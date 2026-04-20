""" مصنّف: أكثر الانهيارات تدميراً في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - من انزلاق ستيفن جيرارد إلى انهيار كيفن كيغان - بينما يهدد آرسنال بالاختناق مجدداً """

جمع قائد ليفربول ستيفن جيرارد زملاءه حوله في حلقة وقال لهم، "هذا لا ينزلق الآن بحق الجحيم!" كان الريدز قد هزموا للتو منافسيهم على اللقب مانشستر سيتي 3-2 ليتقدموا بفارق نقطتين عن تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. كان سيتي صاحب المركز الثالث لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان، لكن الهزيمة في أنفيلد تركتهم متأخرين بسبع نقاط عن المتصدرين.
كان أول لقب في الدرجة الأولى منذ 1990 بات الآن في المتناول لريدز بريندان رودجرز العائدين بقوة، الذين دفعوا أنفسهم بشكل مفاجئ إلى دائرة المنافسة عبر 10 انتصارات متتالية. ومددوا ذلك المسار اللافت إلى 11 بفوزهم على نورويتش في عطلة نهاية الأسبوع التالية. لكن بعد ذلك، انهار ليفربول.
كان الفوز على أرضه أمام تشيلسي المتعثر في 27 أبريل سيحسم اللقب فعلياً، وحتى جوزيه مورينيو قام بتدوير تشكيلته واضعاً في الاعتبار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، رغم سيطرة ليفربول على المباراة، تعثر ليفربول. حرفياً. في الوقت بدل الضائع في نهاية شوط أول بلا أهداف، فقد جيرارد، من بين الجميع، توازنه والكرة في نصف ملعبه، ما سمح لديمبا با بالانطلاق منفرداً والتسجيل.
فرض ليفربول، وجيرارد على وجه الخصوص، حصاراً على مرمى تشيلسي في الشوط الثاني لكن، كما تحسر رودجرز بعد ذلك، كان مورينيو قد "أوقف حافلتين" أمام الكوب. لم يجد أصحاب الأرض الذين يزدادون يأساً أي طريق للمرور، وحُسم مصيرهم عندما أضاف ويليان الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.
كان الميرسيسايدرز لا يزالون في سباق الفوز باللقب، لكن بعد ذلك جاءت 'Crystanbul' (إشارة قاسية إلى عودة ليفربول المذهلة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ميلان في 2005). في مباراتهم قبل الأخيرة في الموسم، أضاع ليفربول بشكل لا يُغتفر تقدماً 3-0 أمام كريستال بالاس. وبينما كانوا يندفعون مراراً إلى الأمام في محاولة يائسة لتقليص فارق الأهداف الأفضل لسيتي، تركوا أنفسهم مكشوفين تماماً في الخلف في المراحل الختامية من المباراة في سيلهيرست بارك وانتهت المباراة بالتعادل الذي أنهى فعلياً تحديهم على اللقب.
كانوا يعرفون ذلك أيضاً. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، تُرك جيرارد يحاول مواساة لويس سواريز المنهار، حين بدا أن القائد نفسه يحتاج إلى بعض الدعم. في الواقع، ما تلا ذلك كان "أسوأ ثلاثة أشهر" في حياة جيرارد وقد اعترف لاحقاً بأنه تُرك مع ذكريات مؤلمة لن يكون قادراً أبداً على محوها من ذهنه.
"سيكون الأمر سهلاً لو أنك رفعت السجادة، دفعتها تحتها ولم تفكر بها مرة أخرى،" قال لـ بودكاست الأداء العالي في 2020. "لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون الحال أبداً..."
