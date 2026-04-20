Premier League title race bottle jobs GFXGOAL
Mark Doyle

""" مصنّف: أكثر الانهيارات تدميراً في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - من انزلاق ستيفن جيرارد إلى انهيار كيفن كيغان - بينما يهدد آرسنال بالاختناق مجدداً """

هزم مانشستر سيتي أرسنال في مواجهة شيقة على ملعب الاتحاد يوم الأحد ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط عن متصدري الدوري الإنجليزي الممتاز. ونتيجة لذلك، إذا فاز رجال بيب غوارديولا بمباراتهم المؤجلة أمام بيرنلي في منتصف الأسبوع، فسيحلّون محل المدفعجية في صدارة الجدول بفارق الأهداف. لم يكن بوسع أحد أن يتصور حدوث مثل هذا السيناريو قبل أكثر بقليل من شهر، عندما هزم أرسنال إيفرتون ليتقدم بفارق 10 نقاط عن منافسيه على اللقب.

في 14 مارس، في الواقع، كان لدى رجال ميكيل أرتيتا فرصة بنسبة 97.6 في المائة للفوز بالدوري. ومع ذلك، فإن هزيمتين متتاليتين بنتيجة 2-1، على أرضهم أمام بورنموث وخارج أرضهم أمام سيتي، تعني أن أرسنال أصبح الآن في خطر حقيقي للغاية من إنهاء الموسم في المركز الثاني للموسم الرابع على التوالي - وهو ما سيمثل ضربة قاصمة لتشكيلة جُمعت بتكلفة باهظة بدت شبه مؤكدة لإنهاء جفاف النادي المؤلم للألقاب الذي دام 22 عاماً.

بالطبع، لا يزال أمام فريق شمال لندن خمس مباريات، ولا شك أن سيتي لديه نهاية موسم أصعب، ما يعني أن كل شيء لم يُفقد بعد. لكن الأمر المقلق لجماهير أرسنال هو أن هذا الفريق لديه سوابق عندما يتعلق الأمر بالانهيار تحت الضغط.

أدناه، يستعرض GOAL أكثر الانهيارات الدراماتيكية في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز...

    7 """ آرسنال 2022-23: "لقد عوقبنا" """

    عندما اكتسح أرسنال ليدز 4-1 في 1 أبريل 2023، بدا حقًا وكأن المدفعجية سيفوزون بالدوري للمرة الأولى منذ موسم "اللا يُقهَرون" 2003-04. منذ تعرضهم لهزيمة مُحبِطة 3-1 على أرضهم أمام منافسي اللقب مانشستر سيتي في منتصف فبراير، كانوا قد فازوا بسبع مباريات متتالية وكانوا يتقدمون بثماني نقاط في صدارة جدول الترتيب.

    ومع ذلك، فقد أضاع أرسنال اتزانه بعد تقدمه 2-0 في أنفيلد في 9 أبريل، في ما كان أول ثلاثة تعادلات متتالية، أمام ليفربول ووست هام ومتذيل الدوري ساوثهامبتون، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية 4-1 أمام سيتي في الاتحاد في 26 أبريل.

    "لقد هُزمنا أمام فريق أفضل،" اعترف أرتيتا على BT Sport بعد اكتساح أرسنال في مانشستر. "كانوا استثنائيين وعندما يكون الأمر كذلك يصبح من الصعب للغاية الوصول إلى ذلك المستوى ولم نكن قريبين منه على الإطلاق. لقد عوقبنا وكان من الممكن أن نعاقَب أكثر. لكننا لن نستسلم. تبقى خمس مباريات في هذا الدوري، يمكن أن يحدث أي شيء."

    لكن لم تكن هناك عودة لأرسنال، إذ إن فريقًا كان قد تصدر الجدول بعد 30 من أصل 38 مباراة له على مدار الموسم انتهى به الأمر إلى إنهاء الموسم متأخرًا بخمس نقاط عن سيتي، مع ثبوت أن خسارة المدافع الأساسي ويليام ساليبا بسبب الإصابة كانت عاملًا رئيسيًا في تراجعهم المدمر في المستوى.

  • 6 """ مان يونايتد 1997-98: غضب فيرغي """

    قد لا يتذكر الناس الاسم، لكن الجميع يتذكر الوجه. عندما هزم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 14 مارس 1998، انتقلت التغطية من الملعب إلى المدرجات، حيث بدا مشجع من أنصار أرسنال ذو شعر مجعد يُدعى باري فيرست وكأنه على وشك أن ينفجر فرحًا.

    كان حماسه مفهومًا. فبفضل هدف مارك أوفرمارس المتأخر، أصبح أرسنال على بُعد ست نقاط فقط خلف يونايتد - ومعه ثلاث مباريات مؤجلة. حاول أليكس فيرغسون، الذي بدا واضحًا أنه مضطرب، التقليل من أهمية هزيمة فريقه عبر التشكيك في كلٍ من جودة أرسنال ورباطة جأشه.

    "إذا فازوا بمبارياتهم المؤجلة فسيتقدمون علينا، لكنهم سيكتشفون أنهم سيبدؤون بإهدار النقاط قرب نهاية الموسم، لا شك في ذلك،" صرّح الاسكتلندي. "لقد لعبوا جيدًا اليوم لكنني لا أعتقد أنهم فريق كرة قدم جيد مثلنا."

    لكن فيرغسون كان مخطئًا. فقد أنهى فريقه السباق بقوة في الأمتار الأخيرة على أرضه، لكن منافسيه على اللقب لم يختل إيقاعهم حتى حُسم السباق. بل إن ذلك الفوز في أولد ترافورد كان الثاني من بين 10 انتصارات متتالية جعلت أرسنال يفوز باللقب قبل مباراتين من النهاية.

    ثم توّج أرسين فينغر موسمًا أولًا لافتًا في القيادة عبر قيادة فريقه إلى فوز 2-0 على نيوكاسل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبذلك أكمل فقط الثنائية المحلية الثانية في تاريخ النادي.

    أما فيرغسون، فكان غاضبًا. كان يونايتد قد تقدم بفارق 11 نقطة بعد فوزه على تشيلسي في فبراير - حتى إن أحد المراهنين في مانشستر دفع لهم مبكرًا على فوزهم باللقب بعد ذلك الانتصار - وأضاع فرصة التقدم بفارق 14 نقطة بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام شيفيلد وينزداي، تلتها نتيجة تعادل 1-1 في وست هام.

    أنهى أبطال إنجلترا حينها حملتهم في النهاية دون لقب كبير، وهو ما كان لا يُتصور قبل خسارة أرسنال، لكن هدف أوفرمارس غيّر كل شيء. وكان فيرست وزملاؤه من المشجعين يعرفون ذلك أيضًا.

  • 5 """ آرسنال 2002-03: 'من الصعب تقبّل ذلك' """

    كان أرسين فينغر غاضبًا من تصوير حملة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2002-03 على أنها "فشل".

    "بالطبع، نريد الفوز باللقب لكنني أعتقد أن أصعب شيء بالنسبة للنادي هو أن يكون ثابتًا وقد كنا ثابتين بشكل ملحوظ،" جادل. "خسرنا الدوري أمام فريق ينفق 50% أموالًا أكثر كل عام - في العام الماضي اشتروا لاعبًا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني عندما خسروا البطولة. سيفعلون الشيء نفسه العام المقبل ونحن [قد] صنعنا معجزات فقط لنقاتلهم."

    من حيث القوة المالية لمانشستر يونايتد، كان لدى فينغر وجهة نظر بشأن التفاوت بين الجانبين. ومع ذلك، لم يكن هناك حقًا إنكار أن فريق أرسنال المرصع بالنجوم قد انهار خلال المرحلة الحاسمة من سباق اللقب.

    بعد الفوز على تشارلتون في المباراة 2، 2003، كانوا متقدمين بثماني نقاط، وإن كانوا قد لعبوا مباراة واحدة أكثر من يونايتد. ما تلا ذلك كان سلسلة نتائج كارثية، حيث فاز أرسنال بمباراتين فقط من مبارياته السبع التالية، وهزيمة صادمة 3-2 على أرضه أمام ليدز في 4 مايو أنهت فعليًا آمالهم في الاحتفاظ بلقبهم.

    خلال تلك الفترة المكلفة، كان المدفعجية قد تعادلوا في هايبري أمام يونايتد، حيث منح رايان غيغز الزوار تعادلًا 2-2. لكن كان هناك تعادل آخر 2-2، بدا أنه جرّد أرسنال حقًا من ما تبقى من إيمانه بنفسه، حيث استقبل فريق فينغر هدفين في الدقائق الـ15 الأخيرة من مباراة ضد بولتون في ملعب ريبوك.

    كما اعترف الفرنسي نفسه في ذلك اليوم، "للمرة الأولى، أصبح الأمر خارج أيدينا، وهو أمر يصعب تقبله." ولسوء حظ أرسنال، كانت ضربة لم يتعافوا منها أبدًا، حيث جاءت الخسارة القاتلة أمام ليدز بعد ثمانية أيام فقط.

  • 4مانشستر يونايتد 2011-12: الجيران المزعجون يزعجون فيرغي

    اعتقد أليكس فيرغسون أنه رأى كل شيء خلال أكثر من ثلاثة عقود في إدارة كرة القدم، لكن حتى هو تُرك مذهولاً بعدما أضاع مانشستر يونايتد تقدماً بنتيجة 4-2 في تعادل ملحمي مع إيفرتون في نقطة حيوية من سباق لقب 2011-12.

    "لقد كان إهداراً، تنازلاً مطلقاً،" هاج فيرغسون. "كنا فقط بحاجة إلى إنهاء المباراة، وهذا أمر مخزٍ لأن بعض كرة قدمنا كانت رائعة. الأهداف التي سجلناها كانت عظيمة. أن نهدي أربعة أهداف في أولد ترافورد في مباراة على أرضنا بهذه الأهمية... لا أستطيع تصديق ذلك."

    لسوء حظ فيرغسون، كانت الأمور على وشك أن تصبح أكثر لا تُصدق، وأكثر تدميراً ليونايتد. أولاً، قدموا أداءً حذراً على نحو غير معهود وعلى حافة الخمول في خسارة 1-0 أمام منافسي اللقب مانشستر سيتي، ما سمح لـ"الجيران المزعجين" باعتلاء صدارة الجدول بفارق الأهداف مع تبقي مباراتين فقط.

    واصل يونايتد الضغط حتى الثواني الأخيرة من الموسم، بفوزه على كل من سوانزي وسندرلاند. ومع ذلك، فاز سيتي بأقرب سباق لقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل ذلك هدف سيرخيو أغويرو في اليوم الأخير.

    كان فيرغسون كريماً في الهزيمة، قائلاً لـSky Sports، "أود أن أقول نيابة عن مانشستر يونايتد، تهانينا لجيراننا. إنه إنجاز رائع أن تفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز."

    لكن في الداخل، كان مشمئزاً، بالنظر إلى أن فريقه كان متقدماً بثماني نقاط على سيتي قبل خسارة كئيبة 1-0 أمام ويغان في منتصف أبريل. لقد كان حقاً "تنازلاً".

  • 3""" آرسنال 2007-08: غالاس ينهار في برمنغهام """

    كان فقدان آرسنال الجماعي للتركيز في ظهيرة سيئة السمعة في سانت أندروز في فبراير 2008 مفهوماً. بعد ثلاث دقائق فقط من مباراتهم ضد برمنغهام، كانوا قد شاهدوا زميلهم إدواردو يتعرض لكسر مروع في الساق بعد تدخل مروع من مارتن تايلور. ومع ذلك، فإن الانهيار المتأخر لويليام غالاس كان غير قابل للتفسير على الإطلاق، وربما غير قابل للغفران.

    صحيح أن قائد آرسنال كان قد شاهد فريقه يهدر تقدماً 2-1 أمام 10 لاعبين، مع تعادل برمنغهام الذي جاء عبر نقطة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وربما يمكن للمرء أن يرى لماذا شعر بأنه مضطر لتفريغ إحباطه على لوحات الإعلانات.

    ومع ذلك، لم يكن هناك ببساطة أي عذر لما تلا ذلك عند صافرة النهاية. في وقت كان ينبغي فيه لقائد آرسنال أن يحاول تحفيز زملائه المحبطين، كان بدلاً من ذلك جالساً على أرض الملعب، في نوبة غضب هي أم كل نوبة غضب.

    لم يكن ذلك حتى ظهر أرسين فينغر حتى قرر غالاس متأخراً مغادرة الملعب، ومع هذا النوع من القادة، لم يكن من المستغرب أن آرسنال انهار لاحقاً.

    كانوا قد وصلوا إلى برمنغهام متقدمين بخمس نقاط في صدارة الجدول بفضل سلسلة من 10 مباريات دون هزيمة تضمنت ثمانية انتصارات. ومع ذلك، لم يتمكنوا إلا من الفوز بمباراة واحدة من مبارياتهم السبع التالية وفي النهاية أنهوا الموسم في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف البطل مانشستر يونايتد.

    من الواضح أن إصابة إدواردو المروعة لم تساعد قضيتهم، لكن عرض غالاس المثير للشفقة من التذمر ربما ثبت أنه أكثر ضرراً.

  • 2نيوكاسل 1995-96: "أحبّه!"

    حتى الآن، لا يزال خطاب كيفن كيغان الشهير بعد المباراة ضد أليكس فيرغسون صعباً بعض الشيء للمشاهدة. هناك الكثير من الشغف المعروض، ولكن أيضاً الكثير من الألم. إنه عرض حشوي للتحدي، لكنه من رجل بدأ يدرك بوضوح أنه يخوض معركة خاسرة.

    طوال غالبية موسم 1995-96، بدا نيوكاسل بقيادة كيغان مقدراً له أن يفوز بأول لقب دوري له منذ 1927، بفريق أصبح سريعاً معروفاً باسم "المسلّون" وهو يكتسح كل من أمامه بأسلوب كرة قدم مثير. في مرحلة ما، كانوا متقدمين بـ12 نقطة.

    ومع ذلك، بدأ يونايتد ببطء في تقليص الفارق، وعندما خسر نيوكاسل 4-3 أمام ليفربول في أعظم مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان كيغان محبطاً، وأصبح مشهد انحنائه مترهلاً فوق لوحات الإعلانات في أنفيلد إحدى الصور المُعرِّفة للموسم.

    لكن بعد بضعة أسابيع فقط، قدّم لحظة أكثر رسوخاً في الذاكرة. بعد فوز 1-0 في ليدز، انفجر كيغان في وجه فيرغسون، الذي كان قد تساءل علناً عما إذا كان الخصوم سيقاتلون بالقدر نفسه ضد نيوكاسل كما فعلوا ضد فريقه يونايتد.

    "لقد التزمت الصمت حقاً، لكن سأقول لك شيئاً، لقد هبط في تقديري عندما قال ذلك"، هاج كيغان على Sky Sports. "لم نلجأ إلى ذلك، لكن سأقول لك، يمكنك أن تخبره الآن إذا كنت تشاهد ذلك، نحن ما زلنا نقاتل من أجل هذا اللقب، وعليه أن يذهب إلى ميدلسبره ويحصل على شيء، و... و... سأقول لك، بصراحة، سأحب ذلك إذا هزمناهم، سأحب ذلك!"

    لسوء حظ كيغان، ذهب يونايتد بالفعل إلى ميدلسبره وحصل على شيء؛ ثلاث نقاط، في الواقع. وانتهى بهم الأمر إلى الفوز باللقب بسهولة تامة في النهاية، مع تعادل نيوكاسل في مباراتيه الأخيرتين.

    كان كل من كيغان وفريقه قد تحطما بفعل درس فيرغسون المتقن في فن الألعاب الذهنية.

  • 1 """ ليفربول 2013-14: "هذا لن ينزلق الآن بحقّ اللعنة!" """

    جمع قائد ليفربول ستيفن جيرارد زملاءه حوله في حلقة وقال لهم، "هذا لا ينزلق الآن بحق الجحيم!" كان الريدز قد هزموا للتو منافسيهم على اللقب مانشستر سيتي 3-2 ليتقدموا بفارق نقطتين عن تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. كان سيتي صاحب المركز الثالث لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان، لكن الهزيمة في أنفيلد تركتهم متأخرين بسبع نقاط عن المتصدرين.

    كان أول لقب في الدرجة الأولى منذ 1990 بات الآن في المتناول لريدز بريندان رودجرز العائدين بقوة، الذين دفعوا أنفسهم بشكل مفاجئ إلى دائرة المنافسة عبر 10 انتصارات متتالية. ومددوا ذلك المسار اللافت إلى 11 بفوزهم على نورويتش في عطلة نهاية الأسبوع التالية. لكن بعد ذلك، انهار ليفربول.

    كان الفوز على أرضه أمام تشيلسي المتعثر في 27 أبريل سيحسم اللقب فعلياً، وحتى جوزيه مورينيو قام بتدوير تشكيلته واضعاً في الاعتبار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، رغم سيطرة ليفربول على المباراة، تعثر ليفربول. حرفياً. في الوقت بدل الضائع في نهاية شوط أول بلا أهداف، فقد جيرارد، من بين الجميع، توازنه والكرة في نصف ملعبه، ما سمح لديمبا با بالانطلاق منفرداً والتسجيل.

    فرض ليفربول، وجيرارد على وجه الخصوص، حصاراً على مرمى تشيلسي في الشوط الثاني لكن، كما تحسر رودجرز بعد ذلك، كان مورينيو قد "أوقف حافلتين" أمام الكوب. لم يجد أصحاب الأرض الذين يزدادون يأساً أي طريق للمرور، وحُسم مصيرهم عندما أضاف ويليان الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

    كان الميرسيسايدرز لا يزالون في سباق الفوز باللقب، لكن بعد ذلك جاءت 'Crystanbul' (إشارة قاسية إلى عودة ليفربول المذهلة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ميلان في 2005). في مباراتهم قبل الأخيرة في الموسم، أضاع ليفربول بشكل لا يُغتفر تقدماً 3-0 أمام كريستال بالاس. وبينما كانوا يندفعون مراراً إلى الأمام في محاولة يائسة لتقليص فارق الأهداف الأفضل لسيتي، تركوا أنفسهم مكشوفين تماماً في الخلف في المراحل الختامية من المباراة في سيلهيرست بارك وانتهت المباراة بالتعادل الذي أنهى فعلياً تحديهم على اللقب.

    كانوا يعرفون ذلك أيضاً. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، تُرك جيرارد يحاول مواساة لويس سواريز المنهار، حين بدا أن القائد نفسه يحتاج إلى بعض الدعم. في الواقع، ما تلا ذلك كان "أسوأ ثلاثة أشهر" في حياة جيرارد وقد اعترف لاحقاً بأنه تُرك مع ذكريات مؤلمة لن يكون قادراً أبداً على محوها من ذهنه.

    "سيكون الأمر سهلاً لو أنك رفعت السجادة، دفعتها تحتها ولم تفكر بها مرة أخرى،" قال لـ بودكاست الأداء العالي في 2020. "لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون الحال أبداً..."

