"لا تقارن لاعب آرسنال به أبدًا ولا تدعوه يفعل ذلك مجددًا" .. أبرز ردود الأفعال على صلاح بعد مباراة طرابزون وسامسون!

بعد العودة من فترة التوقف، كانت العيون تتطلع إلى محمد صلاح، وماذا سيقدم بعد توهجه أمام جلطة سراي، ومن ثمّ أزمته في معسكر المنتخب المصري، مع المدير الفني حسام حسن، في الوقت الذي قرر فيه توماس ريس، الاعتماد عليه "أساسيًا" في مواجهة سامسون سبور.

وعبر 77 دقيقة، لم يسجل صلاح في شباك سامسون، في مباراة الجولة السابعة من دوري السوبر التركي "2026-2027"، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب الهاتريك في جلطة سراي، أن يترك بصمته في تلك المواجهة، حيث صنع تمريرة حاسمة للهدف الثالث الذي سجله فرانكولينو دجو، في الدقيقة 40.

وتدخل صلاح في مشادة كادت أن تكلفه بطاقة، على خلفية قرار الحكم بتوجيه بطاقة حمراء مباشرة للاعب كاباسكال، في الدقيقة 43.

وتمكن طرابزون من مواصلة العلامة الكاملة في ثاني مبارياته مع توماس ريس، الملقب بـ"مدرب الأزمات"، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الدوري التركي، بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي "المتصدر"، بينما تجمد رصيد سامسون عند أربع نقاط، ليظل في المركز السادس عشر.

وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز ردود الأفعال حول أداء محمد صلاح في مباراة طرابزون وسامسون في الدوري التركي..