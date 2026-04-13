فارق الأهداف أولًا وقد نلجأ إلى "الفاصلة": معايير الفوز بالدوري الإنجليزي حال تساوي النقاط بين آرسنال ومانشستر سيتي

وإذا ما تحقق هذا السيناريو "المجنون"، فمن يتوج باللقب آنذاك؟ هنا تأتي الإجابة من لوائح الاتحاد الإنجليزي، التي تعطي كلمة الفصل بشأن هذا الأمر.
هناك معايير تحدد الأفضلية في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط، مع نهاية الموسم، بالترتيب، أي أنه إذا تساوى الفريقان في كل معيار، نذهب إلى المعيار الذي يليه، ونعرضها في النقاط التالية..
* المعيار الأول: فارق الأهداف (الأهداف المسجلة - الأهداف المستقبلة).
- في الوقت الحالي: آرسنال (+38)، مانشستر سيتي (+35).
* المعيار الثاني: عدد الأهداف المُسجلة.
- في الوقت الحالي: آرسنال (62)، مانشستر سيتي (63).
* المعيار الثالث: المواجهات المباشرة.
- آرسنال ومانشستر سيتي تعادلا في مباراة الدور الأول (1-1).
* المعيار الرابع: عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض.
- في الوقت الحالي: آرسنال (26)، مانشستر سيتي (27).
* المعيار الخامس: إقامة مباراة فاصلة على أرض محايدة.
وباستعراض الوضع الحالي لآرسنال ومانشستر سيتي، نجد أن الفوارق بين الفريقين طفيفة للغاية، إذا ما تساويا في النقاط، وتم اللجوء إلى المعايير التالية، إلا أن المباريات المتبقية لا تزال تحمل في جعبتها الكثير.