Premier League title race bottle jobs GFXGOAL
هل ينضم لهم آرسنال؟ سقوط جيرارد وأبرز الانهيارات في سباق البريميرليج

فاز مانشستر سيتي على أرسنال في مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد يوم الأحد، ليقلص الفارق مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ثلاث نقاط. ونتيجة لذلك، إذا فاز رجال بيب جوارديولا بمباراتهم المؤجلة أمام بيرنلي في منتصف الأسبوع، فسوف يحلون محل «المدفعجية» في صدارة الترتيب بفارق الأهداف. لم يكن أحد ليتصور حدوث مثل هذا السيناريو قبل ما يزيد قليلاً عن شهر، عندما فاز أرسنال على إيفرتون ليبتعد بفارق 10 نقاط عن منافسيه على اللقب.

في الواقع، في 14 مارس، كانت فرص رجال ميكيل أرتيتا في الفوز بالدوري تبلغ 97.6 في المائة. ومع ذلك، فإن الهزيمتين المتتاليتين بنتيجة 2-1، على أرضه أمام بورنموث وخارج أرضه أمام مانشستر سيتي، تعني أن أرسنال يواجه الآن خطرًا حقيقيًا في احتلال المركز الثاني للموسم الرابع على التوالي - وهو ما سيشكل ضربة قاسية لفريق تم تجميعه بتكلفة باهظة وبدا أنه يكاد يكون مؤكدًا أنه سينهي جفاف الألقاب المؤلم الذي عانى منه النادي لمدة 22 عامًا.

بالطبع، لا يزال أمام فريق شمال لندن خمس مباريات، ولا شك أن مانشستر سيتي يواجه مباريات أصعب، مما يعني أن كل شيء لم يضيع بعد. لكن الأمر المقلق لمشجعي أرسنال هو أن هذا الفريق لديه سوابق في الانهيار تحت الضغط.

فيما يلي، يستعرض موقع GOAL أكثر حالات الاستسلام دراماتيكية في سباق اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز...

    7أرسنال 2022-23: «لقد عوقبنا»

    عندما سحق أرسنال فريق ليدز بنتيجة 4-1 في 1 أبريل 2023، بدا الأمر حقًا وكأن «المدفعجية» في طريقهم للفوز بالدوري للمرة الأولى منذ موسم «اللاهزمون» 2003-2004. منذ تعرضه لهزيمة محبطة بنتيجة 3-1 على أرضه أمام منافسه على اللقب مانشستر سيتي في منتصف فبراير، فاز الفريق بسبع مباريات متتالية وتصدر الترتيب بفارق ثماني نقاط.

    ومع ذلك، فقد أرسنال تركيزه بعد أن تقدم 2-0 في أنفيلد في 9 أبريل، في أول تعادل من ثلاثة تعادلات متتالية، ضد ليفربول ووست هام وساوثهامبتون المتذيل للجدول، قبل أن يتعرض لهزيمة ساحقة 4-1 على يد سيتي في إيتيهاد في 26 أبريل.

    "لقد هُزمنا على يد فريق أفضل"، اعترف أرتيتا على قناة BT Sport بعد الهزيمة الساحقة التي تعرض لها أرسنال في مانشستر. "لقد كانوا استثنائيين، وعندما يكون الأمر كذلك، يكون من الصعب للغاية الوصول إلى هذا المستوى، ونحن لم نكن قريبين منه على الإطلاق. لقد عوقبنا، وكان من الممكن أن نُعاقب أكثر من ذلك. لكننا لن نستسلم. لا تزال هناك خمس مباريات متبقية في الدوري، ويمكن أن يحدث أي شيء".

    لكن لم يكن هناك مجال للعودة بالنسبة لأرسنال، حيث انتهى الأمر بالفريق الذي تصدر الترتيب بعد 30 مباراة من أصل 38 مباراة على مدار الموسم، إلى التواجد في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، حيث كان إصابة المدافع الأساسي ويليام ساليبا عاملاً رئيسياً في التراجع الكبير في مستوى الفريق.

  • 6مانشستر يونايتد 1997-1998: غضب فيرغسون

    قد لا يتذكر الناس الاسم، لكن الجميع يتذكر الوجه. عندما فاز أرسنال على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في 14 مارس 1998، انتقلت الكاميرا من الملعب إلى الجماهير، حيث بدا أحد مشجعي أرسنال ذو الشعر المجعد يُدعى باري فيرست وكأنه على وشك الانفجار من الفرح.

    كان حماسه مفهومًا. بفضل هدف مارك أوفرمارس في الدقائق الأخيرة، أصبح أرسنال متأخرًا بست نقاط فقط عن يونايتد - مع ثلاث مباريات مؤجلة. حاول أليكس فيرجسون، الذي بدا منزعجًا بشكل واضح، التقليل من أهمية هزيمة فريقه بالتشكيك في جودة أرسنال ورباطة جأشه.

    "إذا فازوا بالمباريات المؤجلة، فسوف يتقدمون علينا، لكنهم سيكتشفون أنهم سيبدأون في خسارة النقاط مع اقتراب نهاية الموسم، ولا شك في ذلك"، أعلن الاسكتلندي. "لقد لعبوا جيدًا اليوم، لكنني لا أعتقد أنهم فريق كرة قدم جيد مثلنا."

    لكن فيرجسون كان مخطئاً. فقد قدم فريقه أداءً جيداً في المرحلة الأخيرة من الموسم، لكن منافسيه على اللقب لم يتوقفوا عن السير بخطى ثابتة حتى فازوا بالسباق. وبالفعل، كانت تلك الانتصار في أولد ترافورد هو الثاني من بين 10 انتصارات متتالية ساعدت أرسنال على الفوز باللقب قبل جولتين من نهاية الموسم.

    ثم توج أرسين فينجر موسمه الأول الرائع كمدرب بقيادة فريقه إلى الفوز 2-0 على نيوكاسل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق بذلك ثاني ثنائية محلية في تاريخ النادي.

    في غضون ذلك، كان فيرجسون غاضباً. كان مانشستر يونايتد متقدماً بفارق 11 نقطة بعد فوزه على تشيلسي في فبراير - حتى أن أحد وكلاء المراهنات في مانشستر دفع أرباحاً على فوزهم باللقب بعد تلك المباراة - لكنه أضاع فرصة التقدم بفارق 14 نقطة بعد تعرضه لخسارة مفاجئة أمام شيفيلد وينزداي، تلاها تعادل 1-1 أمام وست هام.

    أنهى بطل إنجلترا الحالي موسمه في النهاية دون أي لقب كبير، وهو ما كان أمراً لا يمكن تصوره قبل خسارة أرسنال، لكن هدف أوفرمارس غير كل شيء. وكان فيرست وزملاؤه من المشجعين يدركون ذلك أيضاً.

  • 5أرسنال 2002-2003: «صعب القبول»

    أثار وصف موسم أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2002-2003 بـ"الفشل" غضب أرسين فينجر.

    وقال: "بالطبع، نريد الفوز باللقب، لكنني أعتقد أن أصعب شيء بالنسبة للنادي هو الحفاظ على المستوى، وقد كنا ثابتين بشكل ملحوظ". "خسرنا الدوري أمام فريق ينفق 50% أكثر من المال كل عام - في العام الماضي اشتروا لاعباً بـ30 مليون جنيه إسترليني عندما خسروا البطولة. سيفعلون الشيء نفسه العام المقبل، ونحن [قمنا] بمعجزات لمجرد منافستهم".

    فيما يتعلق بالقوة المالية لمانشستر يونايتد، كان وينجر محقاً بشأن التفاوت بين الفريقين. ومع ذلك، لم يكن هناك من ينكر أن فريق أرسنال المليء بالنجوم قد انهار خلال المرحلة الأخيرة من السباق على اللقب.

    بعد فوزه على تشارلتون في الجولة الثانية من عام 2003، كان متقدماً بفارق ثماني نقاط، رغم أنه لعب مباراة أكثر من يونايتد. تلا ذلك سلسلة من النتائج الكارثية، حيث فاز أرسنال في مباراتين فقط من مبارياته السبع التالية، وأدى الهزيمة المفاجئة 3-2 على أرضه أمام ليدز في 4 مايو إلى إنهاء آماله فعلياً في الاحتفاظ باللقب.

    خلال تلك الفترة المكلفة، تعادل الغانرز مع مانشستر يونايتد في هايبري، حيث سجل رايان جيجز هدف التعادل 2-2 للزوار. لكن التعادل 2-2 الآخر هو الذي بدا أنه جرد أرسنال من ثقته المتبقية بنفسه، حيث استقبل فريق فينجر هدفين في الدقائق الـ15 الأخيرة من المباراة ضد بولتون في ملعب ريبوك.

    وكما اعترف الفرنسي بنفسه في ذلك اليوم: "لأول مرة، الأمر خارج عن سيطرتنا، وهو أمر يصعب تقبله". ولسوء حظ أرسنال، كانت تلك ضربة لم يتعافى منها الفريق أبداً، حيث جاءت الخسارة القاتلة أمام ليدز بعد ثمانية أيام فقط.

  • 4مانشستر يونايتد 2011-2012: الجيران المزعجون يثيرون غضب فيرجسون

    كان أليكس فيرجسون يظن أنه رأى كل شيء خلال أكثر من ثلاثة عقود قضاها في تدريب كرة القدم، لكن حتى هو أصيب بالذهول عندما أهدر فريقه مانشستر يونايتد تقدمه 4-2 في تعادل ملحمي مع إيفرتون في مرحلة حاسمة من سباق اللقب لموسم 2011-2012.

    "لقد كان إهداراً، هبة مطلقة"، قال فيرجسون غاضباً. "كان علينا فقط إنهاء المباراة، وهذا أمر مثير للسخرية لأن بعض لعبنا كان رائعاً. الأهداف التي سجلناها كانت رائعة. أن نهدر أربعة أهداف في أولد ترافورد في مباراة على أرضنا بهذه الأهمية... لا أستطيع تصديق ذلك."

    لسوء حظ فيرجسون، كانت الأمور على وشك أن تصبح أكثر إثارة للدهشة، وأكثر تدميراً لمانشستر يونايتد. أولاً، قدم الفريق أداءً حذراً بشكل غير معهود وشبه كسول في خسارة 1-0 أمام منافسه على اللقب مانشستر سيتي، مما سمح لـ"الجيران الصاخبين" بالصعود إلى صدارة الترتيب بفارق الأهداف مع بقاء مباراتين فقط على نهاية الموسم.

    واصل مانشستر يونايتد الضغط حتى الثواني الأخيرة من الموسم، بفوزه على كل من سوانسي وسندرلاند. ومع ذلك، فاز مانشستر سيتي بأقرب سباق على اللقب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدف سيرجيو أغويرو في الجولة الأخيرة.

    أبدى فيرجسون شهامة في الهزيمة، حيث قال لشبكة سكاي سبورتس: "أود أن أقول نيابة عن مانشستر يونايتد، تهانينا لجيراننا. إنها إنجاز رائع الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

    لكن في داخله، كان يشعر بالاستياء، نظراً لأن فريقه كان متقدماً بثماني نقاط على سيتي قبل الخسارة المؤسفة 1-0 أمام ويغان في منتصف أبريل. لقد كانت حقاً "هدية".

  • 3أرسنال 2007-2008: غالاس ينهار في برمنغهام

    كان من المفهوم أن يفقد لاعبو أرسنال تركيزهم بشكل جماعي في ذلك المساء المشؤوم الذي قضوه في ملعب سانت أندروز في فبراير 2008. فبعد مرور ثلاث دقائق فقط من مباراتهم ضد برمنغهام، شاهدوا زميلهم إدواردو وهو يعاني من كسر مروع في ساقه إثر تدخل عنيف من مارتن تايلور. ومع ذلك، فإن الانهيار العصبي الذي أصاب ويليام غالاس في الدقائق الأخيرة كان أمراً لا يمكن تفسيره على الإطلاق، ويمكن القول إنه أمر لا يغتفر.

    صحيح أن قائد أرسنال شاهد فريقه يضيع تقدمه 2-1 أمام 10 لاعبين، بعد أن سجل برمنغهام هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وربما يمكن للمرء أن يفهم سبب شعوره بالحاجة إلى تفريغ غضبه على لوحات الإعلانات.

    ومع ذلك، لم يكن هناك أي عذر لما حدث بعد انتهاء المباراة. في الوقت الذي كان ينبغي أن يحاول فيه قائد أرسنال تحفيز زملائه المحبطين، كان يجلس بدلاً من ذلك على أرض الملعب، في نوبة غضب شديدة.

    ولم يقرر غالاس مغادرة الملعب إلا بعد ظهور أرسين فينجر، ومع وجود قائد من هذا النوع، لم يكن من المستغرب أن ينهار أرسنال بعد ذلك.

    كان الفريق قد وصل إلى برمنغهام متصدرًا الترتيب بفارق خمس نقاط بفضل سلسلة من 10 مباريات دون هزيمة، منها 8 انتصارات. ومع ذلك، لم يتمكن الفريق سوى من الفوز في مباراة واحدة من المباريات السبع التالية، ليحتل في النهاية المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بطل الدوري مانشستر يونايتد.

    من الواضح أن إصابة إدواردو المروعة لم تساعد الفريق، لكن أداء غالاس المثير للشفقة الذي اتسم بالنزق كان أكثر ضرراً.

  • 2نيوكاسل 1995-1996: «أحبها!»

    حتى الآن، لا يزال من الصعب بعض الشيء مشاهدة نوبة الغضب الشهيرة التي انفجر بها كيفن كيجان ضد أليكس فيرجسون بعد المباراة. فهناك الكثير من الحماس الظاهر، ولكن أيضًا الكثير من الألم. إنه عرض عاطفي للتحدي، لكن من رجل بدأ يدرك بوضوح أنه يخوض معركة خاسرة.

    خلال معظم موسم 1995-1996، بدا أن فريق نيوكاسل بقيادة كيجان مقدر له الفوز بأول لقب دوري له منذ عام 1927، حيث اكتسح الفريق الذي سرعان ما أصبح يُعرف باسم "المسليون" كل منافسيه بأسلوب كرة قدم مثير. في مرحلة ما، كان الفريق متقدماً بفارق 12 نقطة.

    ومع ذلك، بدأ مانشستر يونايتد في تقليص الفارق ببطء، وعندما خسر نيوكاسل 4-3 أمام ليفربول في أعظم مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كان كيجان حزينًا للغاية، وأصبح مشهده وهو ينهار على لوحات الإعلانات في أنفيلد أحد الصور المميزة للموسم.

    لكن بعد بضعة أسابيع فقط، صنع لحظة لا تُنسى. بعد الفوز 1-0 على ليدز، انتقد كيجان فيرغسون، الذي كان قد تساءل علنًا عما إذا كان المنافسون سيقاتلون ضد نيوكاسل بنفس القوة التي قاتلوا بها ضد فريقه مانشستر يونايتد.

    "لقد التزمت الصمت طويلاً، لكن سأقول لك شيئاً، لقد انخفضت تقديري له عندما قال ذلك"، قال كيجان غاضباً على قناة سكاي سبورتس. "لم نلجأ إلى ذلك، لكن سأقول لكم، يمكنكم إخباره الآن إذا كنتم تشاهدون البرنامج، أننا ما زلنا نناضل من أجل هذا اللقب، وعليه أن يذهب إلى ميدلزبره ويحقق نتيجة إيجابية، و... و... سأقول لكم، بصراحة، سأحب ذلك إذا هزمناهم، سأحب ذلك!"

    لسوء حظ كيجان، ذهب مانشستر يونايتد إلى ميدلزبره وحقق نتيجة إيجابية؛ ثلاث نقاط، في الواقع. وانتهى بهم الأمر بالفوز باللقب بسهولة تامة في النهاية، مع تعادل نيوكاسل في آخر مباراتين له.

    كان كيجان وفريقه قد انهاروا أمام درس فيروغسون البارع في فن الألعاب الذهنية.

  • 1ليفربول 2013-2014: «لن نفقد اللقب الآن، بحق الجحيم!»

    جمع ستيفن جيرارد، قائد ليفربول، زملاءه حوله في تجمع صغير وقال لهم: «لن نفقد هذا اللقب الآن بحق الجحيم!» كان «الريدز» قد هزموا للتو منافسهم على اللقب، مانشستر سيتي، بنتيجة 3-2 ليتقدموا بفارق نقطتين عن تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سيتي، صاحب المركز الثالث، لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين، لكن الهزيمة في أنفيلد تركته متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر.

    كان لقب الدوري الممتاز الأول منذ عام 1990 في متناول اليد لفريق الريدز المتجدد بقيادة بريندان رودجرز، الذي دخل المنافسة بشكل مفاجئ بعد 10 انتصارات متتالية. وواصل الفريق سلسلة انتصاراته الرائعة إلى 11 انتصاراً بفوزه على نورويتش في نهاية الأسبوع التالي. لكن بعد ذلك، انهار ليفربول.

    كان الفوز على أرضه أمام تشيلسي المتعثر في 27 أبريل سيحسم اللقب فعلياً، حتى أن جوزيه مورينيو قام بتدوير تشكيلته استعداداً لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، على الرغم من سيطرته على المباراة، تعثر ليفربول. حرفياً. في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، فقد جيرارد، من بين كل اللاعبين، توازنه والكرة في نصف ملعبه، مما سمح لديمبا با بالانطلاق وحده وتسجيل الهدف.

    حاصر ليفربول، وجيرارد على وجه الخصوص، مرمى تشيلسي في الشوط الثاني، لكن، كما أعرب رودجرز عن أسفه بعد المباراة، كان مورينيو قد "أوقف حافلتين" أمام مدرج كوب. لم يتمكن أصحاب الأرض، الذين أصبحوا يائسين بشكل متزايد، من إيجاد طريق للمرور، وتقرر مصيرهم عندما أضاف ويليان الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

    كان فريق ميرسيسايد لا يزال في المنافسة على اللقب، لكن جاءت بعد ذلك "كريستنبول" (إشارة قاسية إلى عودة ليفربول الرائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ميلان في عام 2005). في المباراة قبل الأخيرة من الموسم، أهدر ليفربول بشكل لا يغتفر تقدمه 3-0 أمام كريستال بالاس. وبينما كان الفريق يندفع مراراً وتكراراً في محاولة يائسة لتقليص فارق الأهداف مع مانشستر سيتي، تركوا دفاعهم مكشوفاً في الدقائق الأخيرة من المباراة في سيلهورست بارك، واكتفوا بالتعادل الذي أنهى فعلياً حلمهم باللقب.

    كانوا يعلمون ذلك أيضًا. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، بقي جيرارد يحاول مواساة لويس سواريز المكتئب، في حين بدا أن القائد نفسه بحاجة إلى بعض الدعم. وبالفعل، ما تلا ذلك كان "أسوأ ثلاثة أشهر" في حياة جيرارد، وقد اعترف لاحقًا بأن تلك الذكريات المؤلمة لن يتمكن أبدًا من محوها من ذاكرته.

    قال في بودكاست "ذا هاي بيرفورمانس" عام 2020: "سيكون الأمر سهلاً لو رفعت السجادة ودفعت تلك الذكريات تحتها ولم تفكر فيها أبدًا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث أبدًا..."