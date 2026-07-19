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IShowSpeed World Cup FinalGetty
محمود خالد

"منذ متى يغني؟".. سبيد يثير الجدل بظهوره في حفل نهائي كأس العالم!

إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم

ظهور مفاجئ لليوتيوبر الأمريكي أثار الجدل..

فاجأ اليوتيوبر الأمريكي الشهير "سبيد"، الجميع، بتقديم فقرة غنائية، في حفل يسبق المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، على ملعب ميتلايف في نيو جيرسي.

صانع المحتوى الذي يتابع 160 مليون شخص، قدم نسخة من أغنية Champions، وكان الحدث يتضمن عرضًا للرقص، واستمر لبضع دقائق، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق نظام الحفل الختامي، فإنه بعد إحماء اللاعبين، هناك نسخة خاصة من النشيد الوطني للولايات المتحدة، الذي ستؤديه جينيفر هيدسون، الفائزة بجوار إيمي وجرامي وأوسكار، فضلًا عن حضور مشاهير على غرار الممثل توم كروز، والمغنيات لورا باوزيني، ونيكول شيرزينجر، وروبي ويليامز.

  • سبيد يفاجئ الجميع

    وأثار أداء اليوتيوبر IShowSpeed، العديد من الرسائل الجدلية بشأن أدائه في الحفل الختامي لكأس العالم، بين مؤيدين ومعارضين على مدى جودة صوته، فيما كان الاتفاق بين الآراء على "مفاجأة" صانع المحتوى، في تواجده في هذا المشهد الختامي.

    وقال متابع عبر منصة (إكس)، "ماذا يفعل سبيد بالغناء؟ منذ متى هذا الرجل يغني؟".

    وأضاف آخر "تبًا، لم يخبرني أحد بأن سبيد سيكون في حفل افتتاح النهائي".

    في المقابل، أشاد متابعون أيضًا بظهور "سبيد"، وتجربته الغنائية، حيث قال متابع إن الأمريكي أثبت بأن العمل الجاد يتفوق على الموهبة.


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  • بعد الغناء .. رد فعل سبيد وقميص خاص

    ووجه آي شو سبيد رسالة بعد تأدية الحفل الغنائي قبل المباراة الختامية، واصفًا الأمر بأنه تجربة لا تصدق، كما أضاف "لن أكذب إذا قلت، لقد كنت متوترًا للغاية، لم أستطع حتى تحريك ساقي في مرحلة ما".

    واستعرض "سبيد" قميصًا خاصًا له، أثناء تواجده في المدرجات، والذي يحمل مختلف شعارات المنتخبات، فيما اختار لنفسه رقم "7" على القميص، علمًا بأن صانع المحتوى الأمريكي اشتهر بعشقه الكبير للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

  • spain Getty Images

    مسيرة إسبانيا بلا هزائم

    وخاض منتخب إسبانيا، مسيرة خالية من الهزائم، على مدار مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، رغم أنه استهل رحلته بتعادل سلبي مع كاب فيردي، في مباراة عُرفت بتألق الحارس فوزينيا، قبل أن يستعيد توازنه باكتساح المنتخب السعودي برباعية نظيفة، ثم ضمن التأهل بالفوز على أوروجواي بهدف دون رد.

    وواصل المنتخب الإسباني طريقه، بالفوز على النمسا (3-0) في دور الـ32، ثم تخطي عقبة البرتغال في الدقائق الأخيرة، بهدف نظيف، في دور الـ16، ومن ثم إنهاء رحلة بلجيكا في ربع النهائي، بنتيجة (2-1).

    وبينما اعتمد المنتخب الإسباني على الأداء الدفاعي خلال مشواره في البطولة، إلا أنه قدم أداء تكتيكيًا "مذهلًا" أمام فرنسا في نصف النهائي، حيث نجح في تعطيل أسلحة الديوك والسيطرة على زمام المباراة، ليحقق فوزًا بنتيجة (2-0)، ويصعد إلى المباراة النهائية.

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  • argentina Getty Images

    الأرجنتين .. رحلة "قتالية" إلى النهائي

    ونجح ليونيل ميسي ورفاقه في تحقيق مسيرة مميزة، خلال مشوار البطولة، حيث حققوا العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، بعدما تغلبوا على الجزائر بنتيجة (3-0)، والنمسا (2-0) والأردن (3-1).

    واتسم أداء المنتخب الأرجنتيني بالنتائج الدراماتيكية في الأدوار الإقصائية، بعدما أحبطوا مفاجأة كاب فيردي، بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، ثم قلبوا الطاولة على مصر (3-2) في دور الـ16، وسط اتهامات حول جدل تحكيمي، فيما نجحوا في إقصاء سويسرا من ربع النهائي، بنتيجة (3-1)، قبل التغلب على إنجلترا في نصف النهائي (2-1).