات المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا.