""" لامين يامال أم فينيسيوس جونيور؟ أسطورة برشلونة والبرازيل روماريو يختار """
كيف اقتحم فينيسيوس ويامال الساحة"""
كان فينيسيوس ظاهرة مراهقة جذبت نظرات الإعجاب من العاصمة الإسبانية بعد أن اقتحم مشهد الفريق الأول في فلامنغو في بلده. وبعد بداية بطيئة للحياة في البرنابيو، أثبتت حملة 2021-22 أنها حملة اختراق.
فاز ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ذلك الموسم، حيث سجل فيني 22 هدفًا في جميع المسابقات. لقد تجاوز حاجز 20 هدفًا في أربعة مواسم متتالية ولا يزال على المسار لتمديد تلك السلسلة إلى خمسة في 2025-26.
لقد حقق يامال ذلك بالفعل هذا الموسم، للمرة الأولى في مسيرته، حيث تم العثور على الهدف في 21 مناسبة لبرشلونة. وهو يضعهم على المسار نحو عدة ألقاب كبرى - مع وجود جوائز محلية وقارية متاحة."""
""" يامال ضد فينيسيوس: روماريو يكشف عن مفضله """"""
بعد أن خاض ظهوره الأول في سن 15، أصبح الفتى المعجزة الإسباني الآن يبلغ من العمر 18 عامًا والمالك الفخور لقميص رقم 10 السابق لليونيل ميسي في كامب نو. يُنظر إليه على أنه فائز مستقبلي متعدد بالكرة الذهبية، مع استعداد العظماء على مر العصور ميسي ورونالدو لتمرير تيجانيهما الخاصين في اتجاه الشاب.
روماريو من المعجبين الكبار بالفتى المعجزة المراهق ويقيّمه أعلى من مواطنٍ له سيقود حملة البرازيل نحو مجد كأس العالم هذا الصيف. قال أيقونة البلوجرانا روماريو لـ قناة إيكر كاسياس على يوتيوب: «بين فينيسيوس ولامين، سأختار لامين.
«أنا أحب يامال حقًا؛ إنه أحد أكثر اللاعبين موهبةً من هذا الجيل الجديد من الشبان في كرة القدم العالمية. أنا متأكد أنه يمكن أن يحظى بمسيرة استثنائية. أساسًا لأنه يلعب لنادٍ عظيم، زملاؤه يحترمونه كثيرًا، يعرفون أنه يمكن أن يصنع الفارق على أرض الملعب، تقنيته استثنائية، وإلى جانب ذلك، يعرف كيف يسجل الأهداف»."""
يامال يقود الجيل الجديد من مطاردي الألقاب في برشلونة"""
يامال، على مدار ثلاثة أعوام، أصبح قائداً للحاضر والمستقبل في كامب نو. إنه يثبت أنه وريث طبيعي لعرش ميسي، مع بقاء الكثير من الإمكانات التي لم تُستخرج بعد في لعبه.
من المتوقع أن يضع برشلونة في دائرة المنافسة على المزيد من الألقاب محلياً وخارجياً - بينما يبني على فوز ببطولة أمم أوروبا مع إسبانيا - وقد يسير على خطى روماريو وميسي وأساطير البلوجرانا الذين سبقوه.
وأضاف المهاجم البرازيلي السابق روماريو عن المسار الذي يسير فيه برشلونة: “بعد جيلي، جاءت فرق عظيمة وذهبت. جيل ميسي، [لويس] سواريز، نيمار... والآن هذا برشلونة،"""
من الناحية الفنية، لا أعتقد أنه على نفس مستوى ميسي أو مستواي، لكنه يملك ثلاثة لاعبين يصنعون فارقاً كبيراً: يامال، ورافينيا. إنه فريق لديه كل ما يحتاجه لتحقيق انتصارات عظيمة والفوز بدوري أبطال أوروبا.”
مباريات برشلونة: اختبارات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا"""
برشلونة، الذين يتقدمون بأربع نقاط على فينيسيوس وريال في صدارة جدول الليغا، سيعودون إلى اللعب في 4 أبريل عندما يقومون برحلة إلى أتلتيكو مدريد. سيواجهون الروخوبلانكوس في ثلاث من مبارياتهم الأربع المقبلة، بعد أن أُوقِعوا أيضاً مع فريق دييغو سيميوني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا."""