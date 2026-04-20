هل ينضم لهم آرسنال؟ سقوط جيرارد وأبرز الانهيارات في سباق البريميرليج

جمع ستيفن جيرارد، قائد ليفربول، زملاءه حوله في تجمع صغير وقال لهم: «لن نفقد هذا اللقب الآن بحق الجحيم!» كان «الريدز» قد هزموا للتو منافسهم على اللقب، مانشستر سيتي، بنتيجة 3-2 ليتقدموا بفارق نقطتين عن تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سيتي، صاحب المركز الثالث، لا يزال يمتلك مباراتين مؤجلتين، لكن الهزيمة في أنفيلد تركته متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر.
كان لقب الدوري الممتاز الأول منذ عام 1990 في متناول اليد لفريق الريدز المتجدد بقيادة بريندان رودجرز، الذي دخل المنافسة بشكل مفاجئ بعد 10 انتصارات متتالية. وواصل الفريق سلسلة انتصاراته الرائعة إلى 11 انتصاراً بفوزه على نورويتش في نهاية الأسبوع التالي. لكن بعد ذلك، انهار ليفربول.
كان الفوز على أرضه أمام تشيلسي المتعثر في 27 أبريل سيحسم اللقب فعلياً، حتى أن جوزيه مورينيو قام بتدوير تشكيلته استعداداً لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، على الرغم من سيطرته على المباراة، تعثر ليفربول. حرفياً. في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، فقد جيرارد، من بين كل اللاعبين، توازنه والكرة في نصف ملعبه، مما سمح لديمبا با بالانطلاق وحده وتسجيل الهدف.
حاصر ليفربول، وجيرارد على وجه الخصوص، مرمى تشيلسي في الشوط الثاني، لكن، كما أعرب رودجرز عن أسفه بعد المباراة، كان مورينيو قد "أوقف حافلتين" أمام مدرج كوب. لم يتمكن أصحاب الأرض، الذين أصبحوا يائسين بشكل متزايد، من إيجاد طريق للمرور، وتقرر مصيرهم عندما أضاف ويليان الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.
كان فريق ميرسيسايد لا يزال في المنافسة على اللقب، لكن جاءت بعد ذلك "كريستنبول" (إشارة قاسية إلى عودة ليفربول الرائعة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ميلان في عام 2005). في المباراة قبل الأخيرة من الموسم، أهدر ليفربول بشكل لا يغتفر تقدمه 3-0 أمام كريستال بالاس. وبينما كان الفريق يندفع مراراً وتكراراً في محاولة يائسة لتقليص فارق الأهداف مع مانشستر سيتي، تركوا دفاعهم مكشوفاً في الدقائق الأخيرة من المباراة في سيلهورست بارك، واكتفوا بالتعادل الذي أنهى فعلياً حلمهم باللقب.
كانوا يعلمون ذلك أيضًا. عندما أطلق الحكم صافرة النهاية، بقي جيرارد يحاول مواساة لويس سواريز المكتئب، في حين بدا أن القائد نفسه بحاجة إلى بعض الدعم. وبالفعل، ما تلا ذلك كان "أسوأ ثلاثة أشهر" في حياة جيرارد، وقد اعترف لاحقًا بأن تلك الذكريات المؤلمة لن يتمكن أبدًا من محوها من ذاكرته.
قال في بودكاست "ذا هاي بيرفورمانس" عام 2020: "سيكون الأمر سهلاً لو رفعت السجادة ودفعت تلك الذكريات تحتها ولم تفكر فيها أبدًا مرة أخرى. لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث أبدًا..."