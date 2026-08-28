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Marwan Al-Sahafi Ahmed Aburasin (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من سجن الهلال إلى معاناة سعود: "منطقة الظل" تهدد أبو راسين .. مهاجم الاتحاد هرب منها والأمل في أياكس!

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
سعود عبد الحميد
مروان الصحفي
مهند يحيى آل سعد
لانس
الاتحاد

نجوم الظل في الكرة السعودية..

منذ بداية المشروع السعودي في 2023، وبينما كانت المملكة تضع نفسها بقوة على خارطة الكرة العالمية، باستقطاب عدد من نجوم اللعبة، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار، كان الحديث في خط موازٍ عن احتراف نجوم السعودية إلى أوروبا.

ومع تراجع مستوى المنتخب السعودي، وصولًا إلى كأس العالم 2026، وخروجه مبكرًا من الدور الأول، تعالت الأصوات حول فتح عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن، من أجل دفع نجوم الكرة السعودية، للاحتراف في الخارج، بحثًا عن اكتساب المزيد من الخبرات، في الوقت الذي ندد فيه هيرفي رينارد، وقبله روبرتو مانشيني، حينما قادوا الأخضر، بقلة دقائق مشاركة المحليين في المسابقة.

تجربة احتراف السعوديين، أنجبت لنا نموذجًا رائعًا، مثل سعود عبد الحميد، المحترف في لانس، والذي قدم درسًا في "الاستمرارية"، ورفض الاستسلام لعروض العودة إلى دوري روشن، رغم معاناة البدايات مع روما، بالبقاء على دكة البدلاء، من أجل مواصلة سعيه لإثبات نفسه في القارة العجوز، حتى تكلل صبره بأنه أصبح لاعبًا أساسيًا، وفاز بلقبي كأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسية، مع تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن، إذا ما نظرنا للوجه الآخر للعملة، فإن هناك "نجومًا في الظل"، أعطوا تساؤلات حول مدى جدية العروض الخارجية، وهل الاحتراف في أوروبا، يضمن أن يجد نجوم المملكة أنفسهم في جنة كرة القدم؟ سؤال نطرحه ونستعرض نماذج من أجل محاولة الرد عليه..

  • Marwan Sahafi gfxGoal AR

    مروان الصحفي

    لقد قصدت أن أذكر مروان الصحفي، في تلك الفئة، رغم أن بدايته لم تكن في الظل، حينما أعاره الاتحاد، برفقة فيصل الغامدي، إلى بيرشكوت البلجيكي.

    الصحفي امتاز بالتسجيل في مرمى الفرق الكبيرة، حتى أن الإعلامي تركي العجمة، أطلق عليه لقب "صامويل إيتو الصغير"، إلا أن هذا التألق لم يستمر طويلًا، حيث هبط الفريق إلى الدرجة الثانية، وبينما عاد الغامدي إلى الاتحاد، قرر مروان أن يقاتل من أجل استمرار رحلة احترافه، ليتم إعارته مجددًا، ولكن من بوابة رويال أنتويرب، أحد كبار الدوري البلجيكي، وهنا انتقل الصحفي إلى "منطقة الظل".

    29 مباراة، سجل فيها هدفًا واحدًا في الدوري، وتمريرة حاسمة في الكأس، قبل أن يقرر العودة إلى الاتحاد، هربًا من تلك المنطقة.

    أساسًا، يمكن وصف تجربته مع بيرشكوت، بأنها لم تخلُ من بعض الغموض أيضًا، حيث غاب عن المباريات لفترة في منتصف الموسم، دون أن يكلف النادي البلجيكي عناء تفسير غيابه، حتى عاد بدقائق أقل من المشاركة.

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  • محمد الرشيدي

    متوسط الميدان، صاحب الـ24 عامًا، وأحد أبناء منطقة تبوك، ربما كان أحد فرسان "منطقة الظل"، رغم أنه خاض العديد من التجارب، انطلاقًا من مشروع "صقور المستقبل" إلى "رديف" سلافيا براج، ثم عدة تجارب في اليونان، بين "رديف" باوك، وكافالا، وبانسيرايكوس، ثم الانتقال إلى باترو إيسدين في بلجيكا، قبل العودة إلى دوري روشن، من بوابة الخلود.

    تجربة الرشيدي المثلى كانت في سلافيا براج، حيث شارك معه في دوري الدرجة الثالثة في تشيكيا، خلال 13 مباراة، سجل فيها هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، إلا أنه قرر العودة لارتداء قميص الخلود، الذي أعلن عن طموحه في تبني المواهب السعودية.

  • أحمد أبو راسين

    رغم أنه من المبكر الحديث عن تجربته، بعدما انتقل مؤخرًا إلى سينت ترويدين البلجيكي، في صفقة انتقال حر، إلا أن المؤشرات تقول إن الحارس أحمد أبو راسين، الذي رحل عن الهلال، سيكون أمام تحدٍّ كبير لإثبات ذاته في هذا الفريق.

    ما السبب؟ لأنه ببساطة الحارس الثالث؛ بعد الياباني ليو كوكوبو، الذي يعتمد عليه الفريق بشكل أساسي، والحارس "العشريني" مات ليندفيرس، الذي نشأ في فئات سينت ترويدين، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

    الأمل في تجربة أبو راسين، أن يحصل على فرصة للتواجد، خاصة وأن الفريق يستعد للظهور في دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أسفرت القرعة عن وقوعه مع أياكس، وميتيلاند، وبران، ولوجانو، وإيبريا تبيليسي، وهايدوك سبليت.

    الحارس صاحب الـ22 عامًا، فاز ببطولتي دوري مع الهلال في موسم 2023-2024؛ دوري روشن مع الفريق الأول، ودوري الشباب، إلا أنه رحل عن الزعيم، والآن يجد نفسه في معاناة البدايات التي وجد سعود عبد الحميد نفسه فيها مع روما، ليصبح أمام مفترق الطرق بين ثلاثة اتجاهات..

    * الحصول على فرصة المشاركة ولو لدقائق قليلة مع سينت ترويدين.

    * القتال من أجل البقاء في أوروبا، حتى إذا ما اضطر لخوض تجربة أخرى مستقبلًا.

    * العودة إلى دوري روشن، إذا لم ينل الفرصة كافية مع الفريق البلجيكي.


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  • كلمة أخيرة..

    هناك الكثير من النماذج في هذا المحور، خاصة وأن مهند آل سعد، الذي كتب التاريخ مع دانكيرك في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بالتأهل إلى نصف نهائي الكأس، رفض بأن يستمر طويلًا في منطقة الظل مع لوزان، وقرر العودة إلى نيوم.

    الأزمة هنا تكمن في اتجاهين؛ إما لقلة دقائق مشاركة المحترف السعودي أو لعدم قدرته على إثبات ذاته، والاتجاه الثاني في صعوبة متابعة المباريات في هذه المسابقات، من منطقة الشرق الأوسط.

    حديثي هنا ليس محاربة لسياسة احتراف النجوم السعوديين في الدوريات الأوروبية، إلا أن الكثير منها ربما يحمل الكثير من التحديات؛ بتقديم جهود مضاعفة والتألق في تلك التجارب الأوروبية، وقدر من التنازل عن قيمة راتبه الذي يتقاضاه في دوري روشن.

    "الاستمرارية" هنا هي المطلوبة، ولعلّ سعود عبد الحميد هو الدرس الأمثل، بعدما قرر البقاء في أوروبا، رغم ضغوط العودة إلى دوري روشن، بعد معاناة روما، ليثبت بأن الصبر والمرونة شرطين أساسيين من أجل النجاح في القارة العجوز.

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