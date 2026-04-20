""" مصنّف: أكثر الانهيارات تدميراً في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - من انزلاق ستيفن جيرارد إلى انهيار كيفن كيغان - بينما يهدد آرسنال بالاختناق مجدداً """

"""

قد لا يتذكر الناس الاسم، لكن الجميع يتذكر الوجه. عندما هزم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 14 مارس 1998، انتقلت التغطية من الملعب إلى المدرجات، حيث بدا مشجع من أنصار أرسنال ذو شعر مجعد يُدعى باري فيرست وكأنه على وشك أن ينفجر فرحًا.

كان حماسه مفهومًا. فبفضل هدف مارك أوفرمارس المتأخر، أصبح أرسنال على بُعد ست نقاط فقط خلف يونايتد - ومعه ثلاث مباريات مؤجلة. حاول أليكس فيرغسون، الذي بدا واضحًا أنه مضطرب، التقليل من أهمية هزيمة فريقه عبر التشكيك في كلٍ من جودة أرسنال ورباطة جأشه.

"إذا فازوا بمبارياتهم المؤجلة فسيتقدمون علينا، لكنهم سيكتشفون أنهم سيبدؤون بإهدار النقاط قرب نهاية الموسم، لا شك في ذلك،" صرّح الاسكتلندي. "لقد لعبوا جيدًا اليوم لكنني لا أعتقد أنهم فريق كرة قدم جيد مثلنا."

لكن فيرغسون كان مخطئًا. فقد أنهى فريقه السباق بقوة في الأمتار الأخيرة على أرضه، لكن منافسيه على اللقب لم يختل إيقاعهم حتى حُسم السباق. بل إن ذلك الفوز في أولد ترافورد كان الثاني من بين 10 انتصارات متتالية جعلت أرسنال يفوز باللقب قبل مباراتين من النهاية.

ثم توّج أرسين فينغر موسمًا أولًا لافتًا في القيادة عبر قيادة فريقه إلى فوز 2-0 على نيوكاسل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وبذلك أكمل فقط الثنائية المحلية الثانية في تاريخ النادي.

أما فيرغسون، فكان غاضبًا. كان يونايتد قد تقدم بفارق 11 نقطة بعد فوزه على تشيلسي في فبراير - حتى إن أحد المراهنين في مانشستر دفع لهم مبكرًا على فوزهم باللقب بعد ذلك الانتصار - وأضاع فرصة التقدم بفارق 14 نقطة بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام شيفيلد وينزداي، تلتها نتيجة تعادل 1-1 في وست هام.

أنهى أبطال إنجلترا حينها حملتهم في النهاية دون لقب كبير، وهو ما كان لا يُتصور قبل خسارة أرسنال، لكن هدف أوفرمارس غيّر كل شيء. وكان فيرست وزملاؤه من المشجعين يعرفون ذلك أيضًا.

"""